சீனாவில் கடும் பனிப்புயல்: 'ஆரஞ்சு' எச்சரிக்கை
பெய்ஜிங்: சீனாவின் தற்போதைய குளிர்காலப் பருவத்தில் பனிப்புயல் தொடர்பான 'ஆரஞ்சு' எச்சரிக்கையை அந்நாட்டின் வானிலை முகமை நேற்று விடுத்தது. நாடு முழுவதும் பனிக்காற்று வீசுவதால் போக்குவரத்துத் தடங்கல்கள் ஏற்படலாம் என்றும் கொவிட்-19 தொற்று பரவலுக்கிடையே சளிக்காய்ச்சல் தொற்றக்கூடும் என்றும் மக்களிடையே கவலை எழுந்துள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் கூறியுள்ளது. வடகிழக்கு சீனாவின் சில மாநிலங்களில் 45 மில்லிமீட்டர் கனமுள்ள பனிக்கட்டிகள் காணப்படுவதோடு பனிப்பொலிவும் நிகழ்வதாக சீனாவின் தேசிய வானிலை ஆய்வகம் கூறியுள்ளது.
இந்தோனீசியாவில் ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகள் பெரும் முதலீடு
ஜகார்த்தா: ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகள் (யுஏஇ) இந்தோனீசியாவில் மிகப்பெரிய முதலீட்டுக்கான கடப்பாட்டை செய்துள்ளது. US$32.7 பில்லியன் மதிப்புள்ள அந்த முதலீடு ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகளின் தடுப்பூசி தயாரிப்பு மற்றும் விநியோகம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள வர்த்தகங்கள் சார்பில் செய்யப்படுகிறது. இந்தோனீசிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோ அங்கு சென்றிருக்கும் வேளையில் இந்த முதலீடு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
கவர்ந்திழுக்கும் குட்டி விமானம்
துபாய்: துப்பாக்கித் தோட்டா அல்லது முட்டை வடிவத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ள சிறிய விமானம் (படம்) ஒன்று துபாய் விமானக் காட்சியில் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தது. ஆறு பேர் வரை இதில் பயணம் செய்யலாம் 'ஓட்டோ செலிரா 500எல்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த விமானம் 2018ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் வானில் பறக்கவிடப்பட்டு சோதிக்கப் பட்டது. இதுவரை 50 முறை சோதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மணிக்கு 180 மைல் தூரம் பறப்பதுடன் 17,000 அடி உயரம் வரை செல்லக்கூடியதாக இந்த விமானம் உள்ளது. சக்தி வாய்ந்த எந்திரம் பொருத்தப்பட்ட பின்னர் 40,000 அடி வரை இது பறக்கும் என ஓட்டோ விமானப் போக்குவரத்து நிறு வனத்தைச் சேர்ந்த வில்லியம் ஓட்டோ கூறினார். 2025ஆம் ஆண்டுவாக்கில் இவ்விமானம் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.