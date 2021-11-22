Home

பணிப்பெண்-முதலாளி நல்லுறவுக்கு விருது

தனிச்சிறப்புமிக்க வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்பெண்-முதலாளி விருது வென்ற முதலாளி திருவாட்டி சின் மே லின் விவியன், 63, மற்றும் பணிப்பெண் குமாரி மாயாசரி, 34. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

தனிச்­சி­றப்­பு­மிக்க வெளி­நாட்டு இல்­லப் பணிப்­பெண், முத­லாளி விருது போட்­டி­யில் குமாரி மாயாசரி என்ற பணிப்­பெண்ணும் அவ­ரு­டைய முத­லா­ளி­யான திரு­வாட்டி விவி­யன் சின்­னும் முதலி­டத்­தைப் பெற்று இருக்­கி­றார்­கள்.

குமாரி மாயா­சரி ஆறாண்டு கால­மாக தன் முத­லா­ளிக்கு அர்ப்­ப­ணிப்­பு­மிக்க சேவை­யாற்றி வரு­கி­றார்.

அதை அங்­கீ­க­ரித்த திரு­வாட்டி விவி­யன் சின் குடும்­பத்­தி­னர் அந்­தப் பணிப்­பெண்ணுக்கு ஏதா­வது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்­பி­னர்.

குமாரி மாயா­சரி, தனது சொந்த ஊரான இந்­தோ­னீ­சியா­வின் மத்­திய ஜாவா­வில் உள்ள செம­ராங்­கில் ஓர் இடத்தை வாங்கி அதில் ஈரறை வீடு ஒன்றைக் கட்ட திரு­வாட்டி சின்­னின் தாயார் $18,000 கடன் கொடுத்­து உதவினார்.

இது பற்றி கருத்து கூறிய அந்­தப் பணிப்­பெண், "என் முத­லா­ளி­கள் மிக­வும் அன்­பா­ன­வர்­கள். குடும்ப உறுப்­பி­னர் போலவே என்னை நடத்துவர்.­எப்­போ­துமே என்­னு­டன் சேர்ந்து­தான் அவர்­கள் உணவு உண்­பார்­கள்.

"நாங்­கள் ஒரு­வ­ருக்­கொ­ரு­வர் மரி­யா­தை­யு­டன்­தான் நடந்­து­கொள்­வோம்," என்று தெரி­வித்­தார்.

முத­லா­ளி­யும் பணிப்­பெண்­ணும் இப்­படி ஒரு­வர் மீது ஒரு­வர் அக்­கறை­யோடு, மரி­யா­தை­யோடு செயல்­ப­டு­வது அவர்­க­ளுக்கு இந்த விரு­தைப் பெற்றுத் தந்­தது.

சமூக ஆத­ரவு மற்­றும் பயிற்­சிக்­கான வெளி­நாட்டு பணிப்­பெண் ஊழி­யர் சங்­கம் இந்த விரு­துக்கு ஏற்­பாடு செய்­தது.

விரு­தைப் பெறு­வ­தற்கு 200க்கும் அதிக விண்­ணப்­பங்­கள் வந்­தன. இறு­திப்­போட்­டிக்கு எட்டு பேர் தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்­ட­னர்.

விருது வழங்­கும் நிகழ்ச்­சி­யில் கலந்­து­கொண்ட கல்வி, மனி­த­வள துணை அமைச்­சர் கான் சியோ ஹுவாங், சிங்­கப்­பூ­ரில் பணிப்­பெண்­கள் புதிய ஏற்­பா­டு­க­ளு­டன் குடும்­பங்­க­ளுக்கு உதவ முன்­வந்து இருக்­கி­றார்­கள் என்று தெரி­வித்­தார்.

அதே­போல, முத­லா­ளி­களும் பணிப்­பெண்­க­ளின் தேவை­க­ளைப் புரிந்­து­கொண்டு நடந்­து­கொள்­கிறார்­கள் என்று அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

இந்­தச் சங்­கத்­தின் வீட்டு வேலை பணிப்­பெண்­-முத­லா­ளி­ பாராட்டு தினம் நேற்று நடந்­தது. அதில் இந்த விரு­து­கள் வழங்­கப்­பட்­டன.