உற்பத்தித் திறன் அதிகரிப்பு, வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்தது
சிங்கப்பூரில் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் சென்ற மாதம் அதிகரித்துள்ளன. தொடர்ந்து 17வது மாதமாக உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் அதிகரித்துள்ளன. எனினும், வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது. சென்ற மாதம் பிஎம்ஐ எனப்படும் சிங்கப்பூர் கொள்முதல் நிர்வாகக் குறியீடு 50.6ஆகப் பதிவானது. இது, அக்டோபர் மாதம் பதிவானதைவிட 0.2 குறைவு என்று எஸ்ஐபிஎம்எம் எனும் சிங்கப்பூர் கொள்முதல், பொருள் நிர்வாகக் கழகம் தெரிவித்தது.
இக்குறியீடு 50க்கு மேல் இருந்தால் அது வளர்ச்சியைக் குறிக்கும். 50க்குக் குறைவான குறியீடு சுருக்கத்தைக் காட்டும். மின்சாரப் பொருள்களின் பிஎம்ஐ குறியீடு தொடர்ந்து 16வது மாதமாக அதிகரித்தது. எனினும், சென்ற மாதம் அதன் வளர்ச்சி விகிதம் 0.3 குறைந்தது.
முப்பரிமாண அச்சிடும் முறைக்கான பங்காளித்துவம் நீட்டிப்பு
முப்பரிமாண அச்சிடும் முறை தொடர்பில் தங்களின் பங்காளித்துவத்தை மேலும் மூவாண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க அறிவியல், தொழில்நுட்ப, ஆய்வு அமைப்பு, சிம்டெக் எனும் சிங்கப்பூர் உற்பத்தித் தொழில்நுட்பக் கழகம், ஹிட்டாச்சி மெட்டல்ஸ் சிங்கப்பூர் நிறுவனம் ஆகியவை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் 'மெட்டல் பவுடர்ஸ்' எனச் சொல்லப்படும் உலோகப் பொடியைக் கொண்டு முப்பரிமாண அச்சிடுதலில் ஈடுபடும் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கூடுதல் ஆதரவைப் பெறமுடியும்.
சிம்டெக், ஹிட்டாச்சி ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் அய்வுக்கூடத்திற்குக் கூடுதலாக 8.5 மில்லியன் வெள்ளி நிதியுதவி வழங்கப்படும். இப்பங்காளித்துவம் 2018ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது, அதிலிருந்து இன்றுவரை மொத்தம் 14 மில்லியன் வெள்ளி அதில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ ஓய்வில் எம். ரவி
மனித உரிைம வழக்கறிஞரான எம். ரவிக்கு மருத்துவ ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் அவர் ஆறு வாரங்களுக்கு வழக்கறிஞர் பணியில் ஈடுபடமாட்டார்.
திரு ரவி, 'பைப்போலார் டிசார்டர்' எனப்படும் எதிர்பாரா நேரங்களில் அதிகபட்சமான உணர்ச்சிகளை வரவைக்கும் மனநல நோய்க்கு ஆளானவர். அவர் சிகிச்சைக்குச் சென்றுகொண்டிருக்கும் மனநல மருத்துவர் ஆறு வாரங்களுக்கு ஓய்வில் இருக்குமாறு கூறியிருக்கிறார்.
திரு ரவி முழுமையாக குணமடையவேண்டும் என்று சிங்கப்பூர் வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவரான திரு கிரெகரி விஜயேந்திரன் வாழ்த்தினார். தன்னைப் பற்றி நன்கு சிந்தித்துப் பார்க்க இந்த ஓய்வைப் பயன்படுத்துமாறு திரு விஜயேந்திரன் அவரைக் கேட்டுக்கொண்டார். 13 சிறைக் கைதிகளின் சார்பில் சிவில் வழக்கை மேற்கொண்ட திரு ரவி, விசாரணை நாளன்று அதை மீட்டுக்கொண்டார். வழக்கிற்குச் செலவுத் தொகையாக 10,000 வெள்ளியை அவர் செலுத்தவேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.