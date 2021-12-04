புதுடெல்லி: தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கம் என்று வரும்போது இந்தியா எந்த நாட்டையும்விட பின்தங்கிவிடாமல் முன்னணியில் திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.
நிதித் தொழில்நுட்ப மாநாட்டை காணொளி மூலம் தொடங்கிவைத்துப் பேசிய திரு மோடி, 'மின்னிலக்க இந்தியா' திட்டத்தின்கீழ் இடம்பெறும் செயல்திட்டங்கள் மூலமாக புத்தாக்கத் தீர்வுகளுக்கும் அவற்றை அரசாங்க நிர்வாக முறைகளில் அமல்படுத்துவதற்கும் கதவுகள் அகல திறக்கப்பட்டு இருக்கின்றன என்று தெரிவித்தார்.
நிதித் தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியாவில் ஏராளமான வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாகி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நாட்டில் ஏடிஎம் பண இயந்திரங்கள் மூலம் இடம்பெறும் பணப்பரிவர்த்தனைகளைவிட கைபேசிகள் மூலம் அதிக பணப்பரிவர்த்தனைகள் இப்போது நடக்கின்றன என்று பிரதமர் மோடி பெருமைப்பட குறிப்பிட்டார்.
முற்றிலும் மின்னிலக்க வங்கிகள் ஏற்கெனவே உண்மை நிலவரமாக ஆகிவிட்டதாகவும் இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்குள் அதுவே பொதுவான ஏற்பாடாக மாறிவிடும் என்றும் திரு மோடி நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
நிதித்துறை செயல்திட்டங்களை நிதித்துறை புரட்சியாக மாற்றுவதற்கு இப்போது காலம் கனிந்து இருப்பதாகக் கூறிய திரு மோடி, அந்தப் புரட்சியின் மூலம் நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நிதி ஆற்றல் சாதிக்கப்படும் என்றார்.
இதனிடையே, நிதித்துறை தொடர்பான ஆறாவது தேசிய உச்சநிலைக் கூட்டத்தில் பேசிய சாலைப் போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி, கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் ஹைட்ரஜன் வாயுவைக்கொண்டு பல்வேறு நகர்களில் பேருந்துகளையும் கார்களையும் டிரக் வாகனங்களையும் இயக்கும் ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்த தான் திட்டமிடுவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
இந்தத் திட்டத்தின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக, ஹைட்ரஜன் வாயு வில் ஓடும் முன்னோடித் திட்ட கார் ஒன்றைத் தான் வாங்கி இருப்பதாகவும் அதை ஹரியானாவில்உள்ள ஃபாரிதாபாத் நகரில் தான் ஓட்டிச்செல்ல இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.