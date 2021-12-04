புதுடெல்லி: இந்தியாவின் உற்பத்தித் தொழில்துறை மாநிலமாக குஜராத் முன்னேறி இருக்கிறது. இதுவரை அந்த இடத்தை தக்கவைத்து வந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இரண்டாம் இடத்துக்கு இறங்கிவிட்டதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை கூறியது.
இருந்தாலும் சேவைத் துறையைப் பொறுத்தவரை தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
நாட்டின் நிகர மதிப்புக் கூட்டு அடிப்படையில் உற்பத்தித் துறையில் குஜராத் மாநிலம் 2012 முதல் 2020 வரை 15.9% வளர்ச்சியைச் சாதித்து இருக்கிறது.
அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட கூடுதல் மதிப்பு ரூ. 5.11 லட்சம் கோடி என்றும் அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
உற்பத்தித் துறை மேம்பட்டு உள்ள மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு ரூ.3.43 லட்சம் கோடி நிகர மதிப்புடன் இடம்பெற்றுள்ளது.
ராஜஸ்தான், ஆந்திரா, தெலுங்கானா முதலான மாநிலங்கள் முதல் 10 இடங்கள் பட்டியலில் கீழ் நிலையில் உள்ளன.