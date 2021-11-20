கதறி அழுத சந்திபாபு நாயுடு
அமராவதி: ஆந்திர மாநிலத்தில் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடை பெற்று வருகிறது. நேற்றைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பற்றி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படு கிறது. இதனால் ஆத்திரமுற்ற சந்திரபாபு நாயுடு (படம்), "நான் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தைப் பிடித்து முதலமைச்சரான பிறகே சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைவேன்," எனத் தெரிவித்து அங்கிருந்து வெளிநடப்புச் செய்தார். சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஆளும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தன்னைப் பற்றியும்
தனது குடும்பத்தினர் பற்றியும் அவதூறாகப் பேசுவதாகக் கூறி கதறி அழுதார்.
தப்பிய குற்றவாளிகள் பற்றி மோடி
புதுடெல்லி: மிகப்பெரிய பொருளாதாரக் குற்றங்களைச் செய்துவிட்டு வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பியவர்களை இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வர அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருவதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். டெல்லியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு ஒன்றில் பேசிய அவர், தப்பிய குற்றவாளிகளைக் கொண்டு வர சட்ட ரீதியிலும் தூதரக ரீதியிலும் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகத் தெரிவித்தார். எனினும் யாரையெல்லாம் இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என அவர் தெரிவிக்கவில்லை.
சீனாவுடன் 14வது சுற்றுப் பேச்சு
லடாக்: கிழக்கு லடாக்கில் சீனாவின் படைக்குவிப்பு காரணமாக ஓராண்டுக்கும் மேலாகவே பதற்றமான நிலை நீடிக்கிறது. இந்தியா சீனா இடையே படைக்குறைப்பு தொடர்பாக ராணுவத் தளபதிகள் மட்டத்தில் நடைபெற்ற
13 வது சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தையிலும் எந்த ஒரு முன்னேற்ற மும் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில், மீண்டும் பேச்சு வார்த்தையைத் தொடங்க இரு நாடுகளும் ஒப்புதல் அளித்து உள்ளன. விரைவில் 14வது சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைக்கான தேதி முடிவு செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் என வெளியுறவு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
தடுப்பூசிச் சான்றிதழுக்கு
110 நாடுகள் ஒப்புதல்
புதுடெல்லி: கல்வி, வர்த்தகம், சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களுக்காக உலகின் மிகப்பெரிய நாடான இந்தியா வின் கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழுக்குப் பல நாடுகள் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளன. இதைச் சுட்டிக்காட்டி, உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் அங்கீகாரம் வழங்குமாறு மத்திய அரசு தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. தற்போது 110 நாடுகள் இந்தியாவின் கொரோனா தடுப்பூசிச் சான்றிதழுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளன. குறிப்பாக கோவிஷீல்ட், உலக சுகாதார அமைப்பு, தேசிய அளவில் அங்கீகாரம் அளிக்கப் பட்ட தடுப்பூசிகளை முழுமையாகச் செலுத்தியவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனத் தகவல்கள் தெரி விக்கின்றன.
கொரோனா மீண்டும் ஏறுமுகம்
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த வாரம் ஒரு சில நாள்கள் குறைந்திருந்த கொரோனா தொற்றுப் பரவல் மீண்டும் ஏறுமுகம் காணத் தொடங்கி உள்ளது. நாடு முழுவதும் நேற்று 11,106 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் 459 பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. புதிதாக பாதிப்புக்கு ஆளானவர்களைக் காட்டிலும் குணம் அடைந்த வர்களின் எண்ணிக்கை சற்று அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில் 12,789 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் 1 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 620 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். இது மொத்த பாதிப்பில் 0.37 விழுக்காடு என்றது அமைச்சு.