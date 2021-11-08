தடுப்பூசிக்கு எதிராகப் பொய் பரப்பிய காணொளிகள் அகற்றப்பட்டன
தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதை எதிர்க்கும் ஒரு யூடியூப் ஒளிவழியிலிருந்த காணொளிகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. அக்காணொளிகள் யூடியூப் தளத்தின் விதிமுறைகளை மீறியதே அதற்குக் காரணமாகும்.
'ஹீலிங் தி டிவைட்' எனும் குழுவைச் சார்ந்திருக்கிறது அந்த ஒளிவழி. ஐரிஸ் கோ என்பவர் தொடங்கிய அந்தக் குழு, தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதில் உள்ள ஆபத்துகளைப் பற்றி மக்களுக்கு எச்சரிப்பதாகக் கூறிக்கொள்கிறது.
திருவாட்டி கோவின் அந்த யூடியூப் ஒளிவழி, கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளைப் பற்றிய பொய்களும் தவறான தகவல்களும் அடங்கிய காணொளிகளைப் பதிவேற்றிப் பகிர்ந்து வந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு நேற்று கூறியது.
வேண்டும் என்றே பொய்களைப் பரப்புவதை அரசாங்கம் கடுமையாகப் பார்ப்பதாகவும் கொவிட்-19 தடுப்பூசி பற்றி பொாய்யுரைத்து பொதுமக்களின் உடல்நலனுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துவோருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க அது தயங்காது என்றும் அமைச்சு கூறியது.
புதிய சாலைப் பாதுகாப்பு இயக்கம்
சாலைகளைப் பயன்படுத்தும் வெவ்வேறு தரப்பினர் இடையே பதற்றத்தைக் குறைக்கும் குறிக்கோள் கொண்ட சாலைப் பாதுகாப்பு இயக்கத்தை சமூக அமைப்புகள் முன்னெடுத்துள்ளன. 'லுக் அப், லுக் அவுட்' எனும் அந்த இயக்கம் கடந்த வாரம் தொடங்கப்பட்டது. இதில் சைக்கிளோட்டிகள் நிமிர்ந்து பார்க்கும்படியும் வாகனம் ஓட்டுவோர் கவனமாக இருக்கும்படியும் ஊக்குவிக்கப்படுவர்.
சிங்கப்பூர் சைக்கிளோட்ட சம்மேளனம், பாதுகாப்பான சைக்கிளோட்ட பணிக்குழு, சிங்கப்பூர் தளவாடச் சங்கம் ஆகியவை இயக்கத்துக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
நிலப் போக்குவரத்து ஆணையமும் சிங்கப்பூர் போலிஸ் படையும் அதற்கு ஆதரவு வழங்குகின்றன.
சைக்கிளோட்டி ஒருவர், இதற்கான யோசனையை சிங்கப்பூர் சைக்கிளோட்ட சம்மேளனத்திடம் முன்மொழிந்த பின்னர், இயக்கத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
லாரி ஓட்டுநர்கள், சைக்கிளோட்டிகள் உள்ளிட்டோரைச் சென்றய ஏற்பாட்டாளர்கள் திட்டமிடுகின்றனர். அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 5,000 முதல் 10,000 சைக்கிளோட்டிகளுக்கு இயக்கத்தைப் பரப்புவது திட்டம்.
ஒன்றுக்குக் குறைவாகவே இருக்கும் வாராந்திர தொற்று உயர்வு விகிதம்
கொவிட்-19 வாராந்திர தொற்று உயர்வு விகிதம் நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை சற்று அதிகரித்தது.
வெள்ளிக்கிழமை 0.81ஆக இருந்த அந்த விகிதம், நேற்று 0.83ஆக பதிவானது. தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக தொற்று உயர்வு விகிதம் ஒன்றுக்குக் கீழ் உள்ளது.
தொற்று உயர்வு விகிதம் ஒன்றுக்குமேல் இருந்தால், வாராந்திர தொற்றுப் பாதிப்பு இன்னும் உயர்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
இதற்கிடையே, கொவிட்-19 தொற்றால் ஏற்பட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகள் காரணமாக சிங்கப்பூரில் மேலும் 12 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். அவர்கள் 60 முதல் 98 வயதிற்குட்பட்டவர்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் பல்வேறு மருத்துவப் பிரச்சினைகள் இருந்ததாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது. சனிக்கிழமை புதிதாக 3,035 பேருக்குத் தொற்று உறுதியானது.
மன்னிப்புக் கேட்ட உடல்உறுதிக் கூடம்
சிராங்கூன் கார்டனில் உள்ள ஓர் உடலுறுதிக் கூடம், இன உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காத காணொளியைப் பதவிட்டதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளது.
எஃப்45 உடலுறுதிக் கூடம், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அக்காணொளியை இன்ஸ்டகிராமில் பதிவிட்டது. உடற்பயிற்சி செய்துகொண்டிருந்த இரண்டு பெண்கள், தலையை இப்படியும் அப்படியுமாக தொடர்ந்து ஆட்டியபடி ஆங்கிலத்தில் தீபாவளி வாழ்த்துகளைக் கூறினர். பின்னணியில் சிரிப்பொலியும் கேட்டது.
உடலுறுதிக் கூடம் அக்காணொளியை அகற்றியுள்ளபோதும், 'வேக் அப் சிங்கப்பூர்' அதன் சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் அதைப் பதிவேற்றி நிறுவனத்தைக் கண்டித்தது. அக்காணொளியை சுமார் 368,000 பேர் பார்த்தனர். பலரும் காணொளியைக் கண்டித்தனர்.
அதன் பின்னர், எஃப்45 உடலுறுதிக் கூடம், இன்ஸ்டகிராமில் அதற்கு மன்னிப்புக் கேட்டது. ஒருவரின் உணர்வுகளைக் காயப்படுத்துவதோ நகைப்பதோ அதன் நோக்கம் அல்ல என்று நிறுவனம் கூறியது.