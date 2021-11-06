அபிநந்தனுக்கு 'கேப்டன்' பதவி
புதுடெல்லி: புல்வாமா தாக்குதலைத் தொடர்ந்து 2019 பிப்ரவரி 26ல் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதத்தில் பயங்கரவாதிகள் முகாம்கள் மீது இந்தியா துல்லிய தாக்குதலை நடத்தியது. அப்போது விமானப்படை போர் விமானக் கமாண்டரான அபிநந்தன் வர்தமான் (வலம்), பாகிஸ்தான் விமானம் ஒன்றைத் தாக்கி வீழ்த்திய பிறகு பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் தவறி விழுந்தார். அவரை பாகிஸ்தான் ராணுவம் சிறைப் பிடித்தது. இதையடுத்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்தது.
இந்த நிலையில் இந்தியாவின் வேண்டுகோளை ஏற்று அபிநந்தனை பாகிஸ்தான் திருப்பி ஒப்படைத்தது.
ஆனால் அபிநந்தன் இந்தியர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்துவிட்டார். அவருக்கு ஏற்கெனவே 'வீர் சக்ரா' விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது ராணுவ கமாண்டர் அபிநந்தனுக்கு குழு அணித்தலைவர் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டு உள்ளதாக இந்திய ராணுவம் தெரிவித்தது.
'தோல்வி பயத்தால் பாஜக
பெட்ரோல் வரி குறைப்பு'
புதுெடல்லி: அண்மைய சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த பாஜக, அடுத்துவரும் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் குறித்த அச்சம் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் மீதான உற்பத்தி வரியை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். பெட்ரோல் மீதான உற்பத்தி வரியை லிட்டருக்கு ஐந்து ரூபாயும் டீசல் மீதான வரியை லிட்டருக்கு 10 ரூபாயும் குறைத்து நேற்று முன்தினம் மத்திய அரசு அறிவித்தது. இது நேற்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
ஏழுமலையானுக்கு வசூல்
ரூ.4 கோடியை தாண்டியது
திருப்பதி: கொரோனா ஊரடங்கிற்குப் பிறகு திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு உண்டியல் வருவாயாக நான்கு கோடி ரூபாய் வசூலாகியுள்ளது. ஊரடங்கு தளர்வுகளையொட்டி பக்தர்கள் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது திருப்பதியில் தினமும் 30,000 பக்தர்கள் வரை தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் உண்டியல் வருமானமும் கூடி வருகிறது.
கடந்த மாதம் முதல் உண்டியல் வருவாய் ரூ.2 கோடியைத் தாண்டியது. கடந்த 30ஆம் தேதி ரூ.3.56 கோடியும் 31ஆம் தேதி ரூ.2.79 கோடியும் 1ஆம் தேதி ரூ.2.77 கோடியும் 2ஆம் தேதி ரூ.2.83 கோடியும் வசூலானது. மறுநாள் 3ஆம் தேதி ரூ.4.16 கோடி உண்டியல் வசூலானது. கொரோனா ஊரடங்கிற்குப் பிறகு முதல்முறையாக உண்டியல் வருவாய் ரூ.4 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது.