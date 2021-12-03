கிரிக்கெட்: முன்னணியில் இலங்கை
காலே: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் நான்காம் நாள் முடிவில் 279 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் முன்னணியில் உள்ளது இலங்கை. அதன் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் இன்னும் இரண்டு விக்கெட்டுகள் எஞ்சியுள்ளன. இதுவரை வெளியேற்றப்படாத இலங்கையின் டி சில்வா தனன்ஜயா 153 ஓட்டங்களை எடுத்துள்ளார். வெளியேற்றப்படாத மற்றொருவரான லசித் எம்புல்டனியா 25 ஓட்டங்களை எடுத்துள்ளார்.
சிட்னியில் உலகக் கிண்ணம்
சிட்னி: முதன்முறையாக 32 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ள 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் பெண்கள் உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியின் இறுதியாட்டம் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் அரங்கேறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது உட்பட போட்டியின் 11 ஆட்டங்கள் அந்நகரில் நடைபெறும். போட்டியை ஆஸ்திரேலியாவுடன் இணைந்து ஏற்று நடத்தும் நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்து நகரில் ஒன்பது ஆட்டங்கள் நடைபெறும். இப்போட்டியை 12 நகரங்களில் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டது. அது, ஒன்பது நகரங்களுக்குக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்கு அங்கீகாரம்
பாரிஸ்: ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் அபாரமாகச் செய்த நார்வேயின் 400 மீட்டர் தடையோட்ட வீரர் கார்ஸ்டன் வார்ஹோம், ஜமைக்காவின் ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை இலெய்ன் தாம்ப்சன்-ஹெரா இருவரும் இவ்வாண்டுக்கான உலகின் ஆகச் சிறந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாண்டு ஜப்பானின் தோக்கியோ நகரில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் 45.94 விநாடிகளில் 400 மீட்டர் தடையோட்டப் போட்டியை அதிரடியாக முடித்து தங்கம் வென்றார் வார்ஹோம். அடுத்தடுத்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் 100, 200 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்றார் தாம்ப்சன்-ஹெரா.