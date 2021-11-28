மகாராஷ்டிராவில் அடுத்த ஆண்டு பாஜக ஆட்சி: அமைச்சர் பேச்சால் சர்ச்சை
மும்பை: அடுத்த ஆண்டு மாா்ச் மாதம் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்று மத்திய அமைச்சா் நாராயண் ராணே கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதையடுத்து, எதிர்க்கட்சிகள் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன. மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனை, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகளின் கூட்டணி அரசு ஆட்சிகாலத்தை முழுமையாக நிறைவு செய்யும் என்று அம்மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் நானா பட்டோலே தெரிவித்துள்ளார். பாஜக பிரமுகர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் இருவரும் ஒரே சமயத்தில் டெல்லி சென்றதற்கு இரு வெவ்வேறு காரணங்கள் உள்ளதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் கூறியுள்ளனர்.
நட்சத்திர விடுதியில் திருமணம்: திருட்டு போன ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான நகைகள்
ஜெய்ப்பூர்: ஐந்து நட்சத்திர தங்குவிடுதியில் நடத்தப்பட்ட திருமணத்தின் போது இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகளும் ரொக்கப் பணமும் காணாமல் போனது. கடந்த வியாழக்கிழமை ஜெய்ப்பூரில் மும்பையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ராகுல் பாட்டியாவின் மகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. மணமகள் குடும்பத்தார் அந்த தங்குவிடுதியின் ஏழாவது தளத்தில் தங்கியிருந்தனர். இந்நிலையில், அவர்களது அறைகளில் இருந்து இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகளும் 95 ஆயிரம் ரொக்கமும் அடையாளம் தெரியாத சிலரால் திருடிச் செல்லப்பட்டது. தங்குவிடுதி ஊழியர்களின் துணையோடு இந்த திருட்டுச் சம்பவம் நடந்துள்ளதாக ராகுல் பாட்டியா குற்றம்சாட்டி உள்ளார். போலிசார் கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
மின்னிலக்க பணம்: ரூ.4,000 கோடிக்கு முறைகேடான பரிவர்த்தனை
புதுடெல்லி: மின்னிலக்க பணம் (கிரிப்டோ கரன்சி) மூலம் இந்தியாவில் சுமார் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு முறைகேடான பணப் பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மத்திய அமலாக்கத் துறை மேற்கொண்ட தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளின் மூலம் இது தெரிய வந்தது. எனினும், இவ்வளவு பெரிய தொகையை பரிமாற்றம் செய்தது யார், அந்த தொகையைப் பெற்று பலனடைந்தது யார் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை.
பென்சில் திருட்டு: காவல் நிலையத்துக்கு புகார் அளிக்க வந்த சிறுவர்கள்
அமராவதி: ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது வயது சிறுவன் பள்ளியில் தன்னுடன் படிக்கும் சிறுவன் மீது 'பென்சில்' திருடியதாக காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளான். பெத்தக்கபதூரைச் சேர்ந்த மூன்றாம் வகுப்பு மாணவனான ஹனுமந்துவுடன், மேலும் நான்கு மாணவர்கள் காவல் நிலையத்துக்கு வந்தனர். அவர்களில் ஒரு மாணவனைச் சுட்டிக்காட்டி, தனது பென்சிலை தொடர்ந்து திருடி வருவதால் வழக்கு பதிய வேண்டும் என்றான் ஹனுமந்து. உடன் வந்த மூவரும், அவன் சொல்வது உண்மை என்றனர். புகாரைக் கேட்டு சிரித்த காவலர், வழக்குப் பதிவு செய்தால் நீதிமன்றம், பிணை என அலைய வேண்டி இருக்கும் என்று விளக்கிக் கூறி, சிறு தவறுகளை மன்னித்து ஒற்றுமையாக இருக்க அறிவுரை கூறியுள்ளார். இச்சம்பவத்தை அவர் கைபேசியில் படம்பிடித்துள்ளார். அதை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு, 'ஆந்திர காவல்துறை சிறுவர்களுக்கும்கூட நண்பனாக உள்ளது' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உறை கிணற்றில் இருந்து 25 அடி உயரத்திற்கு பீறிட்டு எழுந்த தண்ணீர்
அமராவதி: திருப்பதி அருகே உறை கிணற்றில் இருந்து 25 அடி உயரத்திற்கு மேல்நோக்கி பீறிட்டு எழுந்த தண்ணீரைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் வியப்பும் பீதியும் அடைந்தனர். கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் வசிக்கும் ஒருவருடைய வீட்டில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. தகவல் அறிந்து வந்த திருப்பதி எம்எல்ஏ கருணாகர ரெட்டி, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பகுதியில் சிற்றோடை இருந்ததாகவும் பின்னர் அதன் மீது வீடுகள் கட்டப்பட்டதாகவும் கூறினார். இப்போதும் உயிரோட்டத்துடன் உள்ள அந்த சிற்றோடையில் அண்மைய கனமழை காரணமாக நீரோட்டம் அதிகரித்து, உந்து சக்தி காரணமாக, உறை கிணற்றுத் தண்ணீர் மேலெழும்பியதாகவும் எம்எல்ஏ விளக்கம் அளித்தார்.