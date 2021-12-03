காற்று மாசு: சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள்; உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
புதுடெல்லி: காற்றின் தரம் மோசமானதை அடுத்து டெல்லியில் உள்ள பள்ளிகள் மீண்டும் காலவரையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன. காற்று மாசு காரணமாக பெரியவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடி பணிகளைக் கவனிக்கும்போது குழந்தைகள் மட்டும் பள்ளிக்குச் செல்வது சரிதானா? என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். காற்று மாசு தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின்போது, காற்று மாசு தொடர்பாக டெல்லி அரசு அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் கடும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் உச்ச நீதிமன்றமே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் தலைமை நீதிபதி ரமணா எச்சரித்தார். தொற்றுப் பரவல் காலத்தின் துவக்கம் முதல் குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை நீதிமன்றம் நன்கு அறிந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
உச்ச நீதிமன்றம்: 18 வயது ஆகும் வரை மகனைக் காப்பது தந்தையின் கடமை
புதுடெல்லி: 18 வயதாகும் வரை மகனைப் பராமரிப்பது தந்தையின் கடமை என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.விவாகரத்து ஆன பிறகும் கூட தந்தைக்கு இந்தப் பொறுப்பு உள்ளது என்று நீதிபதிகள் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பளித்தபோது குறிப்பிட்டனர். மகனை வளர்ப்பதற்கு ஆகும் செலவுக்காக மனைவிக்கு கணவர் உரிய தொகையை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர்.
தமிழிலும் போட்டி தேர்வு நடத்த வேண்டும் என கனிமொழி வலியுறுத்து
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் 26% பேர் மட்டுமே இந்தியை தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள் என்றும் மத்திய அரசு நடத்தும் தேர்வுகளில் இவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் 59% என்றும் திமுக எம்பி கனிமொழி சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். எனவே மத்திய அரசுப் பணிகளுக்காக நடத்தப்படும் அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளையும் ஆங்கிலம், இந்தி தவிர, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் நடத்த வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
புதிய மைல்கல்: 1,250 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் இதுவரை 1,250 மில்லியன் கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு நேற்று தெரிவித்தது. தடுப்பூசி போடும் நடவடிக்கை மேலும் வேகப்படுத்தப்படும் என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடையும் விகிதம் 98.36ஆக அதிகரித்துள்ளது என்றும் இது டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரையிலான நிலவரம் என்றும் அந்த அமைச்சு அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளது. உயிரிழந்தவர்கள் விகிதம் 1.35 எனவும் தற்போது தொற்றுப் பாதிப்புக்காக மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோர் விகிதம் 0.29 என்றும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. இதற்கிடையே ஏற்கெனவே தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியை பூஸ்டர் ஊசியாகப் பயன்படுத்த அனுமதி கோரியுள்ளது சீரம் நிறுவனம். இதற்கான தரவுகளுடன் இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்திடம் அந்நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளது. எனினும், இந்தியாவில் பூஸ்டர் ஊசி போடுவது குறித்து நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.