தன்முனைப்புச் சொற்பொழிவு: 'மனசே மகிழ்ச்சி பழகு'

படம்: ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் -

ஜமால் முஹம்­மது கல்­லூரி முன்­னாள் மாண­வர்­கள் சங்­கம் (சிங்­கப்­பூர் கிளை) இம்­மா­தம் 14ஆம் தேதி மாலை மணி 6.00 முதல் 7.15 மணி வரை "மனசே மகிழ்ச்சி பழகு!" என்ற தலைப்­பில் தன்­முனைப்­புச் சொற்­பொ­ழிவு நிகழ்ச்­சியை இணை­யம் வழி­யாக நடத்­தி­யது.

பயி­ல­ரங்­கு­கள் நடத்­து­வ­தி­லும் சமூக சேவை­யி­லும் அனு­ப­வம் வாய்ந்த அனைத்­து­லக வாழ்­வி­யல் ஆலோ­ச­கர் டாக்­டர் ஃபஜிலா ஆசாத் இச்­சொற்­பொ­ழிவை நிகழ்த்­தி­னார்.

வாழ்­வி­யல் பற்­றிய கேள்வி பதில் அங்­க­மும் இடம்­பெற்­றது. கேள்­வி­க­ளுக்கு சுருக்­க­மா­க­வும் சுவை­யா­க­வும் பதி­ல­ளித்­தார் டாக்­டர் ஃபஜிலா ஆசாத்.

சங்­கத்­தின் தலை­வர் முனை­வர் மு. அ. காதர் வழங்­கிய வர­வேற்­பு­ரை­யு­டன் தொடங்­கிய இந்­நி­கழ்ச்­சி­யில், சிங்­கப்­பூர், மலே­சியா, இந்­தியா, குவைத், ஐக்­கிய அரபு சிற்­ற­ர­சு­கள் ஆகி­ய­வற்­றி­லி­ருந்து 100 பேர் கலந்­து­கொண்­ட­னர்.

சிங்­கப்­பூ­ரில் கல்வி சார்ந்த சமூ­கப் பணி­யாற்­றி­வ­ரும் ஜமால் முஹம்­மது கல்­லூரி முன்­னாள் மாண­வர்­கள் சங்­கம், கடந்த 11 ஆண்­டு­களில் 108 நிகழ்ச்­சி­களை நடத்­தி­யி­ருக்­கிறது.