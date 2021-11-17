பெல்ஃபாஸ்ட்: பிரிட்டனின் இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ், வடஅயர்லாந்து ஆகியவை தனித்தனி அணிகளாக அனைத்துலகப் போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றன. ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளின் காற்பந்துப் போட்டி மட்டுமே இதற்கு விதிவிலக்கு. இங்கிலாந்து மட்டுமே ஓரளவு எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்திசெய்துள்ளது. இதர அணிகள் அதிகம் சோபித்ததில்லை. குறிப்பாக வேல்ஸ், வடஅயர்லாந்து இரண்டுக்கும் இது பொருந்தும்.
ஆனால் இந்நிலை மாறிவருகிறது. அடுத்த உலகக் கிண்ணப் போட்டிக்கான 'பிளேஆஃப்' தகுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது 63 ஆண்டுகளாக இப்போட்டிக்குச் செல்லாத வேல்ஸ்.
24 ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு உலகக் கிண்ணப் போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளது 'பிளேஆஃப்' சுற்றுக்குச் செல்லும் மற்றோர் அணியான ஸ்காட்லாந்து. தகுதிபெறாத வடஅயர்லாந்தும் பெரிதும் மேம்பட்டுள்ளது.
நட்சத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும் இக்காலத்தில் குழு உணர்வின் மகிமையை இவ்வணிகள் விளையாட்டு உலகிற்குக் காட்டுகின்றன.