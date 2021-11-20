Home

குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிடுங்கள்

2 mins read

கொவிட்-19 சூழ­லில் வீட்­டி­லி­ருந்து வேலை பார்ப்­பது பொது­வான நடை­மு­றை­யாக ஆகி­யி­ருக்­கிறது.

இருந்­தா­லும் ஊழி­யர்­கள் தங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் சேர்ந்து இர­வில் சாப்­பி­டு­வ­தற்குப் போதிய நேரத்தை ஒதுக்­கு­வ­தா­கத் தெரி­ய­வில்லை. பதி­லாக அவர்­கள் தாங்­கள் வேலை பார்க்­கும் மேசை­யிலேயே சாப்­பி­டு­கி­றார்­கள்.

சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் வீட்­டில் தங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் பிணைப்பை வலுப்­ப­டுத்த ஊக்­கு­விக்­கும் முயற்­சி­களில் ஒன்­றாக, ஊழி­யர்­களை 5 மணிக்கே வீட்­டுக்­குச் செல்ல அனு­ம­திக்­கும்­படி முத­லா­ளி­க­ளுக்கு கோரிக்கை விடுக்­கப்­ப­டு­கிறது.

இப்­படி முன்­கூட்­டியே வீட்­டிற்­குச் செல்­லும் ஊழி­யர்­கள் தங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் ஒன்­று­கூடி சாப்­பிட்டு மகிழ முடி­யும்.

'உங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் சாப்­பி­டும் தினம்' என்ற ஓர் இயக்­கத்­திற்கு 600க்கும் மேற்­பட்ட நிறு­வ­னங்­கள் ஆத­ரவு அளித்துள்ளன.

நேற்று நடந்த மெய்­நி­கர் நிகழ்ச்­சி­யில் ஏறத்­தாழ 100 குடும்­பங்­கள் கலந்­து­கொண்­டன. பிர­த­மர் அலு­வ­லக அமைச்­சர் இந்­தி­ராணி ராஜா அதில் கலந்­து­கொண்­டார்.

குடும்­பத்­தி­ன­ருக்­காக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்­டி­ய­தன் முக்­கி­யத்­து­வத்தை இந்தத் தினம் நினை­வூட்­டுகிறது என்று அவர் குறிப்­பிட்­டார். வீட்­டி­லி­ருந்து வேலை பார்க்­கும் பல­ரும் பெரும்­பா­லான நேரத்தை மெய்­நி­கர் கூட்­டங்­களில் அல்­லது மின்­னஞ்­சல் தொடர்­பு­களி­லேயே செல­வ­ழிக்­கி­றார்­கள்.

வேலை­யி­லி­ருந்து குறிப்­பிட்ட நேரங்­களில் விடு­பட்டு குடும்­பத்­தா­ரு­டன் அரு­மை­யாக பொழு­தைக் கழிக்க ஒரு­மித்த முயற்­சியை நாம் மேற்­கொள்ள வேண்­டும் என்று குமாரி இந்­தி­ராணி கூறினார்.

இந்த இயக்­கத்தை, 'தந்தையர் கடமை நிலையம்' என்ற ஓர் அமைப்பு 2003ல் தொடங்­கியது.

ஒவ்­வொரு பள்­ளிப் பரு­வத்­தின் கடைசி வெள்­ளிக்­கி­ழ­மை­யன்று மாலை 5 மணி­யு­டன் வேலையை முடித்­துக்­கொண்டு ஊழி­யர்­கள் வீடு திரும்ப அனு­ம­திக்­கும்­படி முத­லா­ளி­க­ளுக்கு இந்த இயக்­கம் ஊக்­க­மூட்­டு­கிறது.

இதன்­மூ­லம் ஊழி­யர்­கள் தங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் சேர்ந்து இர­வு­நேர சாப்­பாட்டை உண்­ண­லாம்.

இந்த அமைப்­பின் தலைமை நிர்­வா­கி­யான பிரையன் டான், வேலை­களை ஒதுக்­கி­வைத்­து­விட்டு குடும்­பத்­தாரு­டன் சேர்ந்து உணவு உண்டு உற­வைப் பேணி வளர்க்க வேண்­டும் என்­பதைப் பெற்­றோ­ருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நினை­வூட்டு­கிறது என்று தெரி­வித்­தார்.

கொவிட்-19 சூழ­லில் பல­ரும் வீட்­டில் இருந்து வேலை பார்க்­கிறார்­கள், சில நேரங்­களில் வேலை நேரத்­துக்கு அப்­பா­லும் அவர்­கள் வேலை பார்க்க வேண்­டிய சூழல் இருக்­கிறது என்­றார் அவர்.

நேற்­றைய நிகழ்ச்­சி­யில் பல குடும்­பங்­களும் உற­வைப் பலப்­படுத்­தும் விளை­யாட்­டு­களில் ஈடு­பட்­டன.

குடும்­பத்­தினர் ஒன்­றா­கச் சேர்ந்து எவை எவற்றை எப்­படி எப்­ப­டி­யெல்­லாம் உண்டு மகி­ழ­லாம் என்­பது பற்­றிய விவ­ரங்­களைப் பல குடும்­பத்­தா­ரும் நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்­து­கொண்­ட­னர். உணவு வாங்கு வதற்கான $50 மதிப்­புள்ள ஃபுட் பாண்டா பற்­று எண்­கள் எல்லா குடும்­பங்­க­ளும் கொடுக்­கப்­பட்­டன.

உங்­கள் குடும்­பத்­தா­ரு­டன் சாப்­பி­டும் தினத்­திற்கு ஆத­ரவு அளித்து வரும் மைக்­கல்­மேன் ஆசி­ய பசிஃபிக் நிறு­வ­னத்­தின் மனி­த­வள இயக்­கு­நர் திரு­வாட்டி ஷரோன் இங், இத்திட்­டம் கார­ண­மாக ஊழி­யர்­க­ளின் நல்­வாழ்வு மேம்­பட உதவி கிடைத்­தி­ருக்­கிறது என்­றார்.