கொவிட்-19 சூழலில் வீட்டிலிருந்து வேலை பார்ப்பது பொதுவான நடைமுறையாக ஆகியிருக்கிறது.
இருந்தாலும் ஊழியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து இரவில் சாப்பிடுவதற்குப் போதிய நேரத்தை ஒதுக்குவதாகத் தெரியவில்லை. பதிலாக அவர்கள் தாங்கள் வேலை பார்க்கும் மேசையிலேயே சாப்பிடுகிறார்கள்.
சிங்கப்பூரர்கள் வீட்டில் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் பிணைப்பை வலுப்படுத்த ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளில் ஒன்றாக, ஊழியர்களை 5 மணிக்கே வீட்டுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கும்படி முதலாளிகளுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது.
இப்படி முன்கூட்டியே வீட்டிற்குச் செல்லும் ஊழியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் ஒன்றுகூடி சாப்பிட்டு மகிழ முடியும்.
'உங்கள் குடும்பத்தாருடன் சாப்பிடும் தினம்' என்ற ஓர் இயக்கத்திற்கு 600க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளன.
நேற்று நடந்த மெய்நிகர் நிகழ்ச்சியில் ஏறத்தாழ 100 குடும்பங்கள் கலந்துகொண்டன. பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர் இந்திராணி ராஜா அதில் கலந்துகொண்டார்.
குடும்பத்தினருக்காக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை இந்தத் தினம் நினைவூட்டுகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். வீட்டிலிருந்து வேலை பார்க்கும் பலரும் பெரும்பாலான நேரத்தை மெய்நிகர் கூட்டங்களில் அல்லது மின்னஞ்சல் தொடர்புகளிலேயே செலவழிக்கிறார்கள்.
வேலையிலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரங்களில் விடுபட்டு குடும்பத்தாருடன் அருமையாக பொழுதைக் கழிக்க ஒருமித்த முயற்சியை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குமாரி இந்திராணி கூறினார்.
இந்த இயக்கத்தை, 'தந்தையர் கடமை நிலையம்' என்ற ஓர் அமைப்பு 2003ல் தொடங்கியது.
ஒவ்வொரு பள்ளிப் பருவத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையன்று மாலை 5 மணியுடன் வேலையை முடித்துக்கொண்டு ஊழியர்கள் வீடு திரும்ப அனுமதிக்கும்படி முதலாளிகளுக்கு இந்த இயக்கம் ஊக்கமூட்டுகிறது.
இதன்மூலம் ஊழியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து இரவுநேர சாப்பாட்டை உண்ணலாம்.
இந்த அமைப்பின் தலைமை நிர்வாகியான பிரையன் டான், வேலைகளை ஒதுக்கிவைத்துவிட்டு குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து உணவு உண்டு உறவைப் பேணி வளர்க்க வேண்டும் என்பதைப் பெற்றோருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நினைவூட்டுகிறது என்று தெரிவித்தார்.
கொவிட்-19 சூழலில் பலரும் வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்கிறார்கள், சில நேரங்களில் வேலை நேரத்துக்கு அப்பாலும் அவர்கள் வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது என்றார் அவர்.
நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் பல குடும்பங்களும் உறவைப் பலப்படுத்தும் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டன.
குடும்பத்தினர் ஒன்றாகச் சேர்ந்து எவை எவற்றை எப்படி எப்படியெல்லாம் உண்டு மகிழலாம் என்பது பற்றிய விவரங்களைப் பல குடும்பத்தாரும் நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துகொண்டனர். உணவு வாங்கு வதற்கான $50 மதிப்புள்ள ஃபுட் பாண்டா பற்று எண்கள் எல்லா குடும்பங்களும் கொடுக்கப்பட்டன.
உங்கள் குடும்பத்தாருடன் சாப்பிடும் தினத்திற்கு ஆதரவு அளித்து வரும் மைக்கல்மேன் ஆசிய பசிஃபிக் நிறுவனத்தின் மனிதவள இயக்குநர் திருவாட்டி ஷரோன் இங், இத்திட்டம் காரணமாக ஊழியர்களின் நல்வாழ்வு மேம்பட உதவி கிடைத்திருக்கிறது என்றார்.