வாட்ஸ்அப் மோசடி: ஐவர் கைது
வாட்ஸ்அப் கணக்குகளைக் கையகப்படுத்தும் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஐந்து பேர் கைது செய்யப் பட்டனர். குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் நவம்பர் 29, 30ஆம் தேதிகளில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது, 27 மற்றும் 37 வயதுடைய நான்கு ஆண்களையும் 34 வயதுடைய பெண் ஒருவரையும் கைது செய்துள்ளதாக காவல்துறை நேற்று தெரிவித்தது. அவர்களில் மூவர் போதைப்பொருள் குற்றங்கள் தொடர்பாகவும் விசாரிக்கப் பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த கைது நடவடிக்கையின்போது, கைபேசிகள், மடிக்கணினி, டேப்லெட்டுகள், வங்கி அட்டைகள், கட்டுப் படுத்தப்பட்ட போதைப்பொருள்கள் என நம்பப்படும் பொருள்கள், போதைப்பொருள் தொடர்பான சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினர் மேலும் தெரிவித்தனர்.
இத்தகைய மோசடிகளை இயக்கும் கும்பல்கள் ஆறு இலக்க ரகசிய குறியீட்டைத் திருட வேலை செய்கின்றன. வாட்ஸ்அப் கணக்கின் உண்மையான பயனர் அதைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து தடுக்க மோசடிக் கும்பல்கள் அதைப் பயன்படுத்துகின்றன. மோசடியின் ஒரு மாறுபாட்டில், மோசடிக் கும்பல் உறுப்பினர்கள் வாட்ஸ்அப் கணக்கின் உண்மையான பயனரின் நண்பர்கள், உறவினர்கள் போல் நடித்து இணையப் பரிசு அட்டைகளை கோருவார்கள்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவரான 37 வயது ஆடவர், டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கணினிப் பொருள்களை அனுமதியின்றி பெற்ற குற்றச்சாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட தாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
கூடுதல் விசாரணைகளுக்காக அவர் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டு உள்ளார். மற்ற நான்கு பேரிடம் விசாரணை தொடர்கிறது.
முன்பணம் செலுத்தப்பட்ட சிம் அட்டை விசாரணையில் 6 ஆண்கள்; 1 பெண்
முன்பணம் செலுத்தப்பட்ட சிம் அட்டைகளைப் பதிவு செய்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஆறு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்று காவல்துறையினர் நேற்று தெரிவித்தனர்.
சிங்கப்பூருக்குள் நுழையாத வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது வெளிநாட்டினரின் விவரங்களைப் பயன்படுத்தி சிம் அட்டைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
குற்றவாளிகள் இத்தகைய சிம் அட்டைகளை, பெயர் தெரியாத தகவல் தொடர்புத் தளமாக, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்துவதாக அறியப்படுகிறது.
புக்கிட் மேரா, புக்கிட் பாத்தோக், ஜாலான் புசார், கேலாங் ரோடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள நான்கு கைபேசிக் கடைகளில் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் நடந்த சோதனையின்போது 31க்கும் 50 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட ஏழு சந்தேக நபர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர்.
முன்பணம் செலுத்தப்பட்ட சிம் அட்டைகளுக்கான பதிவுத் தகவல்களை வைத்திருக்கும் கணினி அமைப்புகளை கடைக்காரர்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.