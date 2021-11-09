விண்வெளித்துறையில் சீர்திருத்தங்கள்; மத்திய அரசு ஆர்வம் என சிவன் தகவல்
பெங்களூரு: விண்வெளித்துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் அதுசார்ந்த தொழில்துறையை விரிவு படுத்த மத்திய அரசு விரும்புவதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத் தலைவர் கே.சிவன் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் அதிக வருவாய் ஈட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அரசின் நோக்கம் என்று மங்களூரில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார். தற்சார்பு திட்டத்தின்கீழ் விண்வெளித்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
எல்லையில் சாலை அமைக்கும் பணியில் இந்தோ-திபெத் வீரர்கள்
லடாக்: இந்தியா, சீனா இடையேயான எல்லைப் பகுதியில் பதற்றம் நீடித்து வரும் நிலையில், அங்கு சாலைகள் அமைக்கும் பணியில் இந்தோ-திபெத் படை ஈடுபடுகிறது. சீனா தனது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கெனவே சாலைகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இந்தியாவும் சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக எல்லைப் பகுதியை விரைவாகச் சென்றடையும் வகையில் 32 புதிய சாலைகள், 18 நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இவற்றுள் நான்கு சாலைகள் சுற்றுக்காவல் பணிக்குப் பயன் படுத்தப்படும் என்பதால், அவற்றை அமைக்கும் பணி இந்தோ-திபெத் படைவசம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இதுபோன்ற பணிகளில் அந்தப் படை ஈடுபடுவது இதுவே முதன்முறை.
மேகதாது அணை பணியைத் தொடங்க வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் பாத யாத்திரை
பெங்களூரு: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சில தரப்பினர் அரசியல் காரணங்களுக்காக மேகதாது திட்டத்தை எதிர்ப்பதாக கர்நாடகா சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா கூறியுள்ளார். மேகதாது அணை திட்டப் பணிகளை விரைவாக தொடங்க வலியுறுத்தி மேகதாதுவில் இருந்து பெங்களூரு வரை காங்கிரஸ் கட்சி பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளதாக அவர் பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். "கடலில் வீணாகப் போய்ச் சேரும் தண்ணீரை சேகரித்து வைக்கவே இந்த திட்டத்தை கர்நாடக அரசு உரு வாக்கி உள்ளது," என்றார் சித்தராமையா. தேர்தலை மனதில் வைத்தோ அல்லது வாக்குகளைப் பெறவோ இந்த பாதயாத்தி ரையை காங்கிரஸ் கட்சி மேற்கொள்ளவில்லை என்றார் அவர்.
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் நாட்டில் 3.32 மில்லியன் குழந்தைகள் பாதிப்பு
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் சுமார் 3.32 மில்லியன் சிறார்கள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையால் அவதிப்படுகின்றனர். இத்தகவலை மத்திய பெண்கள், குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இவர்களில் சுமார் 1.76 மில்லியன் சிறார்கள் இந்தப் பற்றாக்குறையால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநிலவாரியான பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் சுமார் 616,000 சிறார்களுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பற்றாக்குறை உள்ளது என்றும் பீகார், குஜராத், ஆந்திரா, கர்நாடகா, உத்தரப் பிரதேச மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் 178,000 குழந்தைகளுடன் தமிழகம் ஏழாம் இடத்தில் உள்ளது.
முல்லைப் பெரியாறு பகுதியில் மரங்களை வெட்ட அளிக்கப்பட்ட அனுமதி ரத்து
திருவனந்தபுரம்: முல்லைப் பெரியாறு அணைப் பகுதியில் உள்ள மரங்களை வெட்டுவதற்கு அளிக்கப்பட்ட அனுமதியை ரத்து செய்வதாக கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது. அனுமதி வழங்கிய வனத்துறை அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அரசு வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மரங்களை வெட்டுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட தகவல் கிடைத்ததும், கேரள முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பினார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின். இதையடுத்து சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. மரங்களை வெட்ட அனுமதி அளித்ததற்கு கேரள எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. கேரள அரசு அனுமதி ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. இவ்விஷயத்தில் ஏதோ குளறுபடி உள்ளது என்றும் மாநில அரசுக்கு உரிய தகவல் தெரிவிக்காமல் வனத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கத்துக்கு மாறான வகையில் அனுமதி வழங்கி உள்ளதாகவும் கேரள வனத்துறை அமைச்சர் சுசீந்திரன் கூறியுள்ளார்.
சிறைகளும் தனியார்மயமாகுமா என மத்திய அரசுக்கு சிவசேனா கேள்வி
மும்பை: நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளையும் மத்திய அரசு தனியார்மயமாக்கிவிட்டதா என சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும் மத்திய விசாரணை முகமைகளும் தனியார்மயமாக்கப்படுமா, அவை பாஜகவின் சொத்துகளா என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார். மகாராஷ்டிராவில் சில முக்கிய பிரமுகர்கள் மீது மத்திய புலனாய்வு முகமைகள் வழக்குத் தொடுத்திருப்பதை அடுத்து அவர் இவ்வாறு விமர்சித்துள்ளார்.