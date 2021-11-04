பார்சிலோனா குழுவின்
புதிய நம்பிக்கை நட்சத்திரம்
கியவ்: சாம்பியன்ஸ் லீக் 'இ' பிரிவு ஆட்டமொன்றில் நேற்று அதிகாலை டைனமோ கியவ் குழுவுடன் மோதிய பார்சிலோனாவுக்கு அதன் புதிய இளம் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான அன்சு ஃபாட்டி என்பவர் வெற்றி தேடித் தந்தார்.
இரு குழுக்களும் நேற்றைய ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் பல கோல் போடும் வாய்ப்புகளைத் தவறவிட்ட நிலையில், இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அன்சு ஃபாட்டி, டைனமோ கியவ் அணியின் தற்காப்பு வீரர்கள் பார்சிலோனாவின் ஆஸ்கார் மிங்குவெஸ் உதைத்த பந்தை சரிவரக் கையாளாததால், ஃபாட்டி பலம் கொண்ட மட்டும் தன்முன் வந்த பந்தை உதைக்க அது கியவ் கோல் வலைக்குள் புகுந்தது.
பத்தொன்பது வயது மட்டுமே நிரம்பிய ஃபாட்டி தமது கோல் மூலம் பார்சிலோனாவுக்கு புத்துயிர் ஊட்டியுள்ளதாக செய்தித் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இந்தக் காற்பந்துப் பருவத்தில் எதிரணியின் திடலில் விளையாடி பார்சா பெற்றுள்ள முதல் வெற்றி இது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 'இ' பிரிவு தரவரிசையில் பார்சா இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளளது. முதலாம் இடத்தில் வேறோர் ஆட்டத்தில் பென்ஃபிகா அணியை 5-2 என்ற கோல் எண்ணிக்கையில் தோல்வி அடைய வைத்த பயர்ன் மியூனிக் அணி உள்ளது.
இரு கோல் வீரர் போலோ டைபாலா
டுரின்: சாம்பியன்ஸ் லீக் 'எச்' பிரிவு ஆட்டத்தில் இத்தாலியின் யுவென்டஸ் அணியும் ரஷ்யாவின் செனித் செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அணியும் நேற்று அதிகாலை மோதின.
நேற்றைய ஆட்டத்தில் அற்புதமாக விளையாடியதன் பயனாக யுவென்டஸ் அணி, பிரிவில் இன்னும் இரண்டு ஆட்டங்கள் விளையாட வேண்டிய நிலையிலும் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டது.
செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்குக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற யுவென்டஸ் அணி சார்பாக அர்ஜெண்டினா வீரர் போலோ டைபாலா இரண்டு கோல்கள் போட்டு அசத்தினார்.
இத்தனைக்கும் செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சார்பாக விழுந்த இரண்டு கோல்களில் ஒன்று யுவென்டஸ் அணி வீரர் லியோர்னாடோ பொனுச்சி என்ற வீரர் தமது அணிக்கு எதிராக போட்ட கோல். யுவென்டஸின் மற்ற இரண்டு கோல்களையும் ஃபிரெடரிகோ சியேசா, அல்வாரோ மொராட்டா ஆகிய இருவரும் போட்டனர்.
ஆட்டத்தின் இறுதியில் செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சார்பாக ஸர்தார் அஸ்முன் என்பவர் கோல் போட்டார்.