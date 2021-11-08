தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
சீனாவில் கடும் பனிப்புயல்: 'ஆரஞ்சு' எச்சரிக்கை

பெய்­ஜிங்: சீனா­வின் தற்­போ­தைய குளிர்­கா­லப் பரு­வத்­தில் பனிப்­பு­யல் தொடர்­பான 'ஆரஞ்சு' எச்­ச­ரிக்­கையை அந்­நாட்­டின் வானிலை முகமை நேற்று விடுத்­தது. நாடு முழு­வ­தும் பனிக்­காற்று வீசு­வ­தால் போக்­கு­வ­ரத்­துத் தடங்­கல்­கள் ஏற்­ப­ட­லாம் என்­றும் கொவிட்-19 தொற்று பர­வ­லுக்­கி­டையே சளிக்­காய்ச்­சல் தொற்­றக்­கூ­டும் என்­றும் மக்­க­ளி­டையே கவலை எழுந்­துள்­ள­தாக ராய்ட்­டர்ஸ் கூறி­யுள்­ளது. வடகிழக்கு சீனாவின் சில மாநிலங்களில் 45 மில்லிமீட்டர் கனமுள்ள பனிக்கட்டிகள் காணப்படுவதோடு பனிப்பொலிவும் நிகழ்வதாக சீனாவின் தேசிய வானிலை ஆய்வகம் கூறியுள்ளது.

இந்தோனீசியாவில் ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகள் பெரும் முதலீடு

ஜகார்த்தா: ஐக்­கிய அரபு சிற்­ற­ர­சு­கள் (யுஏஇ) இந்­தோ­னீ­சி­யா­வில் மிகப்­பெ­ரிய முத­லீட்­டுக்­கான கடப்­பாட்டை செய்­துள்­ளது. US$32.7 பில்­லி­யன் மதிப்­புள்ள அந்த முத­லீடு ஐக்­கிய அரபு சிற்­ற­ர­சு­க­ளின் தடுப்­பூசி தயா­ரிப்பு மற்­றும் விநி­யோ­கம் போன்ற பல்­வேறு துறை­களில் ஈடு­பட்­டுள்ள வர்த்­த­கங்­கள் சார்­பில் செய்­யப்­ப­டு­கிறது. இந்­தோ­னீ­சிய அதி­பர் ஜோகோ விடோடோ அங்கு சென்­றி­ருக்­கும் வேளை­யில் இந்த முத­லீடு தொடர்­பான அறி­விப்பு வெளி­யி­டப்­பட்டு உள்­ளது.

கவர்ந்திழுக்கும் குட்டி விமானம்

துபாய்: துப்பாக்கித் தோட்டா அல்லது முட்டை வடிவத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ள சிறிய விமானம் (படம்) ஒன்று துபாய் விமானக் காட்சியில் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தது. ஆறு பேர் வரை இதில் பயணம் செய்யலாம் 'ஓட்டோ செலிரா 500எல்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த விமானம் 2018ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் வானில் பறக்கவிடப்பட்டு சோதிக்கப் பட்டது. இதுவரை 50 முறை சோதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மணிக்கு 180 மைல் தூரம் பறப்பதுடன் 17,000 அடி உயரம் வரை செல்லக்கூடியதாக இந்த விமானம் உள்ளது. சக்தி வாய்ந்த எந்திரம் பொருத்தப்பட்ட பின்னர் 40,000 அடி வரை இது பறக்கும் என ஓட்டோ விமானப் போக்குவரத்து நிறு வனத்தைச் சேர்ந்த வில்லியம் ஓட்டோ கூறினார். 2025ஆம் ஆண்டுவாக்கில் இவ்விமானம் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.