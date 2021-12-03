டிசம்பர் 7ல் அதிமுக தலைவர்களுக்கான தேர்தல்
சென்னை: திமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான தேர்தல் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி நடைபெறும் என அதிமுக தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது. இன்றும் நாளையும் வேட்பு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் டிசம்பர் 5ஆம் ேததி வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று, மறுநாள் எண்ணப்பட்டு முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் பொன்னையன், பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆகியோர் தேர்தல் ஆணையாளர்களாகப் பணியாற்றுவர் என்றும் தலைமையகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வெல்ல ஆலைகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களைப் பொருத்த உத்தரவு
சென்னை: அனைத்து வெல்லம் தயாரிக்கும் ஆலைகளிலும் கண்காணிப்புக் கேமராக்களைப் பொருத்தவேண்டும் என தமிழக உணவுப் பாதுகாப்பு, மருந்து நிா்வாகத் துறை ஆணையா் செந்தில்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியா்களுக்கு அவா் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் தமிழகத்தில் உருண்டை வெல்லம், அச்சுவெல்லம், குண்டு வெல்லம், பனங்கருப்பட்டி, நாட்டுச் சா்க்கரை போன்றவை பல்வேறு இடங்களில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற வெல்லம் தயாரிப்பில் ஈடுபடும் சிலா் சா்க்கரையில் ரசாயனக் கலவை, மைதா மாவு உள்ளிட்டவற்றை கலப்படம் செய்கின்றனா்.
இதைத் தவிா்க்க வெல்லம் தயாரிக்கும் ஆலைகளில் கண்காணிப்புக் கேமரா பொருத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கஞ்சா செடி வளர்த்தவர் கைது
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் வீட்டின் பின்புறம் கஞ்சா செடி வளர்த்தவரை காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து அங்கிருந்த செடிகளைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
ராஜபாளையம் கூரை பிள்ளையார் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் குருநாதன், 50. வேலைக்குச் செல்லாமல் ஊர் சுற்றி வந்த இவர், தன் வீட்டின் பின்புறம் மாட்டு தொழுவத்தில் கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து வருவதாக காவல்துறை அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிய வந்ததை அடுத்து குருநாதன் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பிய பேராசிரியர் கைது
சென்னை: கோயம்பேட்டில் தனியார் கல்லுாரி மாணவியருக்கு அருவருக்கத்தக்க வகையில் குறுந்தகவல் அனுப்பி பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட பேராசிரியர் மாணவ, மாணவிகளின் இரண்டு நாள் போராட்டத்திற்குப் பின் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை கோயம்பேடு நியூ காலனியில் தனியார் கலைக் கல்லுாரி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு திருமழிசையைச் சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் 40 என்பவர் ஆங்கிலப் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். இணைய வகுப்பின்போதும் கல்லுாரி நேரங்களிலும் மாணவியரின் கைபேசிக்கு தமிழ்ச்செல்வன் ஆபாச குறுந்தகவல் அனுப்பி பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து நேற்று முன்தினம் மாணவியர் கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து பேராசிரியர் தமிழ்ச்செல்வன் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.