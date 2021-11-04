சிறார்களுக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி போட அமெரிக்கா அனுமதி
வாஷிங்டன்: சிறார்களுக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி போட அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாட்டு, தடுப்பு மையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன்படி 5 முதல் 11 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களுக்கு மூன்று வார இடைவெளியில் இரண்டு தடுப்பூசிகள் போடப்படும்.
குழந்தைகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் கிருமித்தொற்றுக்கு எதிராக ஃபைசர் தடுப்பூசி 90.7 விழுக்காட்டு செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளதாக மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
வெளிநாட்டு நாணயங்களைப் பயன்படுத்த தலிபான் தடை
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டு நாணயங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு தலிபான் அரசாங்கம் தடை விதித்துள்ளது. உள்நாட்டு வர்த்தகத்திற்கு வெளிநாட்டு நாணயங்களைப் பயன்படுத்தினால், அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே நலிவடைந்திருக்கும் அந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை இது மேலும் சீர்குலைக்கும் என்ற அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் மாதம் தலிபான் இயக்கத்தினர், ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து அதன் வெளிநாட்டு இருப்புகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அந்நாட்டின் நாணய மதிப்பும் பெருமளவு சரிவடைந்துள்ளது.
வெர்ஜினியா தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் வெற்றி
வெர்ஜினியா: வெர்ஜினியாவின் அடுத்த ஆளுநராக குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த கிளென் யங்கின் (படம்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். 95% வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் அவர் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த டெர்ரி மெக்அலிஃப்பைவிட முன்னிலையில் உள்ளார். வெர்ஜினியாவில் ஓராண்டுக்கு முன்பு நடந்த தேர்தலில்
பைடன் வென்றார்.
ஆங் சான் சூச்சியைச் சந்திக்க அனுமதி மறுக்கும் ஆட்சிக் குழு
யங்கூன்: மியன்மாரின் முன்னாள் தலைவர் ஆங் சான் சூச்சியை ஆசியான் பிரதிநிதி சந்திப்பதற்கு அந்நாட்டின் ராணுவ ஆட்சிக் குழு தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது. குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள ஒருவரை வெளிநாட்டினர் சந்திக்க அனுமதிப்பது உள்நாட்டு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கூறினார் ஆட்சிக் குழுவின் மூத்த துணைத் தலைவர்
சோ வின். ஆசியானுடன் ஏப்ரல் மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு மியன்மார் இணங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் அவர் மறுத்தார்.