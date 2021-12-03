Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

காற்று மாசு: சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள்; உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

புதுடெல்லி: காற்றின் தரம் மோசமானதை அடுத்து டெல்லியில் உள்ள பள்ளிகள் மீண்டும் காலவரையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன. காற்று மாசு காரணமாக பெரியவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடி பணிகளைக் கவனிக்கும்போது குழந்தைகள் மட்டும் பள்ளிக்குச் செல்வது சரிதானா? என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். காற்று மாசு தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின்போது, காற்று மாசு தொடர்பாக டெல்லி அரசு அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் கடும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் உச்ச நீதிமன்றமே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் தலைமை நீதிபதி ரமணா எச்சரித்தார். தொற்றுப் பரவல் காலத்தின் துவக்கம் முதல் குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை நீதிமன்றம் நன்கு அறிந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

உச்ச நீதிமன்றம்: 18 வயது ஆகும் வரை மகனைக் காப்பது தந்தையின் கடமை

புதுடெல்லி: 18 வயதாகும் வரை மகனைப் பராமரிப்பது தந்தையின் கடமை என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.விவாகரத்து ஆன பிறகும் கூட தந்தைக்கு இந்தப் பொறுப்பு உள்ளது என்று நீதிபதிகள் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பளித்தபோது குறிப்பிட்டனர். மகனை வளர்ப்பதற்கு ஆகும் செலவுக்காக மனைவிக்கு கணவர் உரிய தொகையை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர்.

தமிழிலும் போட்டி தேர்வு நடத்த வேண்டும் என கனிமொழி வலியுறுத்து

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் 26% பேர் மட்டுமே இந்தியை தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள் என்றும் மத்திய அரசு நடத்தும் தேர்வுகளில் இவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் 59% என்றும் திமுக எம்பி கனிமொழி சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். எனவே மத்திய அரசுப் பணிகளுக்காக நடத்தப்படும் அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளையும் ஆங்கிலம், இந்தி தவிர, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் நடத்த வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

புதிய மைல்கல்: 1,250 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன

புது­டெல்லி: நாடு முழு­வ­தும் இது­வரை 1,250 மில்­லி­யன் கொரோனா தடுப்­பூ­சி­கள் போடப்­பட்­டுள்­ள­தாக மத்­திய அரசு நேற்று தெரி­வித்­தது. தடுப்­பூசி போடும் நட­வ­டிக்கை மேலும் வேகப்­ப­டுத்­தப்­படும் என சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது. கொரோனா தொற்­றில் இருந்து குண­ம­டை­யும் விகி­தம் 98.36ஆக அதி­க­ரித்­துள்­ளது என்­றும் இது டிசம்­பர் 1ஆம் தேதி வரை­யி­லான நில­வ­ரம் என்­றும் அந்த அமைச்சு அறிக்கை ஒன்­றில் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது. உயி­ரி­ழந்­த­வர்­கள் விகி­தம் 1.35 என­வும் தற்­போது தொற்­றுப் பாதிப்­புக்­காக மருத்­து­வ­ம­னை­களில் சிகிச்சை பெறு­வோர் விகி­தம் 0.29 என்­றும் அந்த அறிக்கை தெரி­விக்­கிறது. இதற்­கி­டையே ஏற்­கெ­னவே தடுப்­பூசி போட்­டுக் கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு கோவி­ஷீல்ட் தடுப்­பூ­சியை பூஸ்­டர் ஊசி­யா­கப் பயன்­ப­டுத்த அனு­மதி கோரி­யுள்­ளது சீரம் நிறு­வ­னம். இதற்­கான தர­வு­க­ளு­டன் இந்­திய மருந்து கட்­டுப்­பாட்டு ஆணை­யத்­தி­டம் அந்­நி­று­வ­னம் விண்­ணப்­பித்­துள்­ளது. எனி­னும், இந்­தி­யா­வில் பூஸ்­டர் ஊசி போடு­வது குறித்து நிபு­ணர் குழு ஆராய்ந்து வரு­வ­தா­க­ மத்­திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.