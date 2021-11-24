ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர் கிளை) இம்மாதம் 14ஆம் தேதி மாலை மணி 6.00 முதல் 7.15 மணி வரை "மனசே மகிழ்ச்சி பழகு!" என்ற தலைப்பில் தன்முனைப்புச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியை இணையம் வழியாக நடத்தியது.
பயிலரங்குகள் நடத்துவதிலும் சமூக சேவையிலும் அனுபவம் வாய்ந்த அனைத்துலக வாழ்வியல் ஆலோசகர் டாக்டர் ஃபஜிலா ஆசாத் இச்சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார்.
வாழ்வியல் பற்றிய கேள்வி பதில் அங்கமும் இடம்பெற்றது. கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாகவும் சுவையாகவும் பதிலளித்தார் டாக்டர் ஃபஜிலா ஆசாத்.
சங்கத்தின் தலைவர் முனைவர் மு. அ. காதர் வழங்கிய வரவேற்புரையுடன் தொடங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தியா, குவைத், ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து 100 பேர் கலந்துகொண்டனர்.
சிங்கப்பூரில் கல்வி சார்ந்த சமூகப் பணியாற்றிவரும் ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம், கடந்த 11 ஆண்டுகளில் 108 நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறது.