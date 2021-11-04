தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
செய்திக்கொத்து

கொரோனா கிருமி விட்ட இடத்தை ஜிகா கிருமி பிடித்தது

கான்பூர்: உத்­த­ரப் பிர­தேச மாநி­லத்­தில் ஜிகா கிரு­மித்­தொற்று பாதித்­த­வர்­க­ளு­டன் தொடர்­பி­லி­ருந்­த­வர்­க­ளுக்கு தீவி­ரப் பரி­சோ­தனை நடை­பெற்று வரு­கிறது. அக்­டோ­பர் 25ஆம் தேதி கான்­பூ­ரில் பணி­யாற்றி வந்த இந்­திய விமா­னப் படை அதி­காரி ஒரு­வ­ருக்கு முதல் ஜிகா கிருமி பாதிப்பு ஏற்­பட்­டி­ருந்­தது. பின் அடுத்­த­டுத்து அவ­ரைச் சுற்றி இருந்­த­வர்­க­ளுக்­கும் பரி­சோ­தனை செய்­த­தில் மேலும் 10 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டது. அம்­மா­நி­லத்­தில் கொரோனா பாதித்­த­வர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை கட்­டுக்­குள் வந்­தி­ருந்த நிலை­யில் தற்­போது ஜிகா கிரு­மி­யின் தாக்­கம் ஆரம்­பித்­தி­ருக்­கிறது. கான்­பூர் பகு­தி­யில் அதி­கப்­ப­டி­யான காய்ச்­சல், உடல் வெப்­ப­நி­லை­யால் பாதிக்­கப்­பட்­டி­ருப்­ப­வர்­க­ளின் ரத்த மாதி­ரி­க­ளைப் பரி­சோ­தனை செய்ய சுகா­தா­ரத் துறை தீவி­ரம் காட்டி வரு­கிறது. மேலும் ஜிகா பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளு­டன் தொடர்­பி­லி­ருந்த 700 பேருக்கு மேல் ரத்த மாதி­ரிப் பரி­சோ­தனை மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டி­ருக்­கிறது. அவர்­க­ளின் வீடு­களும் தடை­செய்­யப்­பட்ட பகு­தி­க­ளாக அறி­விக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கிறது.

ஒரே நாளில் 14,000 பேர் தேறினர்

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று புதன்கிழமை காலை 9 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் 11,903 பேருக்கு புதிதாக தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 252 நாள்களுக்குப் பிறகு மிகக் குறைவான எண்ணிக்கை யாகும். மொத்த கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3,43,08,140 ஆக உயா்ந்துள்ளது. ஒரே நாளில் 14,159 பேர் தொற்றி லிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். இதுவரை மொத்தம் 3,36,97,740 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதனால், நோய்த் தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை 1,51,209ஆக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

அம்ரீந்தர் சிங்கின் புதிய கட்சி

சண்டிகார்: காங்கிரஸ் கட்சியி லிருந்து விலகிய பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் (படம்), 'பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ்' எனும் புதிய கட்சியைத் தொடங்கி உள்ளார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நவ்ஜோத் சிங் சித்துவை நியமித்த தற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமரீந்தர் சிங் தமது முதல்வர் பதவியை விட்டு விலகினார். தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார். அடுத்த ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரசிலிருந்து அமரீந்தர் சிங் விலகியது பலத்த அதிர்வலைகளைக் கிளப்பியுள்ளது.