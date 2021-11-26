அதிரவைத்த கொவேன் பாங்
சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரின் ஆகச் சிறந்த ஆண் மேசைப்பந்து வீரரான கொவேன் பாங் (படம்) அதிரடியான முறையில் அனைத்துலகப் போட்டியில் வெற்றிகண்டுள்ளார். உலகத் தரிவரிசையில் 161வது இடத்தில் இருக்கும் பாங், 38வது இடத்தில் இருக்கும் பிரேசிலின் குஸ்டாவோ ட்சுபொயை 4-2 (9-11, 11-7, 11-7, 13-11, 9-11, 11-6) எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்று அமெரிக்காவின் ஹியூஸ்டன் நிகரில் நடைபெறும் போட்டியின் அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளார். அடுத்த சுற்றில் 40 வயது ஜெர்மானிய வீரர் டிமோ பொல்லைச் சந்திப்பார், அவரை முன்னுதாரணமாகப் பார்க்கும் 19 வயது பாங்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுப் போட்டியில் உலகத் தரவரிசையில் 11வது இடத்தில் இருக்கும் சிங்கப்பூரின் ஃபெங் தியென்வேய், தைவானின் லி யூ-ஜுன்னை 4-2 (7-11, 9-11, 13-11, 11-8, 11-9, 11-7) எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
சென்னை தக்கவைக்கும் நால்வர்
சென்னை: அகமதாபாத், லக்னோ என மேலும் இரு புதிய அணிகள் இணைய, மொத்தம் பத்து அணிகளுடன் அடுத்த பருவ ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. 2022 ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி சென்னையில் 15வது ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கலாம் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதனையொட்டி, வீரர்களுக்கான மாபெரும் ஏல நிகழ்ச்சி அடுத்த மாதம் இடம்பெறவுள்ளது. இந்நிலையில், ஒவ்வோர் அணியும் கடந்த பருவத்தில் விளையாடிய வீரர்களில் நால்வரைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம்.
இதன்படி, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அணித்தலைவரான மகேந்திர சிங் டோனியை அடுத்த மூன்று பருவங்களுக்குத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் எனத் தெரிகிறது. அவருடன், ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா, தொடக்க ஆட்டக்காரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரையும் அவ்வணி தக்கவைத்துக்கொள்ள இருப்பதாக 'இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்' செய்தி தெரிவித்துள்ளது.
டேவிஸ் கிண்ணம் குறித்து முடிவு
லண்டன்: அடுத்த ஆண்டின் டேவிஸ் கிண்ண டென்னிஸ் போட்டி எந்த நகரங்களில் நடைபெறும் என்பது குறித்து அனைத்துலக டென்னிஸ் சம்மேளனம் அடுத்த வாரம் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 18 நாடுகளின் வீரர்கள் பங்கேற்கும் இந்த ஆண்டின் போட்டி ஸ்பெயினின் மட்ரிட், இத்தாலியின் டுரின், ஆஸ்திரியாவின் இன்ஸ்புருக் ஆகிய மூன்று நகரங்களில் நடைபெறும்.
ஆண்களுக்கான டேவிஸ் கிண்ணப் போட்டி, 1900ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. அதற்குப் பிறகு போட்டியில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுவந்துள்ளன. கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்ப் பரவல் சூழலால் சென்ற ஆண்டின் போட்டி நடைபெறவில்லை.
டேவிஸ் கிண்ணம் மத்தியக் கிழக்குப் பகுதியில் நடக்கும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டதாக இருந்த வதந்தியை அனைத்துலக டென்னிஸ் சம்மேளனம் மறுத்தது.