சினோவேக், சினோஃபார்ம் தடுப்பூசிகளின் இரண்டு தவணைகளைப் போட்டுக்கொண்டுள்ள 70,000 பேர், இம்மாதம் 31ஆம் தேதிக்குள் 3வது தவணை தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
மூன்றாவது ஊசியைப் போட்டுக்கொண்டால் மட்டுமே முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் என்ற தகுதிநிலையை ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து அவர்கள் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம்.
அவ்விரு தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக்கொண்டிருந்து, அடுத்த ஆண்டு 13 வயதை எட்டும் குழந்தைகள் மூன்றாவது ஊசியைப் போட்டுக்கொள்வதற்கான கால அவகாசம் மேலும் இரு மாதங்களுக்கு, அதாவது 2022 மார்ச் 1 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் தொடர்பில், மூன்று மாதங்களுக்குமுன் சினோவேக் -கொரோனாவேக் அல்லது சினோஃபார்ம் தடுப்பூசியின் இரண்டாவது தவணையைப் போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு நினைவூட்டல் குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டு வருவதாக அமைச்சு தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், மருத்துவ அடிப்படையில் தகுதியுள்ளவர்கள் எனில், இந்தப் பிரிவினர் மூன்றாவது தவணையின்போது 'எம்ஆர்என்ஏ' வகையைச் சேர்ந்த ஃபைசர்-பயோஎன்டெக் அல்லது மொடர்னா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள சுகாதார அமைச்சு பெரிதும் ஊக்குவிக்கிறது.
முதல்முறை 'எம்ஆர்என்ஏ' தடுப்பூசி போட்டபின் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு, இரண்டாவதாக சினோவேக் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் மூன்றாவது முறையும் சினோவேக் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும்படி அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
அத்தகையோர் இரண்டாவது தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 28 நாள்களுக்குள் மூன்றாவது தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் மட்டுமே 'முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள்' என்ற தகுதிநிலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம்.