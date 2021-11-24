Home

அழகுப் பராமரிப்பு, கட்டுடல் ரகசியம் குறித்து மனம் திறந்துள்ள உலக அழகி

2 mins read
f38fc309-f1d8-45fd-b5cb-25fe219271e7
-

ஐஸ்­வர்யா ராய், பிரி­யங்கா சோப்ரா, சுஷ்­மிதா சென்­னைத் தொடர்ந்து உலக அழ­கி­யாக கடந்த 2017ஆம் ஆண்­டில் கிரீ­டம் சூட்­டிக்­கொண்ட மனுஷி சில்­லர், தனது அழ­குப் பரா­ம­ரிப்பு குறித்­தும் உட­லைப் பேணும் ரக­சி­யம் குறித்­தும் இந்­திய ஊட­கங்­க­ளுக்கு பேட்டி அளித்­துள்­ளார்.

இந்­தி­யா­வின் ஹரி­யானா மாநி­லத்­தைச் சேர்ந்த மருத்­துவம் பயின்றவரான மனுஷி, "எனக்கு சீஸ் கேக் மிக­வும் பிடிக்­கும். ஆனால், அதேவேளை­யில் கடி­ன­மாக உடற்­ ப­யிற்சியிலும் ஈடு­ப­டு­வேன்," என்­கி­றார்.

"சமூ­கம் ஒல்­லி­யாக இருப்­பதை உடற்­கட்­டு­டன் இருப்­ப­தற்­கான அடை­யா­ள­மா­கப் பாராட்­டக்­கூ­டாது. ஏனெ­னில், இதில் உண்­மைத் தன்மை இல்லை," என்­கி­றார்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ காலை உண­வைத் தவிர்க்க கூடாது: காலை உண­வைத் தவிர்ப்­பது உட­லின் வனப்­பிற்கு மட்­டு­மின்றி உடல் ஆரோக்­கி­யத்­திற்­கும் மிக­வும் ஆபத்­தா­னது. அது நாளின் முடி­வில் பசியை அதி­க­ரித்து அதி­கம் சாப்­பி­ட வைத்துவிடும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சிறிய தட்டை பயன்படுத்துங் கள்: சிறிய தட்டை உப­யோ­கிப்­பது இயற்­கை­யா­கவே நம்­மைக் குறை வாக சாப்­பி­டத் தூண்­டும். இத­னால், அள­வுக்கு அதி­க­மா­கச் சாப்­பிட்­டு­விட்டு உடல் எடை அதி­க­ரித்­து­விட்­டதே எனக் கவலைப்படத் ேதவை­யி­ருக்­காது.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சர்க்­க­ரை­யைத் தவி­ருங்­கள்: பழச்­சா­று­க­ளைக் குடிக்­கும்­போது அதில் சர்க்­கரை சேர்க்­கக்கூடாது. குறிப்­பாக, சுத்­தி­க­ரிக்­கப்­பட்ட சர்க்­க­ரையை முற்­றி­லும் தவிர்க்கும்படியும் அவர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

நான் அதி­கா­லை­யில் எழுந்­த­வு­டன் இரண்டு அல்­லது மூன்று குவளை தண்­ணீர் (சில சம­யம் எலு­மிச்சை சாறுடன்) குடிப்­பேன்.

காலை உண­வாக புளிப்­பே­றாத தயி­ரு­டன் ஓட்ஸ் அல்­லது சோளம், கோதுமை ஃப்ளேக்ஸ், பழங்­கள், இரண்டு அல்­லது மூன்று முட்­டை­யின் வெள்­ளைக் கரு, அவ­கேடோ, கேரட் அல்­லது சர்க்­கரை வள்­ளிக் கிழங்கு எடுத்­துக்­கொள்­வேன்.

இடைப்­பட்ட நேரத்­தில் இள­நீர், பழங்­களும் மதிய உண­வாக சோறு, சப்­பாத்தி, காய்­கறி அல்­லது கோழிக் கறி, பருப்புடன் சாப்பிடுவேன்.

மாலை­யில் வாழைப்­ப­ழம் அல்­லது அத்­திப்­ப­ழத்தை விதை­யு­டன் அரைத்து ஸ்மூத்தி (பழச்­சாறு), உப்பு சேர்க்­காத முந்­திரி, பிஸ்தா, பாதாம், வால்­நட் உண்பேன்.

இரவு உணவாக வேக­வைத்த காய்­க­றி­கள் ப்ரோக்­கோலி, கேரட், பீன்ஸ், காளான் சூப், மீன் அல்­லது கோழிக் கறி எடுத்­துக்­கொள்­வேன் என்­கி­றார் மனுஷி.

கட்­டு­டல் ரக­சி­யம்:

குச்­சிப்­புடி நட­னக்­க­லை­ஞ­ரான மனு­ஷி விடு­முறை நாட்­களில் பாரா க்ளை­டிங், ஸ்கூபா டைவிங், ஃபங்கி ஜம்­பிங் போன்ற சாகச விளை­யாட்டு களிலும் ஈடுபடுவாராம். தின­மும் யோகா பயிற்சி, எட்டு மணி நேரம் தூக்­கம், தூங்­கு­வ­தற்கு இரண்டு மணி­நே­ரம் முன்பு கைபேசியை அடைத்து வைப்பதை பழக்­கத்­தில் கொண்­டுள்­ளார். உடல் வனப்புடன் இருக்­க­ யோகா பயிற்சி பெரிதும் உதவுவதாகவும் கூறுகிறார்.

மனுஷி ஒரு நாளும் காலை உணவை தவிர்க்கவே மாட்டாராம். முடிந்தவரையில் சர்க்கரையை அறவே தவிர்த்துவிடும் இவர், வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். ஒருநாளைக்கு எட்டு குவளை தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார். கால் தசைகளை வலுவாக்குவதற்காக தினமும் 'ஸ்குவாட்ஸ்' பயிற்சியையும் மேற்கொள்வதாகக் கூறுகிறார் உலக அழகி மனுஷி சில்லர்.

படம்: தமிழக ஊடகம்