சினோவேக், சினோஃபார்ம் போட்டுக்கொண்டோருக்கு மூன்றாவது ஊசி கட்டாயம்

சினோ­வேக், சினோ­ஃபார்ம் தடுப்­பூ­சி­க­ளின் இரண்டு தவ­ணை­களைப் போட்­டுக்­கொண்­டுள்ள 70,000 பேர், இம்­மா­தம் 31ஆம் தேதிக்­குள் 3வது தவணை தடுப்­பூ­சி­யைப் போட்­டுக்­கொள்ள வேண்­டும் என்று சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.

மூன்­றா­வது ஊசி­யைப் போட்­டுக்­கொண்­டால் மட்­டுமே முழு­மை­யா­கத் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள் என்ற தகு­தி­நிலையை ஜன­வரி 1ஆம் தேதி­யி­லி­ருந்து அவர்­கள் தக்­க­வைத்­துக்­கொள்­ள­லாம்.

அவ்­விரு தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் போட்­டுக்­கொண்­டி­ருந்து, அடுத்த ஆண்டு 13 வயதை எட்­டும் குழந்­தை­கள் மூன்­றா­வது ஊசி­யைப் போட்­டுக்­கொள்­வ­தற்­கான கால அவ­கா­சம் மேலும் இரு மாதங்­களுக்கு, அதா­வது 2022 மார்ச் 1 வரை நீட்­டிக்­கப்­பட்டுள்ளது.

இதன் தொடர்­பில், மூன்று மாதங்­க­ளுக்­கு­முன் சினோ­வேக் -கொரோ­னா­வேக் அல்­லது சினோ­ஃபார்ம் தடுப்­பூ­சி­யின் இரண்­டா­வது தவ­ணை­யைப் போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு நினை­வூட்­டல் குறுஞ்­செய்தி அனுப்­பப்­பட்டு வரு­வ­தாக அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

இந்­நி­லை­யில், மருத்­துவ அடிப்­ப­டை­யில் தகு­தி­யுள்­ள­வர்­கள் எனில், இந்­தப் பிரி­வி­னர் மூன்­றா­வது தவ­ணை­யின்­போது 'எம்­ஆர்­என்ஏ' வகை­யைச் சேர்ந்த ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் அல்­லது மொடர்னா தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள சுகா­தார அமைச்சு பெரி­தும் ஊக்­கு­விக்­கிறது.

முதல்­முறை 'எம்­ஆர்­என்ஏ' தடுப்­பூசி போட்­ட­பின் ஒவ்­வாமை ஏற்­பட்டு, இரண்­டா­வ­தாக சினோ­வேக் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள் மூன்­றா­வது முறை­யும் சினோ­வேக் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும்­படி அமைச்சு கேட்­டுக்­கொண்­டுள்­ளது.

அத்­த­கை­யோர் இரண்­டா­வது தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட 28 நாள்­க­ளுக்­குள் மூன்­றா­வது தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­டால் மட்­டுமே 'முழு­மை­யா­கத் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள்' என்ற தகு­தி­நி­லை­யைத் தக்­க­வைத்­துக்­கொள்­ள­லாம்.