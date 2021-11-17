Home

ஆசியாவில் இரண்டாம் இடத்திற்குப் போட்டி

1 mins read

சைடன் (லெப­னான்): ஆசிய கண்­டத்­திற்­கான உல­கக் கிண்­ணக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யின் தகு­திச் சுற்­றில் இரண்டு பிரி­வு­க­ளி­லும் ஆகக் கடைசி நில­வ­ரப்­படி இரண்­டாம் இடத்­துக்­கான போட்டி அதி­க­ரிக்­கக்­கூ­டும். குறிப்­பாக பி பிரி­வில் சவூதி அரே­பி­யாவை முத­லி­டத்­தி­லி­ருந்து அகற்­று­வது மிக­வும் சவா­லா­னது.

இரு பிரி­வு­க­ளி­லும் இறு­தி­யில் முதல் இரண்டு இடங்­க­ளைப் பிடிக்­கும் அணி­கள் உல­கக் கிண்­ணத்­திற்­குத் தகு­தி­பெ­றும்.

ஏ பிரி­வில் லெப­னானை 1-0 எனும் கோல் கணக்­கில் வென்று தனது உல­கக் கிண்ண வாய்ப்பு­களுக்கு உயிர் கொடுத்­துக்­கொண்டது ஐக்­கிய அர­புச் சிற்றரசு­கள். பி பிரி­வி­லும் கடைசி இடத்­தில் உள்ள வியட்­நாமை அதே கோல் கணக்­கில் வென்­றது தொடர்ந்து முதலிடத்தை வகிக்­கும் சவூதி அரே­பியா.