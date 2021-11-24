Home

தனித்திருக்கும் நாய்களுக்கு தொழில்நுட்பம் மூலம் ஆறுதல்

தனிமை மனி­தர்­களை மட்­டும் பாதிப்­ப­தில்லை. வீட்­டி­லுள்ள அனை­வ­ரும் தங்­க­ளது வேலை­களில் ஈடு­ப­டும்­போது செல்ல நாய்­களும் தனி­மையை உணர்­கின்­றன. இந்­தத் தனி­மை­யைப் போக்­கு­வ­தற்­காக பிரிட்­டன் மற்­றும் ஃபின்லாந்­தைச் சேர்ந்த விலங்கு தொழில்­நுட்ப விஞ்­ஞா­னி­கள் ஒரு சாத­னத் தைக் கண்­டு­பி­டித்­துள்­ள­னர்.

'டாக்­போன்' என்ற அக்­க­ரு­வி­யின் மூலம் நாய்­கள், தொலை­வில் இருக்­கும் தங்­க­ளது உரி­மை­யா­ளர்­களை அழைக்­க­மு­டி­யும்.

உணர்­க­ருவி பொருத்­தப்­பட்ட பந்தை செல்­லப்­பி­ரா­ணி­கள் குலுக் கும்­போது 'டாக்­போன்' வேலை செய்­யும். இது அரு­கி­லுள்ள மடிக்­கணி­னியை இயக்கி உரி­மை­யா­ள­ருக்கு காணொளி அழைப்பை விடுக்­கும்.

பிரிட்­ட­னின் கிளாஸ்கோ பல்­கலைக்­க­ழ­கத்­தின் டாக்­டர் இலி­யானா டக்­லஸ், ஃபின்லாந்­தைச் சேர்ந்த ஆல்ட்டோ பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் ஆய்­வா­ளர்­க­ளு­டன் இணைந்து இத­னைக் கண்­டு­பிடித்­துள்­ளார்.

"இத­னைப் பயன்­ப­டுத்­தும் நாய்­கள், அழைப்பை மேற்­கொள்­ள­வேண்­டும் என்ற எண்­ணத்­து­டன் பந்­து­க­ளைக் குலுக்­கு­கி­றதா? இல்­லையா? என்­பது நமக்­குத் தெரி­யாது. ஆயி­னும், காணொ­ளிச் சேவை­யின் ­மூ­லம் உரி­மை­யா­ளர்­க­ளைக் காணும்­போது நாய்­கள் நடந்­து­கொள்­ளும் விதம், நேரில் காணும்­போது ஓர­ளவு நடந்­து­கொள்­வது போல இருப்­பதை ஆய்­வா­ளர்­கள் கண்­ட­றிந்­துள்­ள­னர்.

இந்த 'டாக்­போன்' கருவி தற்­போது சோதிக்­கப்­பட்டு வரு­கிறது. கொவிட்-19 கிரு­மிப்­ப­ர­வ­லின்­போது வீட்­டி­லேயே வேலை பார்த்து வந்த உரி­மை­யா­ளர்­கள் மீண்­டும் வேலை­யி­டங்­க­ளுக்­குத் திரும்­பும்­போது செல்­லப்­ பிராணி­க­ளுக்கு ஏற்­படும் பதற்­றத்­தைத் தணிக்க இக்­க­ருவி உத­வும் என்று இக்­கு­ழு­வி­னர் நம்­பு­கின்­ற­னர்.

புகைப்படம்: பெக்சல்ஸ்