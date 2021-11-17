Home

வறுத்தெடுத்த இங்கிலாந்து

சன் மரினோவை 10-0 எனும் கோல் கணக்கில் நொறுக்கியது இங்கிலாந்து. படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

சன் மரினோ: வர­லாற்­றில் இடம்­பி­டித்­த­வாறு அடுத்த ஆண்­டின் உல­கக் கிண்­ணக் காற்­பந்­துப் போட்­டிக்­குத் தகு­தி­பெற்­றுள்­ளது இங்­கி­லாந்து. 57 ஆண்­டு­களில் முதன்­மு­றை­யாக ஓர் ஆட்­டத்­தில் 10 கோல்­க­ளைப் போட்­டது இவ்­வணி. சன் மரி­னோ­விற்கு எதி­ராக 10-0 எனும் கோல் கணக்­கில் வென்­றது.

ஐ பிரி­வில் மொத்­தம் 39 கோல்­களைப் போட்டு முத­லி­டத்­தைப் பிடித்துள்ளது இங்­கி­லாந்து. யூரோ, உல­கக் கிண்­ணப் போட்­டி­க­ளுக்­கான தகு­திச் சுற்­றில் இங்­கி­லாந்து இத்­தனை கோல்­களை அடித்­தது இதுவே முதல்­முறை. "கடந்த சில ஆண்­டு­களில் நாங்­கள் சில சாதனை­களை முறி­ய­டித்­துள்­ளோம். இது, வெற்­றியடைவதற்கான வெறி­யை­யும் ஆசை­யை­யும் வளர்க்­கும். ஆட்­டம் முடிவை நோக்­கிச் சென்று­கொண்­டி­ருந்­த­போது அனை­வ­ரும் கோல் போட வரிசைகட்டி நின்றனர். இன்று இளம் விளை­யாட்­டா­ளர்­களைக் களமிறக்கியது நல்­ல­தாக இருந்­தி­ருக்­க­லாம்," என்று இங்­கி­லாந்து பயிற்றுவிப்பாளர் கேரத் சவுத்­கேட் குறிப்­பிட்­டார். சன் மரினோ, அடிக்­கடி அதிக கோல்­கள் வித்தியாசத்தில் தோல்­வி­யு­றும் சிறிய அணி. இருந்­தா­லும் இங்­கி­லா­ந்தின் வெற்றி சாதா­ர­ண­மல்ல.

"எதிர் அணி­யின் ஆற்­றல் குறித்து எங்­க­ளால் ஏதும் செய்­ய­மு­டி­யாது, ஆனால் அணி­யின் மனப்­போக்­கும் விளை­யாட்­டா­ளர்­கள் ஆடிய வித­மும் அபா­ர­மாக இருந்­தன," என்­ப­தைச் சுட்­டி­னார் சவுத்­கேட்.