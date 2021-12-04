புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொவிட்-19 காரணமாக மக்கள் தொகையில் 10 லட்சம் பேரில் 25,000 பேருக்குப் பாதிப்பும் 340 உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு உள்ளதாகவும் இது உலக ஒப்பீட்டு அளவில் மிகக் குறைவு என்றும் இந்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நேற்று மக்களவையில் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 9,216 பேருக்குத் தொற்று உறுதியானதாகவும் 391 பேர் மரணமடைந்ததாகவும் நேற்று சுகாதாரத் துறை அதிகாரி கள் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், தொற்றைச் சமாளிக்க முதுநிலை பட்டப்படிப்பு மாணவர் களையும் சேவையாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு சில இடங்களில் சில மருத்துவர்கள் முக்கியமற்ற பணிகளில் இருந்து விலகி இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.