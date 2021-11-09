சிறுவனைத் தாக்கியதாக
இளையர் ஒப்புதல்
சிறுவர் இல்லத்தில் தங்கிய சிறுவனைத் தாக்கியதாக மேலும் ஓர் இளையர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டில் சிறுவனை ஒரு கும்பல் தாக்கியது. அப்போது அந்தச் சிறுவனுக்கு 14 வயது. குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட 19 வயது இளையரும் அவரது இரட்டைச் சகோதரரும் இரு சிறுவர்களும் சேர்ந்து அந்தச் சிறுவனைத் தாக்கியதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அச்சிறுவன் ஆணவத்துடன் நடந்துகொள்வதாகக் கருதி அவனுக்குத் தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவனை அவர்கள் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தாக்குதல், போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றங்கள் ஆகியவற்றை அந்த 19 வயது இளையர் ஒப்புக்கொண்டார். சிறுவனைத் தாக்கியதை அவரது இரட்டைச் சகோதரர் இம்மாதம் 1ஆம் தேதியன்று ஒப்புக்கொண்டார். அரசாங்க ஊழியருக்கு எதிராக வசை பாடிய குற்றத்தையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். இந்த இரு சகோதரர்களுக்கும் நன்னடத்தைக் கண்காணிப்பு விதிப்பது குறித்து மதிப்பீடு செய்ய மாவட்ட நீதிபதி மோ மெசேனாஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர், அவரைத் தாக்கியவர்கள் ஆகியோரின் பெயர்களையும் சம்பந்தப்பட்ட சிறுவர் இல்லத்தின் பெயரையும் வெளியிடக்கூடாது என்று உத்தவிடப்பட்டுள்ளது.
உரிமம் இல்லாத ஆளில்லா வானூர்தி: ஆடவருக்கு அபராதம்
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக (என்டியு) வளாகத்தின் மண்டபம் ஒன்றின் கூரை சுத்தம் செய்யப்பட்டுவிட்டதா என்பதை உறுதி செய்ய உரிமம் இல்லாமல் ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டதற்காக அப்பல்கலைக்கழகத்தின் வீடமைப்புப் பிரிவு மேலாளருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதிவு செய்யப்படாத அந்த 570 கிராம் எடை கொண்ட ஆளில்லா வானூர்தியைக் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 27ஆம் தேதியன்று பறக்கவிட்டதற்காக 54 வயது ஆல்பர்ட் யு யோங் ஜியேனுக்கு $7,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. காலை 8 மணி அளவில் கூரை சுத்தம் செய்யப்பட்டுவிட்டது என்பதை உறுதி செய்ததும் அதே நாளில் அவர் கடல் மட்டத்துக்கு 61 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் அந்த ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டார். அவ்வாறு செய்ய அனுமதி பெறுவது அவசியம். ஆனால் அவர் அனுமதியின்றி அந்த உயரத்தில் ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டார்.
அதன் பிறகு என்டியுவின் வாகன நிறுத்துமிடம் எஃப்புக்கு சென்ற அவர் பொழுதுபோக்காக ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டு படங்கள் எடுத்தார். அப்போது என்டியுவின் விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு மண்டபம் அருகே கடல் மட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 155 மீட்டர் உயரத்தில் அந்த ஆளில்லா வானூர்தி பறந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மரினா பே சேண்ட்ஸ் அருகே விபத்து; இருவர் காயம்
மரினா பே சேண்ட்ஸ் அருகே மூன்று வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கின. நேற்று நிகழ்ந்த இந்த விபத்தின் காரணமாக ஆடவர்கள் இருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். காலை 8.15 மணி அளவில் பேஃபிரண்ட் அவென்யூவுக்கும் மரினா பொலிவார்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட சாலைச் சந்திப்பில் இரண்டு கார்களும் ஒரு டாக்சியும் விபத்துக்குள்ளாகிவிட்டதாகத் தகவல் கிடைத்தது என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
விபத்தில் சிக்கிய கார் ஒன்று கவிழ்ந்து கிடந்தது.
69 வயது டாக்சி ஓட்டுநரும் 43 வயது கார் ஓட்டுநரும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக காவல்துறையினர் கூறினர்.
காயமுற்றவர்களில் ஒருவர் ராஃபிள்ஸ் மருத்துவமனைக்கும் மற்றொருவர் சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை தெரிவித்தது.
விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
விபத்தில் மாண்ட லாரி ஓட்டுநர்
ஜாலான் புசார் வட்டாரத்தில் சிம் லிம் டவருக்கு எதிரில் உள்ள கடைவீட்டின் தூண் மீது லாரி ஒன்று மோதியதில் அதன் 68 வயது ஓட்டுநர் மாண்டார். அவர் தமது லாரியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் லாரி விபத்துக்குள்ளானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றபோது அவர் சுயநினைவின்றி இருந்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது.
விசாரணை கோரும் ஆடவர்
பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் ஆடவர் தாய்லாந்தில் கடத்தப்பட்டதாகக் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் செய்தி வெளியானது. 33 வயது மார்க் செங் னின் குவான் தற்போது $320,000க்கும் அதிகமான தொகை தொடர்பாக நம்பிக்கைத் துரோகக் குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக வழக்கு கோரியுள்ளார்.