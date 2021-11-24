Home

'இளநீரை காலையில் பருகுவதே நல்லது'

எண்­ணற்ற மருத்­துவக் குணங்­கள் கொண்ட இள­நீரை விரும்­பாதவர்­கள் சொற்­பமே. இயற்கை பானமான இள­நீரை எப்­போது அருந்­த­லாம் என்­ப­தில் இரு வேறு­பட்ட கருத்­து­கள் இருந்துவரும் நிலை­யில், இதற்கு விளக்­கம் அளித்­துள்­ள­னர் ஊட்­டச்­சத்து நிபு­ணர்­கள்.

இள­நீ­ரில் சுண்­ணாம்­புச் சத்து இருப்­ப­தால் காலை­யில் எழுந்­த­தும் வெறும் வயிற்­றில் குடிக்­கக்கூடாது என்று சிலர் கூறு­கின்­ற­னர்.

ஆனால், உண்­மை­யில் இள­ நீரில் உள்ள சத்­து­கள் முழு­மை­யாக உட­லால் கிர­கிக்­கப்­பட வேண்­டும் எனில், காலை­யில் வெறும் வயிற்­றில்­தான் இள­நீரைக் குடிக்­க­வேண்­டும் என்று சொல்­கின்­ற­னர் ஊட்­டச்­சத்து நிபு­ணர்­கள்.

"எப்­போது வேண்­டு­மா­னா­லும் இள­நீர் குடிக்­க­லாம். ஆனால், காலை­யில் வெறும் வயிற்­றில் குடிப்­பது மிகுந்த நன்­மை­யைத் தரும். சாப்­பாட்­டுக்கு முன் இள­நீர் அருந்து­ வ­தும் நல்­ல­து­தான்," என்றும் கூறு­கின்­ற­னர்.

இள­நீ­ரில் வைட்­ட­மின் ஏ, சி, கே உள்­ளிட்ட சத்­து­களும் பொட்­டா­சி­யம், சோடி­யம், கால்­சி­யம், பாஸ்­ப­ரஸ், கந்­த­கம் போன்ற தாதுக்­களும் உள்­ளன.

"உட­லில் உள்ள கழி­வு­களை அகற்றி, தேவை­யான நீர்ச்­சத்தை அளிக்­கும் வல்­லமை இள­நீ­ருக்கு உண்டு. இந்த இள­நீ­ரின் சத்து உட­லுக்கு முழு­மை­யாக கிடைக்க வேண்­டுமெனில் வெறும் இள­நீரை மட்­டும் குடிக்­கா­மல் அதன் வழுக்­கையையும் சேர்த்தே உண்ண வேண்­டும். இள­நீ­ரில் பொட்­டா­சி­யம், கால்­சி­யம் இருந்­தா­லும் வழுக்­கை­யில் மற்ற ஊட்­டச்­சத்­து­களும் அதி­க­மாக இருக்­கின்­றன," என்­கி­றார் சென்­னை­யைச் சேர்ந்த ஊட்­டச்சத்து நிபு­ணர் பிரீத்தி ராஜ்.

இன்று பல­ருக்­கும் இத­ய பாதிப்பு, ரத்த அழுத்­தம் போன்ற பிரச்­சி­னை­கள் கால்­சி­யம், பொட்­டா­சி­யம் குறை­பாட்­டால் ஏற்­படுகின் றன. இதற்கு இள­நீர் நல்ல மருந்­தாக இருக்­கும். குறிப்­பாக பெண்­க­ளுக்­கு­த்தான் சிறு­நீ­ர­கப் பிரச்சினை அதி­க­மாக ஏற்­ப­டு­கிறது. அவர்­கள் இள­நீரை அருந்து­வது நல்­லது என­வும் பிரீத்தி பரிந்­து­ரைக்­கி­றார்.

"ஒரு நாளைக்கு ஒரு இள­நீர்­தான் அருந்தவேண்­டும். அதி­க­பட்­ச­ மாக 250 முதல் 300 மில்லி இள­நீர் அருந்­த­லாம். அதற்கும் அதி­க­மாக அருந்­தி­னால் உட­லின் தேவைக்கு மீறிய பொட்­டா­சி­யம், கார்­போ­ஹைட்­ரேட் அளவு அதி­க­ரித்து, பக்­க­விளை­வு­கள் ஏற்­ப­ட­லாம். ஆரோக்­கி­ய­மாக உள்ளவர்கள் இரு இள­நீர் அருந்­த­லாம்.

"ஆய்­வு­க­ளின்படி இள­நீர் இரத்த அழுத்­தத்தைக் குறைக்கக்கூடி­யது. எனவே, ஏற்கெனவே இரத்த அழுத்­தம் குறை­வாக உள்­ள­வர்­கள் இதனை அருந்தாமல் தவிர்ப்பது நல்லது," என்றும் அறிவுறுத்தி யுள்ளார் பிரீத்தி ராஜ்.

