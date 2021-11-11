கோவிலுக்குள் புகுந்தது வெள்ளம்
திருவாரூர்: திருத்துறைப்பூண்டி மருத்தீஸ்வரர் கோவிலுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததை அடுத்து, கோவில் நிர்வாகம் வெள்ளநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதற்காக மோட்டார் கள் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் வெள்ளநீர் விரைவில் முழுமையாக வெளியேற்றப்படும் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்தது. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டியில் தான் ஆக அதிகமாக 21 செ.மீ. மழை பதிவாகி உள்ளது.
வகுப்பறையில் மாணவிக்கு தாலி கட்டிய மாணவன்; எச்சரித்த காவல்துறை
நாகர்கோவில்: 12ஆம் வகுப்பு மாணவன், தன் வகுப்பில் உள்ள மாணவிக்கு வகுப்பறையில் வைத்தே தாலி கட்டிய சம்பவம் தொடர்பான காணொளிப்பதிவு வாட்ஸ்அப் மூலம் பரவியதால் நாகர்கோவிலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தாலி கட்டிய மாணவனே அக்காணொளியை பலருடன் பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோருக்குத் தெரியவந்ததும் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. விசாரணையின்போது, நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு பள்ளிக்கூடம் வந்ததால், ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்ய நினைத்து, இவ்வாறு நடந்துகொண்டதாக தாலி கட்டிய மாணவனும் அதைப் படம்பிடித்த அவனது வகுப்புத் தோழனும் போலிசாரிடம் கெஞ்சினர். இதனால் மனம் இரங்கிய மாணவியின் பெற்றோர், இருவருக்கும் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்புமாறு போலிசாரை கேட்டுக்கொண்டனர்.
சாலையில் படுத்துக்கிடந்த மாடு: இருசக்கர வாகனம் மோதி ஒருவர் பலி
நாகை: சாலை மீது மாடு படுத்திருந்தது தெரியாமல் இரு சக்கர வாகனத்தை அதன் மீது மோதிய ஆடவர் பலியானார். கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த 32 வயதான மணிகண்டன் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். நேற்று முன்தினம் பணி முடிந்து அதிகாலை சுமார் 2.30 மணியளவில் தமது இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிய போது, சாலையின் நடுவே ஒரு மாடு படுத்திருப்பதை கவனிக்கத் தவறிவிட்டார் மணிகண்டன். இதையடுத்து அவரது வாகனம் மாடு மீது மோத, தூக்கி வீசப்பட்ட அவர், அங்கேயே உயிரிழந்தார். மாடு காயமின்றி உயிர் தப்பியது.
3.45 மில்லியன் பேர் பயனடைந்துள்ளனர்
சென்னை: 'மக்களைத் தேடி மருத்துவம்' திட்டம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மாநிலத்தின் பிற கிராம, நகா்ப்புறப் பகுதிகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், இத்திட்டத்தினால் இதுவரை 3.45 மில்லியன் பேர் பயனடைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
விமானத்தில் புகைபிடித்தவர் கைது
சென்னை: குவைத்தில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் பணியாளர்களும் பயணிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் புகை பிடித்த ஆடவர் கைதானார். ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 57 வயதான முகமது ஷெரீஃப் என்ற அந்த ஆடவர், தமது உள்ளாடைக்குள் சிகரெட், லைட்டரை மறைத்து வைத்து விமானத்துக்குள் கொண்டு வந்துள்ளார். விமானம் நடுவானில் பறந்துகொண்டி ருந்தபோது, புகைபிடித்த அவரை விமானப் பணியாளர்கள் கண்டித்தபோது ரகளையில் ஈடுபட்டார். விமானம் தரையிறங்கியதும் அவர் போலிசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.