மரண தண்டனையை எதிர்நோக்கும் மலேசியருக்கு கொவிட்-19 தொற்று; தண்டனை இப்போது நிறுத்திவைப்பு

போதைப்­பொ­ருள் கடத்­திய வழக்­கில் மரண தண்­ட­னையை எதிர்­நோக்­கும் மலே­சி­ய­ரான நாகேந்­தி­ரன் கே.தர்­ம­லிங்­கத்­துக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

இன்று புதன்­கி­ழமை (நவம்­பர் 10) அவ­ருக்கு மரண தண்­ட­னையை நிறை­வேற்ற நாள் குறிக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலை­யில், அவ­ருக்­குத் தொற்று உறு­தி­யா­ன­தாக செய்தி வெளி­யா­கி­யுள்­ளது.

மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­தில் நேற்று பிற்­ப­கல் நடை­பெற்ற வழக்கு விசா­ர­ணை­யின்­போது இத்­த­க­வல் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

33 வயது நாகேந்­தி­ர­னுக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­தி­யா­ன­தால், அவ­ருக்கு மரண தண்­டனை நிறை­வேற்­று­வதை இப்­போ­தைக்கு நிறுத்­தி­வைக்க நீதி­ப­தி­கள் உத்­த­ர­விட்­டுள்­ள­னர்.

மரண தண்­ட­னையை எதிர்த்து நாகேந்­தி­ரன் தாக்­கல் செய்­தி­ருந்த மனுவை விசா­ரிக்க மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­தில் மூன்று நீதி­ப­தி­கள் கொண்ட அமர்வு நேற்று விசாரணை மேற்கொண்டது.

நீதி­மன்ற அமர்­வின்­போது குற்­ற­வா­ளிக் கூண்­டுக்கு அழைத்து வரப்­பட்ட நாகேந்­தி­ரன், சற்று நேரத்­தில் அங்­கி­ருந்து மீண்­டும் அழைத்­துச் செல்­லப்­பட்­டார்.

நீதி­மன்ற அமர்­வைத் தொடங்கி­ வைத்­துப் பேசிய நீதி­பதி ஆன்ட்ரூ பாங், "அவ­ருக்கு (நாகேந்­தி­ர­னுக்கு) கொவிட்-19 தொற்று உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளதாக எங்­க­ளுக்­குத் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது," என்று கூறி­னார். விசா­ரணை பின்­னொரு தேதிக்கு ஒத்­தி­வைக்­கப்­ப­டு­வ­தாக நீதி­பதி தெரி­வித்­தார். விசா­ரணை நிறை­வு­றும்­வரை நாகேந்­தி­ர­னுக்கு மரண தண்­டனை நிறுத்­தி­வைக்­கப்­படும் என்று நீதி­பதி தெரி­வித்­தார்.

42.72 கிராம் ஹெரா­யின் போதைப்­பொ­ருளை தொடை­யில் கட்டி கடத்தி வந்­த­தற்­காக 2009ஆம் ஆண்டு சிங்­கப்­பூர் அதி­கா­ரி­க­ளால் நாகேந்­தி­ரன் கைது செய்­யப்­பட்­டார்.