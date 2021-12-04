பாஜக எம்பிக்களும் போராட்டம்
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொள்வதாகக் கூறி பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
மாநிலங்களவையில் கண்ணியக் குறைவாக நடந்து கொண்டதற்காக எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த 12 உறுப் பினர்களுக்குக் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் அவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க தடைவிதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதைக் கண்டித்து அந்த உறுப்பினர்கள் நாடாளு மன்றத்திற்கு வெளியே போராட்டம் நடத்தினர்.
காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி அவர்களைச் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார்.
இதற்குப் பதிலாக நேற்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலை முன்பு பாஜக உறுப்பினர்கள் பலரும் திரண்டு போட்டிப் போராட்டம் நடத்தினர்.
கண்கவரும் அனைத்துலக மணற்சிற்பக் கண்காட்சி
ஒடிசா மாநிலத்தில் பூரி மாவட்டத்தில் உள்ள சரித்திரப் புகழ்பெற்ற கொனார்க் கடற்கரையில் இம்மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கிய அனைத்துலக மணற்சிற்பத் திருவிழா நாளை முடிவடைகிறது. 'கடல் உயிரினம், நம் பாரம்பரியம், கொவிட்-19 புரிந்துணர்வு' என்ற கருப்பொருளுடன் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த கலைஞர்களின் கைவண்ணம் அதில் மிளிர்கிறது. கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுடன் நடக்கும் அந்த விழா ஏராள மக்களைக் கவர்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: இந்திய ஊடகம்
போர் விமான டயர்கள் மாயம்
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்னோ மாவட்டம் பக்ஷிகாதலாப் பகுதியில் உள்ள இந்திய விமானப்படைத் தளத்தில் இருந்து சென்ற மாதம் 27ஆம் தேதி ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோதாப்பூரில் உள்ள விமானப்படைத் தளத்திற்கு லாரி மூலம் ராணுவச் சாதனங்கள் கொண்டுசெல்லப்பட்டன.
வழியில், லக்னோவில் உள்ள ஐஸ்யானா நகர் பகுதியில் மர்ம நபர்கள் மீரஜ் ரக போர் விமானத்தின் டயர்களை திருடி சென்றுவிட்டதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று புயல்; நேற்று பலத்த காற்று, சேதம்; மீனவர்களைக் காணோம்
புதுடெல்லி: வங்கக்கடலில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் புயல் உருவாகிவிட்டதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று மாலையில் தெரிவித்தது.
இந்தப் புயல் இன்று இரவு-நாளை அதிகாலை ஆந்திரா-ஒடிசா கடற்பகுதியில் கரையைக் கடக்கக்கூடும். தெற்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு ஆந்திராவை ஒட்டியுள்ள கடலோரப் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிகுதியாகக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அது முன்னுரைத்தது.
இதனிடையே, காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை காரணமாக குஜராத் மாநிலம் கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் பல படகுகள் கடலில் கவிழ்ந்துவிட்டதாகவும் மீன் பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்களைக் கடலோரக் காவல் படையும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் இணைந்து தேடி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நாட்டுப்பண் பிரச்சினையில் மம்தா
மேற்கு வங்க முதல்வர் திருவாட்டி மம்தா பானர்ஜி தான் மேற்கொண்ட மூன்று நாள் மகாராஷ்டிர பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தபோது திருவாட்டி மம்தா, இருக்கையில் அமர்ந்துகொண்டு நாட்டுப்பாடலைச் சில வரிகள் பாடியதாகவும் பின்னர் எழுந்து நின்று மேலும் சில வரிகளை மட்டும் பாடிவிட்டு, 'ஜெய் மகாராஷ்டிரா' என்று கூறி பாதியில் முடித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதன் தொடர்பில் பாஜக தரப்பில் காவல்துறையிடம் புகார் தாக்கலாகி இருக்கிறது. முதல்வர் மம்தா, நாட்டுப் பாடலையே அவமதித்துவிட்டதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. படம்: இந்திய ஊடகம்