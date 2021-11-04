கொரோனா கிருமி விட்ட இடத்தை ஜிகா கிருமி பிடித்தது
கான்பூர்: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் ஜிகா கிருமித்தொற்று பாதித்தவர்களுடன் தொடர்பிலிருந்தவர்களுக்கு தீவிரப் பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது. அக்டோபர் 25ஆம் தேதி கான்பூரில் பணியாற்றி வந்த இந்திய விமானப் படை அதிகாரி ஒருவருக்கு முதல் ஜிகா கிருமி பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. பின் அடுத்தடுத்து அவரைச் சுற்றி இருந்தவர்களுக்கும் பரிசோதனை செய்ததில் மேலும் 10 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. அம்மாநிலத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை கட்டுக்குள் வந்திருந்த நிலையில் தற்போது ஜிகா கிருமியின் தாக்கம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. கான்பூர் பகுதியில் அதிகப்படியான காய்ச்சல், உடல் வெப்பநிலையால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களின் ரத்த மாதிரிகளைப் பரிசோதனை செய்ய சுகாதாரத் துறை தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மேலும் ஜிகா பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பிலிருந்த 700 பேருக்கு மேல் ரத்த மாதிரிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களின் வீடுகளும் தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஒரே நாளில் 14,000 பேர் தேறினர்
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று புதன்கிழமை காலை 9 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் 11,903 பேருக்கு புதிதாக தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 252 நாள்களுக்குப் பிறகு மிகக் குறைவான எண்ணிக்கை யாகும். மொத்த கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3,43,08,140 ஆக உயா்ந்துள்ளது. ஒரே நாளில் 14,159 பேர் தொற்றி லிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். இதுவரை மொத்தம் 3,36,97,740 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதனால், நோய்த் தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை 1,51,209ஆக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
அம்ரீந்தர் சிங்கின் புதிய கட்சி
சண்டிகார்: காங்கிரஸ் கட்சியி லிருந்து விலகிய பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் (படம்), 'பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ்' எனும் புதிய கட்சியைத் தொடங்கி உள்ளார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நவ்ஜோத் சிங் சித்துவை நியமித்த தற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமரீந்தர் சிங் தமது முதல்வர் பதவியை விட்டு விலகினார். தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார். அடுத்த ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரசிலிருந்து அமரீந்தர் சிங் விலகியது பலத்த அதிர்வலைகளைக் கிளப்பியுள்ளது.