மின்சார மோட்டார் திருடன் மின்சாரம் பாய்ந்து மரணம்
அண்ணாநகர்: சென்னை பகுதிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாதபோது மின் மோட்டாரை திருடி விற்று வந்த ஆடவர் கடைசியில் மின்சாரம் பாய்ந்து மாண்டார்.
அண்ணாநகர் அருகே திருமங்கலத்தில் உள்ள ஓர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஆண் சடலம் கிடந்ததை அடுத்து அது அம்பலத்துக்கு வந்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துகுமார், 45, என்பவர், சென்னையில் தங்கி கொத்தனார் வேலை செய்தார் என்பதும் மின் மோட்டாரை திருடி விற்பதே அவருக்கு வேலை என்றும் புலன் விசாரணை மூலம் தெரிந்ததாக போலிஸ் தெரிவித்தது.
ஆடு மேய்ப்பதில் தகராறு:
மூன்று பேர் வெட்டிக் கொலை
சேலம்: சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த கொளத்தூர் குரும்பனூரில் ஆடு மேய்ப்பதில் தகராறு ஏற்பட்டதில் மூவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டதாக போலிஸ் தெரிவித்தது.
தனசேகர், 25, வீரப்பன், 46, கருப்பன், 44, ஆகியோர் வெட்டிக் கொலைசெய்யப்பட்டனர். சடலங்களைப் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்த அதிகாரிகள் அந்தச் சம்பவம் பற்றி புலன்விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
கட்டணமில்லா சலுகை: மொத்தம் 2.48 மில்லியன் மகளிர் பயணம்
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அரசு நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா சலுகை மூலம் மகளிர் 2.48 மில்லியன் பேர்வரை பயணம் செய்துள்ளதாக அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் அரசுக்குச் சொந்தமான நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் மகளிர் பயணம் செய்யும் திட்டத்தை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளது. ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த, கூலி வேலைக்குச் செல்லும் மகளிர் அரசு நகர் பேருந்துகளில் கட்டணமின்றிப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தொற்று கிடுகிடு குறைவு
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 101,023 மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்ட நிலையில், 862 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று இருந்ததாக சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.
தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருவதாகவும் 24 மணி நேர மரண எண்ணிக்கை 10ஆக இருந்தது என்றும் அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் கூறின.
68 ஆண்டாக தீபாவளி கொண்டாடாத 13 கிராம மக்கள்
திருப்பத்தூர்: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அருகே 13 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், ஏழைகள் மனம் நோகக்கூடாது என்பதற்காக 68 ஆண்டுகளாக தீபாவளியைக் கொண்டாடாமல் இருந்து வருகின்றனர்.
பெரும்பாலும் விவசாயிகளாகவும் கூலித் தொழி லாளர்களாகவும் இருந்த அந்தக் கிராம மக்கள், 1954ஆம் ஆண்டில் தீபாவளிப் பண்டிகைக்காகக் கடன் வாங்கி சிரமத்துக்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வறியவர்கள் மனம் சிரமப்படக்கூடாது என்பதற்காக அனைவரும் சேர்ந்து தீபாவளியைக் கொண்டாடுவதில்லை என ஊர் பெரியவர்கள் முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி 68 ஆண்டுகளாக 13 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தீபாவளியைக் கொண்டாடாமலேயே இருந்து வருவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். இருந்தாலும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்பாக நெல் அறுவடை முடிந்து விடுவதால் அனைவருக்கும் போதிய வருவாய் இருக்கும் என்பதால் பொங்கல் பண்டிகையை வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடுவதாக அவர்கள் கூறினர்.