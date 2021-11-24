எண்ணற்ற மருத்துவக் குணங்கள் கொண்ட இளநீரை விரும்பாதவர்கள் சொற்பமே. இயற்கை பானமான இளநீரை எப்போது அருந்தலாம் என்பதில் இரு வேறுபட்ட கருத்துகள் இருந்துவரும் நிலையில், இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளனர் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள்.
இளநீரில் சுண்ணாம்புச் சத்து இருப்பதால் காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கக்கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், உண்மையில் இள நீரில் உள்ள சத்துகள் முழுமையாக உடலால் கிரகிக்கப்பட வேண்டும் எனில், காலையில் வெறும் வயிற்றில்தான் இளநீரைக் குடிக்கவேண்டும் என்று சொல்கின்றனர் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள்.
"எப்போது வேண்டுமானாலும் இளநீர் குடிக்கலாம். ஆனால், காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிப்பது மிகுந்த நன்மையைத் தரும். சாப்பாட்டுக்கு முன் இளநீர் அருந்து வதும் நல்லதுதான்," என்றும் கூறுகின்றனர்.
இளநீரில் வைட்டமின் ஏ, சி, கே உள்ளிட்ட சத்துகளும் பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், கந்தகம் போன்ற தாதுக்களும் உள்ளன.
"உடலில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றி, தேவையான நீர்ச்சத்தை அளிக்கும் வல்லமை இளநீருக்கு உண்டு. இந்த இளநீரின் சத்து உடலுக்கு முழுமையாக கிடைக்க வேண்டுமெனில் வெறும் இளநீரை மட்டும் குடிக்காமல் அதன் வழுக்கையையும் சேர்த்தே உண்ண வேண்டும். இளநீரில் பொட்டாசியம், கால்சியம் இருந்தாலும் வழுக்கையில் மற்ற ஊட்டச்சத்துகளும் அதிகமாக இருக்கின்றன," என்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பிரீத்தி ராஜ்.
இன்று பலருக்கும் இதய பாதிப்பு, ரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகள் கால்சியம், பொட்டாசியம் குறைபாட்டால் ஏற்படுகின் றன. இதற்கு இளநீர் நல்ல மருந்தாக இருக்கும். குறிப்பாக பெண்களுக்குத்தான் சிறுநீரகப் பிரச்சினை அதிகமாக ஏற்படுகிறது. அவர்கள் இளநீரை அருந்துவது நல்லது எனவும் பிரீத்தி பரிந்துரைக்கிறார்.
"ஒரு நாளைக்கு ஒரு இளநீர்தான் அருந்தவேண்டும். அதிகபட்ச மாக 250 முதல் 300 மில்லி இளநீர் அருந்தலாம். அதற்கும் அதிகமாக அருந்தினால் உடலின் தேவைக்கு மீறிய பொட்டாசியம், கார்போஹைட்ரேட் அளவு அதிகரித்து, பக்கவிளைவுகள் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியமாக உள்ளவர்கள் இரு இளநீர் அருந்தலாம்.
"ஆய்வுகளின்படி இளநீர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கக்கூடியது. எனவே, ஏற்கெனவே இரத்த அழுத்தம் குறைவாக உள்ளவர்கள் இதனை அருந்தாமல் தவிர்ப்பது நல்லது," என்றும் அறிவுறுத்தி யுள்ளார் பிரீத்தி ராஜ்.
படம்: தமிழக ஊடகம்