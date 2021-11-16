Home

மகளுக்குத் திருமணம்; வீட்டிலோ தீச்சம்பவம்

கொண்­டாட்­ட­மாக இருந்­தி­ருக்க வேண்­டிய ஓர் இரவு, ஜூரோங் வெஸ்ட் ஸ்த்ரீட் 24 புளோக் 271சியில் உள்ள தங்­கள் அடுக்­கு­மாடி வீடு தீப்பிடித்­துக் கொண்­ட­தால் ஒரு குடும்­பத்­துக்­குத் திண்­டாட்­ட­மாக அமைந்­தது.

கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை இரவு மக­ளின் திரு­மண நிகழ்­வில் இருந்­த­னர் அறு­பது வயது மதிக்­கத்­தக்க அந்­தத் தம்­பதி. அந்த நேரத்தில் பத்­தா­வது மாடி­யில் உள்ள வீட்­டில் தீ ஏற்பட்டுள்ள­தாக சிங்­கப்­பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யி­ன­ருக்கு இரவு 11.55 மணி அள­வில் தக­வல் கிடைத்­தது.

வர­வேற்பு அறை­யில் தீ மூண்ட­தா­க­வும் கதவை வலுக்­கட்­டா­ய­மா­கத் திறந்து வீட்­டில் நுழைய வேண்­டி­யி­ருந்­த­தா­க­வும் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யி­னர் கூறி­னர்.

அவர்­கள் வரு­வ­தற்கு முன்­னர் சுமார் 80 பேர் தங்­கள் வீடு­களை விட்டு வெளி­யே­றி­னர்.

தீச்சம்பவத்துக்கான கார­ணம் விசா­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­கிறது.