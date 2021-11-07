சாட்டையடி வாங்கிய முதல்வர்
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் சாட்டையால் அடி வாங்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. துர்க் மாவட்டம் ஜாஞ்சகிரி கிராமத்தில் தீபாவளிக்குப் பிறகு கொண்டாடப்பபடும் திருவிழாவில் தமது நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவதற்காக சாட்டையால் அடி வாங்கினார் முதல்வர் பூபேஸ் பாகல்.
அம்பானி லண்டனில் குடியேறவில்லை
மும்பை: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய செல்வந்தரும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவருமான முகேஷ் அம்பானியும் அவரது குடும்பத்தினரும் மும்பையில் உள்ள ஆண்டிலியாவில் உள்ள 400,000 சதுர அடியில் அல்டாமவுண்ட் சாலையில் வசித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பிரிட்டனில் 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஸ்டோன் பார்க் பங்களாவை ரூ.592 கோடிக்கு முகேஷ் அம்பானி வாங்கியுள்ளார். 2022 ஏப்ரல் மாதம் முகேஷ் அம்பானி குடும்பத்தினர் அங்கு குடியேற உள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாயின. ஆனால் இந்தச் செய்தியில் உண்மை இல்லை. அவை தேவையற்ற, ஆதாரமற்ற ஊகங்கள் அடிப்படையில் வெளியான செய்திகள் என ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
பட்டாசு வெடித்த 143 பேர் கைது
புதுடெல்லி: டெல்லியின் பல பகுதிகளில் காற்று மாசு குறியீடு 533 என்ற அபாய அளவில் இருப்பதாக மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. புகைமூட்டம் நிலவு வதால் பலர் சுவாசிக்க சிரமப்பட்டதாகவும் சிலருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. டெல்லியில் தீபாவளியன்று தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்த 143 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி போலிசார் தெரிவித்துள்ளனர். காற்று மாசு ஏற்பட பட்டாசும் காரணம் என்று அவர்கள் கூறினர்.
சமையல் எண்ணெய் விலை சரிவு
புதுடெல்லி: சுத்திகரிக்கப்படாத பாமாயில், சோயாபீன் எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஆகியவற்றுக்கு இருந்த இரண்டரை விழுக்காடு இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது. 20 விழுக்காடாக இருந்த வேளாண் காப்பு வரியை சுத்திகரிக்கப்படாத பாமாயிலுக்கு ஏழரை விழுக்காடாகவும் சோயாபீன் எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய்க்கு 5 விழுக்காடாகவும் குறைத்துள்ளது. இதனால் சமையல் எண்ணெய் விலை சராசரியாக லிட்ட ருக்கு 4 ரூபாய் முதல் 7 ரூபாய் வரை குறைந்துள்ளது.