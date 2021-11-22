Home

முன்னாள் மேன்யூ ஆட்டக்காரர் மைக்கல் கேரிக் தற்காலிக நிர்வாகியாகச் செயல்படுவார்

மான்­செஸ்­டர்: வாட்­ஃபர்ட் குழு­விற்கு எதி­ரான இங்­கி­லிஷ் பிரி­மி­யர் லீக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் 4-1 என்ற கோல் கணக்­கில் தோற்­றதை அடுத்து, மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட் நிர்­வா­கிப் பத­வி­யில் இருந்து ஒலே குனார் சோல்­சி­யார் (படம்) நீக்­கப்­பட்­டார்.

கடை­சி­யாக ஆடிய ஏழு லீக் ஆட்­டங்­களில் மேன்யூ ஒன்­றில் மட்­டுமே வென்­றுள்­ளது. இத­னால் அக்­குழு பட்­டி­ய­லின் ஏழாம் நிலைக்கு இறங்­கி­யது. 29 புள்­ளி­களு­டன் முத­லி­டத்­தில் இருக்­கும் செல்­சி­யை­விட அக்­குழு 12 புள்ளி­கள் குறை­வா­கப் பெற்­றுள்­ளது.

இத­னை­ய­டுத்து, முதல்­நி­லைக் குழு­வின் பயிற்­று­விப்­பா­ள­ரான மைக்­கல் கேரிக், குழு­வின் தற்­காலிக நிர்­வா­கி­யா­கச் செயல்­ப­டு­வார் என்று அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மிகுந்த வருத்­தத்­து­டன் இந்­தக் கடி­ன­மான முடிவை எடுத்­தி­ருப்­பதாக மேன்யூ நிர்­வா­கம் குறிப்­பிட்­டது.

"கடந்த சில வாரங்­கள் ஏமாற்­றம் அளிப்­ப­தாக அமைந்­தா­லும், நீண்­ட­கால வெற்­றி­யைக் குறிக்­கோ­ளா­கக் கொண்டு, குழுவை மீண்­டும் கட்­டி­யெ­ழுப்ப கடந்த மூன்று ஆண்­டு­க­ளாக சோல்­சி­யார் ஆற்­றிய பணி­களை அது மறைக்க முடி­யாது. ஆட்­டக்­கா­ர­ரா­க­வும் நிர்­வா­கி­யா­க­வும் மேன்யூ வர­லாற்­றில் அவ­ருக்கு நிரந்­தர இட­முண்டு," என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

மேன்யூ நிர்­வா­கிப் பத­வி­யில் இருந்து ஜோசே மொரின்யோ நீக்­கப்­பட்­டதை அடுத்து, கடந்த 2018 டிசம்­ப­ரில் குழு­வின் இடைக்­கால நிர்­வா­கி­யாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டார் 48 வய­தான சோல்­சி­யார்.

அதன்­பின் 2019 மார்ச்­சில் மூன்­றாண்டு ஒப்­பந்­தத்­து­டன் நிரந்­தர நிர்­வா­கி­யாக அறி­விக்­கப்­பட்ட இவர், இவ்­வாண்டு ஜூலை­யில் 2024வரை அப்பதவியில் தொடர உடன்பாடு செய்துகொண்டார்.

யாரும் எதிர்­பா­ராத வகை­யில், நட்­சத்­திர வீ­ர­ரான கிறிஸ்­டி­யானோ ரொனால்டோ கடந்த ஆகஸ்ட்­டில் மீண்­டும் மேன்­யூ­விற்­குத் திரும்­பி­னார்.

ஜேடன் சாஞ்சோ, ரஃபாயல் வரான் ஆகி­யோ­ரைக் குழு­வில் சேர்ப்­ப­தற்­காக 100 மில்­லி­யன் பவுண்­டுக்­கு­மேல் மேன்யூ செலவு­செய்தது.

இப்­ப­டிப் பல முன்­னணி ஆட்­டக்­கா­ரர்­க­ளைக் கொண்­டி­ருந்­தும் சோல்­சி­யா­ரால் அவர்­களை ஒருங்­கி­ணைத்து, எதிர்­பார்த்த நல்ல முடி­வு­க­ளைப் பெற்­றுத் தர இய­ல­வில்லை. குறிப்­பாக, ரொனால்டோ 14 ஆட்­டங்­களில் ஒன்­பது கோல்­களை அடித்­துள்ளபோதும் மேன்யூ நிலை மேம்படவில்லை.

ஸிடானுக்கு அதிக வாய்ப்பு

இந்­நி­லை­யில், மேன்யூ நிர்­வா­கி­யாக முன்­னாள் பிரெஞ்சு ஆட்­டக்­கா­ர­ரும் முன்­னாள் ரியால் மட்­ரிட் நிர்­வா­கி­யு­மான ஸின­டின் ஸிடான் நிய­மிக்­கப்­ப­ட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக பந்­த­யப்­பிடிப்­பா­ளர்­கள் கூறு­கின்­றனர்.

ஆனா­லும், லெஸ்­டர் சிட்டி நிர்­வாகி பிரெண்­டன் ரோஜர்ஸ், அயக்ஸ் குழு­வின் நிர்­வாகி எரிக் டென் ஹேக் ஆகி­யோ­ரும் அந்­தப் போட்­டி­யில் இருப்­ப­தா­கக் கூறப்­படு­கிறது.

இருப்­பி­னும், அடுத்த கோடைப் பரு­வத்­தில்­தான் நிரந்­தர நிர்­வாகி நிய­மிக்­கப்­ப­ட­லாம் என்­ப­தால் பிஎஸ்ஜி நிர்­வாகி பொக்­கெட்­டி­னோ­விற்­கும் வாய்ப்­பிருக்கிறது.

'சோல்­சி­யார் சிறந்த நிர்­வா­கி­என்றாலும், அவ­ரி­டம் புதிய உத்தி­கள் இல்லை என்­பதை அண்­மைய முடி­வு­கள் காட்­டு­கின்­றன. யூரோப்பா லீக்­கில் வில்­லா­ரி­யா­லி­டம் தோற்­ற­போதே அவ­ரது சரிவு தொடங்­கி­விட்­டது. ஸின­டின் ஸிடான் அல்­லது பிரெண்­டன் ரோஜர்சை நிர்­வா­கி­யாக்க வேண்­டும்," என்றார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மேன்யூ ரசிகராக இருக்கும் அரசாங்க ஊழியர் ஆறுமுகம், 43.

"மூன்­றாண்­டு­க­ளாக ஒரு கிண்­ணம்­கூட வெல்­ல­வில்லை. மேன்யூ போன்ற ஒரு பெரிய குழு­விற்கு இது மிக நீண்­ட­கா­லம்­தான். ஸிடான் போன்று கிண்­ணங்­களை வென்று சாதித்­துள்ள, வீரர்­கள் மதிக்­கக்­கூ­டிய ஒரு­வரை நிர்­வா­கி­யாக நிய­மிக்க வேண்­டும்," என்­றார் 27 ஆண்­டு­க­ளாக மேன்யூ ரசி­க­ராக இருக்­கும் தொழில்­மு­னை­வர் மார்ட்­டின் ஸ்டீ­ஃபன், 42.