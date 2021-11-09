மறைந்த பாடகர் எஸ்பிபிக்கு பத்ம விபூஷண் விருது
புதுடெல்லி: மறைந்த புகழ்பெற்ற திரைப்பட பின்னணிப் பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு பத்ம விபூஷண் விருது நேற்று வழங்கப்பட்டது.
டெல்லி அதிபர் மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில், 7 பேருக்கு பத்ம விபூஷண், 10 பேருக்கு பத்ம பூஷண், 102 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் என இந்த ஆண்டு மொத்தம் 119 பேருக்கு பத்ம விருதுகளை அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கினார். விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தமிழ் மக்களின் மனம் கவர்ந்த மறைந்த திரைப்பட பின்னணிப் பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியம் சினிமா பாடல்கள், பக்திப் பாடல்கள் என 40,000க்கும் மேலான பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். சாலமன் பாப்பையாவுக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருதும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சமூக சேவகி கிருஷ்ணம்மாள் உள்ளிட்டோருக்கு பத்ம பூஷண் விருதும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர்.
பெட்டியின் கைப்பிடியில் கடத்திய இரண்டு கிலோ தங்கம் பறிமுதல்
ஆலந்தூர்: அபுதாபியில் இருந்து சென்னை மீனம்பாக்கம் பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் சந்தேகம்படும்படி வந்திறங்கிய 31 வயது ஆடவரின் பெட்டியை சுங்க இலாகா அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அவரது பெட்டியின் கைப்பிடியில் மறைத்து கடத்தி வந்த ரூ.90 லட்சத்து 17 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 2 கிலோ 6 கிராம் தங்கத்தை சுங்க இலாகா அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். தங்கத்தைக் கம்பிபோல் தயாரித்து மறைத்து கடத்தி வந்ததைக் கண்டுபிடித்த அதிகாரிகள் ஆடவரைக் கைது செய்தனர். தங்கத்தை யாருக்காக அவர் கடத்தி வந்தார் என்பது குறித்து சுங்க இலாகா அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கி.வீரமணிக்கு கொரோனா பாதிப்பு
சென்னை: திராவிட கழகத் தலைவர் கி.வீரமணிக்கு கொரோனா உறுதியான நிலையில், சென்னை ஆயிரம் விளக்கு கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது மனைவி மோகனாவுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அதே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அமைச்சர்: முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கையாக மின்சாரம் துண்டிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக மக்கள் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் மின்சாரமும் பல்வேறு பகுதிகளில் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார்கள் கூறப்படுகின்றன.
இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, "கனமழை பெய்து வருவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாகவே மின்சாரம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. மழை நீர் வடிந்தபிறகு சீரான முறையில் மீண்டும் தடையற்ற மின்சாரம் வழங்கப்படும்," என்று கூறியுள்ளார்.