யூரோ வீரர்கள் மெத்தனம்

உலகக் கிண்ணத் தகுதிச் சுற்றில் வடஅயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில்கோலின்றி சமநிலை கண்ட பிறகு வருத்தத்துடன் காணப்பட்ட அண்மையில் யூரோ கிண்ணத்தை வென்ற இத்தாலி காற்பந்து அணியின் வீரர்கள். படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

பெல்­ஃபாஸ்ட்: யூரோ 2020 கிண்­ணத்தை வென்று அசத்­திய இத்­தாலியின் தேசியக் காற்­பந்து அணி உல­கக் கிண்­ணத் தகு­திச் சுற்­றில் எதிர்­பாரா வித­மா­கத் தடு­மா­றி­யுள்ளது. சி பிரி­வில் முத­லி­டத்­தைப் பிடித்து அடுத்த ஆண்டு நடை­பெ­ற­வுள்ள உல­கக் கிண்­ணப் போட்டிக்கு நேர­டி­யா­கத் தகு­தி பெற்­று­வி­டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இவ்வணி அண்­மை­யில் சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகிறது.

சி பிரி­வில் முத­லி­டத்­தைப் பிடிக்க வடஅயர்­லாந்­துக்கு எதி­ரான ஆட்­டத்­தில் இத்­தாலி நான்கு கோல்­கள் போடவேண்­டி­யி­ருந்­தது. ஆனால் ஆட்­டம் கோலின்றி சம­நி­லை­யில் முடிந்­தது. சாதா­ரண அணி­களும் எளி­தில் ெவல்­லக்­கூடிய வட அயர்­லாந்­தி­டம் உல­கின் ஆகப் பிர­ப­ல­மான அணி­களில் ஒன்­றான இத்­தாலி கோட்டை விட்­டது ஆச்­ச­ரி­யம் தரும் ஒன்று.

தனது பிரி­வில் இரண்­டாம் இடத்­தைப் பிடித்­த­தால் இனி இத்­தாலி 'பிளே­ஆஃப்' தகு­திச் சுற்­றுக்­குச் செல்­லும். அதை வென்­றால்­தான் உல­கக் கிண்­ணப் போட்­டிக்­குக்கு தகுதிபெறமுடியும். சென்ற உல­கக் கிண்­ணப் போட்­டிக்­கான 'பிளே­ஆஃப்' சுற்­றில் இத்­தாலி தோல்வி­யடைந்­தது. அத­னால் 60 ஆண்டு­களில் முதன்­மு­றை­யாக உல­கக் கிண்­ணப் போட்டிக்குத் தகு­தி­பெறத் தவ­றி­யது. உல­கக் கிண்­ணத்தை நான்கு முறை வென்றுள்ள இத்­தா­லிக்­குத் தொடர்ந்து இரண்­டா­வது முறை­யாக இவ்­வாறு நிகழ்­வது என்பது நினைத்­துப் பார்க்­க­மு­டி­யாத ஒன்று. 'பிளே­ஆஃப்' சுற்று வரும் மார்ச் மாதம் நடை­பெ­றும்.

"மார்ச் மாதம் நாங்­கள் உல­கக் கிண்­ணத்­திற்­குத் தகு­தி­பெ­று­வதோடு கிண்­ணத்­தைக் கைப்­பற்­ற­வும் செய்யலாம். எனக்கு முழு நம்­பிக்கை உள்­ளது," என்­றார் சென்ற உல­கக் கிண்­ணப் போட்­டிக்­குப் பிறகு களை­ இழந்த இத்­தாலிக்குப் புத்­து­யிர் ஊட்­டியிருக்கும் அதன் பயிற்­று­விப்பா­ளர் ரொபர்ட்டோ மன்­சினி. "ஆட்­டங்­களில் சிறப்பாக ஆடி­ய­போ­தும் நாங்­கள் கோலடிக்க சிர­மப்­ப­டு­கி­றோம். இன்­றைய ஆட்­டத்­தில் தொடக்­கத்­தி­லேயே நாங்­கள் கோல் போட்டிருக்கவேண்டும். வருத்­தம் தரு­வது என்­ன­வென்­றால் இப்­பி­ரி­வில் முன்­ன­தா­கவே நாங்­கள் நிலை­மை­யைச் சீராக்­கி­யி­ருக்­க­வேண்­டும்," என்­றும் மன்­சினி குறிப்­பிட்­டார்.

எதிர்­பார்ப்­பு­களை முறி­ய­டித்­துத் துடிப்­பு­டன் விளை­யாடி 53 ஆண்டு­கள் இடைவெளிக்குப் பிறகு யூரோ கிண்­ணத்­தை வென்ற இத்­தாலி, அவ்­வெற்­றிக்­குப் பிறகு சற்று மெத்­த­ன­மாக இருந்­து­விட்­டது.