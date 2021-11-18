Home

ரோச்சோரில் 960 முதன்மை வட்டார 'பிடிஓ' வீடுகள்

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் புதிய முதன்மை வட்­டார வீட்­டுத் திட்­டத்­தின்­கீழ் ரோச்­சோர் பகு­தி­யில் 960 வீடு­கள் கட்­டப்­படும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழ­கம் தனது 4,501 தேவைக்­கேற்ப கட்­டித் தரப்­படும் வீடு­களை நேற்று விற்­ பனைக்கு விட்­டது.

இதன் பகுதியாக வீவக தனது புதிய முதன்மை வட்­டார வீட்­டுத் திட்­டத்­தின்­கீழ் ரோச்­சோர் பகு­தி­யில் 960 வீடு­கள் கட்­டப்­படும் என்று அறி­வித்­துள்­ளது.

இந்த முதன்மை வட்­டார வீட்­டுத் திட்­டத்­தின்­கீழ் வீடு­களை வாங்­கு­வோர் அவற்றை விற்­கும்­போது அதன் விற்­பனை விலை­யிலோ அல்­லது விற்­பனை செய்­யும்­போது அந்த வீடு­க­ளின் விலை மதிப்­பில், 6% தொகையை, இரண்­டில் எது அதி­கமோ அதை, கழ­கத்­துக்கு திருப்­பித் தர­வேண்­டும்.

இந்த வீடு­கள் அனைத்­தும் 6 குடி­யி­ருப்­புப் பேட்­டை­களில் கட்­டப்­படும். இந்த வீடு­களைக் கட்டி முடிக்க ஏறக்­கு­றைய 4.4 ஆண்­டு­கள் எடுக்­கும் என்று தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கிறது.

இவற்­று­டன், ஏற்­கெ­னவே விற்­ ப­னைக்கு விடப்­பட்டபோதும் விற்­கப்படாமல் இருந்த 1,798 வீடு­களும் நேற்று விற்­ப­னைக்கு விடப்­பட்­டன.

நேற்­றைய விற்­பனை இவ்­வாண்­டின் இரண்­டாம் மற்­றும் கடைசி விற்­பனை நடவடிக்கை என்று கழ­கம் தெரி­வித்­தது.

நேற்­றைய விற்­பனை நடவடிக்கையில் இந்த 1,798 வீடு­க­ளை­யும் சேர்த்து மொத்­தம் 6,299 வீடு­கள் விற்­ப­னைக்கு விடப்­பட்­டன என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

புதிய முதன்மை வட்­டார வீட்­டுத் திட்­டத்­தின்­கீழ் ரோச்­சோ­ரில் கட்­டப்­ப­ட­வுள்ள 'ரிவர்­பீக்ஸ்1', 'ரிவர்­பீக்ஸ் 11' வீடு­களை வாங்­கு­வோர் சில கடு­மை­யான நிபந்­த­னை­ களுக்கு உட்­பட வேண்­டும்.

நாற்­பத்தியேழு மாடி­கள் கொண்ட ஆறு புளோக்­கு­களில் 960 மூவறை, நான்­கறை வீடு­கள் கட்­டப்­படும். இவற்­றில் ஒரு புளோக்­கில், கிட்­டத்­தட்ட 40 வாடகை வீடு­களும் சேர்க்­கப்­படும்.

இந்த வீட்­டுத் திட்­டம் வெல்ட் ரோடு, கிளந்­தான் ரோடு ஆகிய இடங்­களை ஒட்­டி­யுள்ள நிலப் பகு­தி­களில் அமைந்திருக்­கும்.

அத்­து­டன், இவை ஜாலான் புசார் ரயில் நிலை­யத்­து­டன் இணைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கும் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

இதில், மானி­யங்­க­ளுக்கு முன்­னர், மூவறை வீடு ஒன்­றின் விலை $409,000லிருந்து தொடங்­கு­கிறது. நான்­கறை வீடுகளின் விலை­ $582,000லிருந்து தொடங்­கு­ம்.

இத­னால், முதிர்ச்­சி­ய­டைந்த பேட்­டை­யில் இவையே ஆக அதி­க­மான விலை கொண்ட வீடு­க­ளாக உள்­ளன என்று கூறப்­ப­டு­கிறது.

ரோச்­சோ­ரில் இந்த முதன்மை வட்­டார திட்­டத்­தின்­கீழ் வீடு­களை வாங்­கு­வோர் அந்த வீடு­களை விற்­கும்­போது விற்­பனை விலை­யில், அல்­லது அதன் மதிப்­பீட்­டில் 6% தொகையை, எது அதி­கமோ அதை, கழ­கத்­துக்கு திருப்­பித் தர­வேண்­டும்.

எனி­னும், இது முதல் முறை மறு­விற்­பனை செய்­வோ­ருக்கு மட்­டும்­தான் என்­றும் அதன்­பின் விற்­பனை செய்­வோ­ருக்குப் பொருந்தாது என்­றும் கழ­கம் விளக்­கம் அளித்­துள்­ளது.