புதிய மோசடிக்கு 44 பேர் பாதிப்பு; சுமார் $35,000 இழப்பு
இணையச் சந்தைகளில் மோசடி செய்பவர்கள் வாங்கு பவர்களாக காட்டிக்கொள்ளும் ஒரு புதிய வகை மோசடி யால் கடந்த மாதம் முதல் சுமார் $35,000 தொகையைப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இழந்துள்ளனர். கடந்த மாதம் முதல் குறைந்தது 44 பேர் இதுபோன்ற மோசடிகளுக்கு இரை யாகியுள்ளனர் என்று நேற்று போலிஸ் தெரிவித்தது.
மோசடி செய்பவர்கள் முதலில் இணையச் சந்தைகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அணுகி, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விற்கும் பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். அவர்கள் விற்பனையை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, மோசடி செய்பவர்கள் 'பேநவ்' மூலம் பணம் செலுத்தச் சொல் வார்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இணையச் சந்தையிலிருந்து ஒரு மின்னஞ்சலைப் பெறுவார்கள், இது பணம் செலுத்தப் பட்டதாகக் குறிக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் கட்டணத்தைப் பெற யுஆர்எல் இணைப்பை அணுக வேண்டும்.
இணைப்புகளை அணுகியவர்கள், வங்கிகளின் போலி யான இணையப் பக்கங்களுக்கு வழிநடத்தப்பட்டனர். பணம் பெறுவதற்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் உள்நுழையு மாறு கூறப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்தபோதுதான் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த னர். கோரப்படாத மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் குறுஞ்செய்தி களில் வழங்கப்படும் இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என்றும், ஆன்லைன் சந்தைகளில் வாங்குபவர் களின் சுயவிவரங்களை மதிப்புரைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் மூலம் சரிபார்க்கவும் என்று போலிசார் பொதுமக்களை வலியுறுத்தினர்.
முறைகேடான வருமானத்தைப் பெற வங்கிக் கணக்கு திறந்தவருக்கு சிறை
சிங்கப்பூரில் பல வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்து $1 மில்லி யனுக்கு மேல் முறைக்கேடான வருமானத்தைப் பெற்ற ஒரு பெண்ணுக்கு நேற்று இரண்டரை ஆண்டு சிறைத் தண் டனை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது 48 வயதான அன்னி ஃபூங், ஜூலை 2016ல் சமூக தொடர்புத் தளமான படூவில் சந்தித்த "ஸ்டீவ் வில்லியம்ஸ்" என்பவரின் அறிவுறுத்த லுக்குப் பின் இக்குற்றங்களைப் புரிந்தார்.
இந்த ஆண்டு அக்டோபரில், தனக்கும் தம் மகளுக்கும் சொந்தமான வங்கிக் கணக்குகள் கிட்டத்தட்ட $690,000 முறைகேடான ஆதாயங்களைப் பெற அனுமதித்த ஏழு வழக்குகளில் அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். மீதமுள்ள தொகையுடன் தொடர்புடைய மேலும் 38 குற்றச் சாட்டுகள் தண்டனையின்போது பரிசீலிக்கப்பட்டன.
2016 அக்டோபரில், சிங்கப்பூரில் இருந்து மலேசியாவின் ஜோகூர் பாருவுக்கு ஒரு முறை $105,500ஐயும் மற்றொரு முறை $76,500ஐயும் எடுத்துச் சென்றதாகவும், அந்த பணத்தை வில்லியம்ஸின் செயலாளரிடம் ஒப்படைத்ததாக வும் சிங்கப்பூரரான திருவாட்டி ஃபூங் ஒப்புக்கொண்டார்.
சிங்கப்பூரில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான பரிந்துரைக் கப்பட்ட வரம்பு $20,000 என்பதால் ஃபூங்கின் நடவடிக்கை கள் சட்டவிரோதமானது.
நேற்று நீதிமன்றத்தில் பேசிய தற்காப்பு வழக்கறிஞர் ரிக்கோ ஐசக், தனது வாடிக்கையாளர் விவாகரத்து ஆனவர் என்றும் அவர் வில்லியம்ஸுடன் காதல் உறவைக் கொண்டிருந்தார் என்றும் அவர் ஆழமான, காதல் உணர்வு களை உருவாக்கிய ஒரு நபரால் ஃபூங் ஏமாற்றப்பட்டார் என்றும் கூறினார். ஃபூங்கின் பிணை $30,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது, மேலும் அவர் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி அரசு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து தண்டனையை அனுபவிக்கத் தொடங்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
இளையரின் முகத்தில் வெட்டுக் காயம்
இரண்டு போட்டிக் கும்பலைச் சேர்ந்த இளம் உறுப்பினர் களை உள்ளடக்கிய மோதலில், 16 வயது இளைஞன் 16 வயது உடைய மற்றோர் இளைஞனையும் கரம்பிட் என்ற கூர்மை யான ஆயுதத்தைக் கொண்டு தாக்கியதானல் அந்த இளைஞனின் முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டு அது நிரந்தரமான வடுவாக மாறியுள்ளது.
அன்று வந்த எட்டு பேரில் ஏழு பேர் 15 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். ஒருவர் 29 வயதுடையவர். நேற்று அந்த 16 வயது சிங்கப்பூரர் தன் மீது சுமத்தப்பட்ட ஏழு குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டார். குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதினாறு வயதுடைய அந்த இளைஞரின் பெயரைக் குறிப்பிட முடியாது.