715 பேருக்கு தொற்று; 12 பேர் பலி
சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று வெளியிடப்பட்ட தகவலின் படி வியாழக்கிழமை 22 மாவட்டங்களில் கொவிட்-19 தொற்று ஓரிலக்கத்தில் பதிவானது. மாநிலம் முழுவதும் 715 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. புதன்கிழமை இந்த எண்ணிக்கை 718ஆக இருந்தது. புதிதாக 12 பேர் தொற்றுக்குப் பலியானதைத் தொடர்ந்து இதுவரை மாண்டோர் எண்ணிக்கை 35,504க்கு அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்ப் புத்தாண்டு: சசி சந்தேகம்
சென்னை: அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு முன்னாள் முதல்வர் ஜெ.ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா நேற்று அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், தமிழ்ப்புத்தாண்டை மீண்டும் தை மாதத்திற்கு மாற்றப்போவ தாக வரும் செய்திகள் உண்மைதானா என கேள்வி எழுப்பி உள்ள அவர், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தெரிந்துதான் நடக்கிறதா? இல்லை அவருக்குத் தெரியா
மலேயே ஏதாவது ஓர் அதிகார மையத்தின் தலையீட்டால் நடக்கிறதா? என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். மேலும், "இது போன்ற மக்களுக்கு உதவாத செயல்களில் அரசு தனது நேரத்தை செலவிடுவதைத் தவிர்த்து குடியிருப்புப் பகுதி களில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அப்புறப்படுத்த வழிவகை செய்தாலே போதும். அதுவே மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும்," என சசிகலா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரவு 10 மணி வரை மதுக்கடை
சென்னை: கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததை அடுத்து கடந்த மே மாதம் 10-ம் தேதி மூடப்பட்ட 'டாஸ்மாக்' மதுக் கடைகள், ஜூலை மாதம் 5ஆம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டு காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை இயங்கி வந்தன. இந்நிலையில், தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதை அடுத்து வழக்கம்போல் டாஸ்மாக் கடைகள் நண்பகல் 12 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மாவட்ட 'டாஸ்மாக்' மேலாளர்களுக்கு 'டாஸ்மாக்' மேலாண்மை இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், அனைத்து 'டாஸ்மாக்' கடைகளும் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்தில் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மு.க.அழகிரி மகன் கோரிக்கையை ஏற்க உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு
மதுரை: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அண்ணன் மு.க.அழகிரி மகன் துரை தயாநிதிக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய அழைப்பாணையை ரத்து செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நேற்று மறுத்துவிட்டது. மேலும், வழக்கை விரைந்து முடிக்க சிபிஐ நீதிமன்றத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தர விட்டுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் மேலூர் கீழவளவு பகுதியில் அரசுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் சட்டவிரோதமாக கிரானைட் கற்கள் எடுத்து அரசுக்கு ரூ.259 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக துரை தயாநிதி, எஸ்.நாகராஜன் ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் சட்டவிரோதப் பண பரிவர்த்தனைத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் துரை தயாநிதி மீது அமலாக்கப் பிரிவும் தனியாக வழக்குப் பதிவு செய்தது.
பல்கலைக்கழகங்கள் வரி ஏய்ப்பு
சென்னை: பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் சேவைக்கு 18% ஜிஎஸ்டியை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகள் செலுத்த வேண்டும். அதனை அண்ணா பல்கலைக்கழகமும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகமும் மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும். ஆனால், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ரூ.30 கோடி, டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி வரை வரிசெலுத்
தாமல் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாகவும் இந்தியாவிலுள்ள பிற பல்கலைக்கழகங்கள் முறையாக வரியை செலுத்துவதாகவும் ஜிஎஸ்டியை கையாளும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இரவு 10 மணிக்கு மேல் கைபேசி பேச்சு இல்லை: செல்லூர் ராஜு
மதுரை: அன்வர்ராஜா நீக்கப்பட்ட சலசலப்பு அடங்குவதற்குள் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேசியதாக பரவிய ஒலிப்பதிவு அதிமுகவில் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அவர் சசிகலா ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் தான் செல்லூர் ராஜு உள்ளார் எனவும் சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவியது. இந்த நிலையில் நேற்று செய்தியாளர்களி டம் பேசிய ராஜு, "இரவு 10 மணிக்கு மேல் கைபேசியைப் நான் பயன்படுத்துவது இல்லை. ஆனால் நள்ளிரவு 1 மணிக்கு நான் பேசுவதுபோல குரலை மாற்றிப் பேசி விஷமி கள் தேவையற்ற கருத்துகளை பரப்பிவருகின்றனர்," என்று கூறியுள்ளார்.