ஐநா அமைதிப் படைகளில் 3,000 இந்திய காவல்துறை அதிகாரிகள்
புதுடெல்லி: ஐநாவின் அமைதிப் படைகளில் இந்திய காவல்துறை அதிகாரிகள் 3,000 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஐநாவின் 24 வெவ்வேறு அமைதிப் படைகளில் இந்த அதிகாரிகள் சேவையாற்றி வருகின்றனர் என்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் உள்ளிட்ட ஐநாவின் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளில் இந்தியா உரிய பங்காற்றி வருகிறது என்றும் ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர துணைப் பிரதிநிதி ரவீந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.
அதிபர் தலைமையில் ஆளுநர்கள் மாநாடு
புதுடெல்லி: மாநில ஆளுநர்கள் மாநாடு அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் நேற்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில், துணை அதிபர் வெங்கையா நாயுடு, பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். மாநாட்டில் பேசிய அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த், நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் தடுப்பூசி இயக்கம் ஒருங்கிணைந்த செயலாக்கத்துக்குக் கிடைத்த வெற்றி என்று குறிப்பிட்டார். விவசாயம், உயர்கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த கருத்துகள் இம்மாநாட்டில் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்டன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இம்மாநாடு நடைபெற்றது. மேலும், இரண்டு நாள்கள் நடக்கும் மாநாடு கொரோனா காரணத்தால் ஒரு நாள் மட்டும் நடத்தப்பட்டது.
கிரிக்கெட் வீரர் விராத் கோஹ்லி மகளுக்கு மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராத் கோஹ்லியின் பத்து மாத பச்சிளம் குழந்தைக்கு பாலியல் மிரட்டல் விடுத்த ஹைதராபாத் இளையரை போலிசார் கைது செய்தனர். ராம்நாகேஷ் என்ற அந்த 23 வயது ஆடவர் டுவிட்டர் மூலம் இந்த தகாத செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். அண்மையில் உலகக் கிண்ண 'டி-20' போட்டியில் பாகிஸ்தானுடன் மோதிய இந்திய அணி தோல்வி அடைந்தது. இதனால் இந்திய ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். சமூக வலைத்தளங்களில் இந்திய வீரர்களை பலர் கடுமையாக விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், விராட் கோலியின் மகளுக்கு பாலியல் மிரட்டல் விடுத்தார் ராம்நாகேஷ். இதையடுத்து, தகவல் தொழில்நுட்ப நிபுணரான அவர் சிக்கினார்.
அவதூறாகப் பேசியதாக
சல்மான் குர்ஷித் மீது புகார்
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சல்மான் குர்ஷித் மீது டெல்லி காவல்துறையில் அவதூறு பேச்சு தொடர்பாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அவர் இந்து மதம் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து டெல்லியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் இருவர் காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர். சல்மான் குர்ஷித்தின் பேச்சு இந்துக்களின் மனதைப் புண்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என அவர்கள் புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
கனமழை பெய்யும்: கேரளா, கர்நாடகாவுக்கு மீண்டும் எச்சரிக்கை
திருவனந்தபுரம்: தமிழகத்தை கனமழை புரட்டிப்போட்டுள்ள நிலையில், கேரளா, கர்நாடகாவிலும் பலத்த மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கேரளாவில் எட்டு மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கர்நாடகாவில் பெங்களூரு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் வானிலை எச்சரிக்கையை அடுத்து, ஏற்கெனவே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இம்முறை பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறு அம்மாநில அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
வாக்குப்பதிவுக்கு முன்பே மூன்றில் ஒரு பங்கு இடங்களைக் கைப்பற்றிய பாஜக
அகர்தலா: திரிபுரா உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவுக்கு முன்பே மூன்றில் ஒரு பங்கு இடங்களை பாஜக கைப்பற்றி உள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு பாஜக அங்கு ஆட்சிக்கு வந்தது. அதன் பிறகு நடைபெறும் முதல் உள்ளாட்சித் தேர்தல் என்பதால் ஆளும் தரப்பு பெரிய வெற்றியை ஈட்டுவதில் முனைப்பாக உள்ளது. எதிர்வரும் 25ஆம் தேதி அகர்தலா மாநகராட்சி (51 வார்டுகள்), 13 நகராட்சிகள், ஆறு நகர பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள 334 இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும். இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் பலர் வேட்பு மனுக்களைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளனர். இதனால், 112 இடங்களில் பாஜக போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றுள்ளது. மீதமுள்ள 222 இடங்களுக்கு நடைபெற உள்ள தேர்தலில் 785 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.