நிதித்துறை புரட்சிக்கு இது தக்க தருணம்

புது­டெல்லி: தொழில்­நுட்­பம், புத்­தாக்­கம் என்று வரும்­போது இந்தியா எந்த நாட்­டை­யும்விட பின்­தங்­கி­வி­டா­மல் முன்­ன­ணி­யில் திகழ்­வ­தாக பிர­த­மர் நரேந்­திர மோடி தெரி­வித்­தார்.

நிதித் தொழில்­நுட்ப மாநாட்டை காணொளி மூலம் தொடங்­கி­வைத்துப் பேசிய திரு மோடி, 'மின்­னி­லக்க இந்­தியா' திட்­டத்­தின்­கீழ் இடம்­பெ­றும் செயல்­திட்­டங்­கள் மூல­மாக புத்­தாக்­கத் தீர்­வு­க­ளுக்­கும் அவற்றை அர­சாங்க நிர்­வாக முறை­களில் அமல்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கும் கத­வு­கள் அகல திறக்­கப்­பட்டு இருக்­கின்­றன என்று தெரி­வித்­தார்.

நிதித் தொழில்­நுட்­பத் துறை­யில் இந்­தி­யா­வில் ஏரா­ள­மான வளர்ச்சி வாய்ப்­பு­கள் உரு­வாகி உள்­ள­தா­க­வும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

நாட்­டில் ஏடி­எம் பண இயந்­திரங்­கள் மூலம் இடம்­பெ­றும் பணப்­பரி­வர்த்­த­னை­களைவிட கைபேசி­கள் மூலம் அதிக பணப்­ப­ரி­வர்த்­த­னை­கள் இப்­போது நடக்­கின்­றன என்று பிர­த­மர் மோடி பெரு­மை­ப்பட குறிப்பிட்டார்.

முற்­றி­லும் மின்­னி­லக்க வங்­கி­கள் ஏற்­கெ­னவே உண்மை நில­வ­ர­மாக ஆகி­விட்­ட­தா­க­வும் இன்­னும் 10 ஆண்­டு­க­ளுக்­குள் அதுவே பொது­வான ஏற்­பா­டாக மாறி­வி­டும் என்­றும் திரு மோடி நம்­பிக்­கைத் தெரி­வித்­தார்.

நிதித்­துறை செயல்திட்­டங்­களை நிதித்­துறை புரட்­சி­யாக மாற்­று­வதற்கு இப்­போது காலம் கனிந்து இருப்­ப­தா­கக் கூறிய திரு மோடி, அந்­தப் புரட்­சி­யின் மூலம் நாட்­டின் ஒவ்­வொரு குடி­ம­க­னுக்­கும் நிதி ஆற்­றல் சாதிக்­கப்­படும் என்றார்.

இத­னி­டையே, நிதித்­துறை தொடர்­பான ஆறா­வது தேசிய உச்­ச­நிலைக் கூட்­டத்­தில் பேசிய சாலைப் போக்­கு­வ­ரத்து, நெடுஞ்­சாலைத் துறை அமைச்­சர் நிதின் கட்­காரி, கழி­வுப்­பொ­ருட்­களில் இருந்து பெறப்­படும் ஹைட்­ர­ஜன் வாயு­வைக்கொண்டு பல்­வேறு நகர்­களில் பேருந்­து­க­ளை­யும் கார்­களையும் டிரக் வாக­னங்­க­ளை­யும் இயக்­கும் ஒரு திட்­டத்தை அமல்­படுத்த தான் திட்­ட­மி­டு­வ­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார்.

இந்­தத் திட்­டத்­தின் மீது மக்­களுக்கு நம்­பிக்கையை ஏற்­ப­டுத்­தும் முயற்­சி­யாக, ஹைட்­ர­ஜன் வாயு ­வில் ஓடும் முன்­னோ­டித் திட்ட கார் ஒன்றைத் தான் வாங்கி இருப்­ப­தா­க­வும் அதை ஹரியானாவில்­உள்ள ஃபாரிதா­பாத் நக­ரில் தான் ஓட்­டிச்செல்ல இருப்­ப­தா­க­வும் அமைச்­சர் தெரி­வித்­தார்.