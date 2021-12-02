தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய கொரோனா ஊரடங்கு இம்மாதம் 15ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும், தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரமடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆயுள் தண்டனை குறித்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விளக்கம்
சென்னை: ஆயுள் முழுவதும் அனுபவிப்பதுதான் ஆயுள் தண்டனை' என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தி கொலை செய்த வீரபாதி என்பவர் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். இந்நிலையில் தம்மை முன் கூட்டியே விடுதலை செய்ய உத்தரவிட கோரி மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில் அவர் மனுத்தாக்கல் செய்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஆயுள் தண்டனைக் கைதிகள் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று உரிமை கோர முடியாது," என்று திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டு வீரபாகுவின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.
தமிழகம், கேரளா இடையே பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியது
கோவை: கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதை அடுத்து 23 மாதங்களுக்கு பிறகு தமிழகம், கேரளா இடையேயான பேருந்து போக்குவரத்து நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. கோவை உக்கடம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 10 தமிழக அரசுப் பேருந்துகள் பாலக்காட்டிற்கும் பாலக்காட்டில் இருந்து கோவைக்கு பத்து கேரளா மாநில பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன.
ராம்குமார் மரணம்: மனித உரிமை ஆணையம் விசாரிக்க தடை
சென்னை: சுவாதி கொலை வழக்கு குற்றவாளி ராம்குமாரின் (படம்) மரணத்தில் உள்ள மர்மம் குறித்து மனித உரிமை ஆணையம் விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் ராம்குமாரால் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார் சுவாதி. இதையடுத்து கைதான ராம்குமார், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்த மின்சார கம்பியைக் கடித்து தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக சிறைத்துறை தெரிவித்தது. எனினும், ராம்குமார் மரணத் தில் மர்மம் இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தார் புகாரளித் ததை அடுத்து, மனித உரிமை ஆணையம் விசாரணை மேற்கொண்டது. இந்நிலையில், இந்த விசாரணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.