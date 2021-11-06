பைடன் உதவியாளருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் பைடனுடன் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற உச்சநிலை மாநாடுகளுக்குச் சென்ற அவருடைய உதவியாளர் ஒருவருக்கு கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அமெரிக்காவுக்கு அதிபர் பைடன் திரும்புமுன் இது நிகழ்ந்ததாக புளூம்பெர்க் செய்தித் தகவல் தெரிவிக்கிறது.
அமெரிக்க அதிபருடன் கிளாஸ்கோ நகரில் நடந்த பருவநிலை மாநாட்டுக்குச் சென்ற அவருடைய உதவியாளர்களில் பலர் மாநாடு முடிந்தபின்னும் கிளாஸ்கோ நகரில் தங்கியிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் எத்தனை பேருக்கு கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது, அவர்களின் நிலை தற்பொழுது என்ன என்று தெரியாத நிலை உள்ளது. எனினும், கிருமித்தொற்று கண்டுள்ள அவருடைய உதவியாளர் தற்பொழுது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் என்பதும் அவர் பிசிஆர் எனப்படும் மற்றொரு கொவிட்-19 கிருமி சோதனைக்கு காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
காற்பந்து: ஸ்பர்ஸ் புதிய நிர்வாகிக்கு முதல் வெற்றி
லண்டன்: டோட்டன்ஹம் ஹாட்ஸ்பர் காற்பந்துக் குழுவுக்கு புதிய நிர்வாகியாக பொறுப்பேற்றுள்ள அண்டோனியோ கோன்டேவுக்கு யூரோப்பா கான்ஃபரன்ஸ் லீக் போட்டி ஒன்றில் விட்டசே என்ற குழுவுடனான ஆட்டத்தில் முதல் வெற்றி கிடைத்துள்ளது.
ஸ்பர்ஸ் குழுவின் முன்னைய நிர்வாகியான நுனோ எஸ்பிரிட்டோ சான்டோ என்பவர் இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக்கில் 10 ஆட்டங்களில் மட்டுமே ஸ்பர்ஸ் குழு விளையாடியுள்ள நிலையில் சென்ற வாரம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அவருக்குப் பின் புதிய நிர்வாகியாக கோன்டே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவுடன் ஸ்பர்ஸ் குழு படுவேகமாக 3-0 என முனனிலை பெற்றது.
இதைத் தொடர்ந்து புதிய உத்வேகத்துடன் விளையாட ஆரம்பித்த விட்டசே முதல் பாதி ஆட்டம் முடியும் முன்னரே ஏழு நிமிடங்களில் இரண்டு கோல்கள் போட்டு ஆட்டத்தை 3-2 எனக் கொண்டுவந்தது.
இரு குழுக்களைச் சேர்ந்த விளையாட்டாளர்களுக்கு இடையே மோதல் முற்ற நடுவர் இரு குழுக்களையும் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு சிவப்பு அட்டை காண்பித்து திடலில் இருந்து வெளியேற்றினார். அதில் ஸ்பர்ஸின் கிறிஸ்டியன் ரொமேருவும் ஒருவர். எனினும், ஸ்பர்ஸ் இறுதிவரை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் தனது வெற்றியை நிலைநிறுத்திக் கொண்டது.