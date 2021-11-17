Home

மெஸ்ஸி உள்ளே, நேமார் எங்கே

1 mins read

புவெ­னொஸ் அய்ரஸ்: பிரே­சி­லுக்கு எதி­ரான உல­கக் கிண்­ணக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யின் தகு­திச் சுற்று ஆட்­டத்­தில் அர்­ஜென்­டி­னா­வின் அணித் தலை­வர் லய­னல் மெஸ்ஸி விளை­யா­டு­வார், ஆனால் காய­முற்ற பிரே­சி­லின் நேமார் ஆட்­டத்­தில் இடம்­பெறமாட்டார் எனத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இவ்­விரு வீரர்­களும் பிரான்­சின் பிஎஸ்ஜி அணிக்கு விளை­யா­டி­னா­லும் அனைத்­து­ல­கக் காற்­பந்து என வரும்­போது பரம வைரி­கள்.

பல ஆண்டுகளாக ஸ்பெயினின் பார்சிலோனாவிற்கு விளையாடிய மெஸ்ஸி இப்பருவத்தில்தான் பிஎஸ்ஜியில் சேர்ந்தார். அதேபோல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நேமாரும் பார்சிலோனாவிற்கு ஆடினார்.

லத்­தீன் அமெ­ரிக்­கக் கண்­டத்­திற்­கான தகு­திச் சுற்­றுப் பிரி­வுப் பட்­டி­யலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிரே­சி­லும் அர்­ஜென்­டி­னா­வும் வகிக்­கின்­றன. பட்­டி­யலின் முதல் நான்கு அணி­கள் உல­கக் கிண்­ணத்­திற்­குத் தகு­தி­பெ­றும், ஐந்­தா­வ­தாக வரும் அணி 'பிளே­ஆஃப்' தகு­திச் சுற்­றுக்­குச் செல்­லும். அச்­சுற்றில் வெல்­லும் அணி பின்­னர் உல­கக் கிண்­ணப் போட்­டிக்கு முன்­னே­றும்.

தங்­க­ளின் அபார விளை­யாட்­டால் காற்­பந்து உல­கைத் தன்­வசப்­ப­டுத்­தி­வந்த பிரே­சி­லும் அர்­ஜென்­டி­னா­வும் அண்­மைக் கால­மாக சற்று சாதா­ர­ண­மா­கத் தென்­படு­கின்­றன. பிரே­சி­லின் கவர்ச்­சி­யான விளை­யாட்டு ஒரு காலத்­தில் ரசி­கர்­களை மயக்­கும். இப்­போதோ அதன் ஆட்­டத்­தில் பழைய விறு­வி­றுப்பு இல்லை. அர்­ஜென்­டி­னா­வின் விளை­யாட்­டி­லும் முன்­பி­ருந்த உத்­வே­கம் இப்­போது இல்லை. எனி­னும், லத்­தீன் அமெ­ரிக்க கண்டத்­தைப் பொறுத்­த­வரை இவ்­வி­ரண்­டும்­தான் இன்­ன­மும் ஆகச் சிறந்­தவை.