கொரோனா பயம்; படுசுத்தமான மனநிலை: சோப்பையே சோப்புப்போட்டு கழுவிய மனைவி

1 mins read

பெங்­க­ளூரு: கர்­நா­டக மாநி­லம் மைசூ­ரு­வைச் சேர்ந்த சத்யா, (உண்மை பெயர் அல்ல) 35, என்ற குடும்ப மாது, தக­வல்­தொ­ழில்­நுட்பத் துறை வல்­லு­ந­ரான தன் கண­வ­ரு­டன் லண்­ட­னில் இருந்­து­விட்டு கொரோனா கார­ண­மாக மைசூரு திரும்­பி­னார்.

கொரோனா தொற்­றி­வி­டும் என்ற பயம் கார­ண­மாக அள­வுக்கு அதிக சுத்த உணர்வு அவ­ரி­டம் ஏற்­பட்­ட­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது.அதன் கார­ண­மாக மடிக்கணினி, கைபேசி உள்­ளிட்ட வீட்­டில் உள்ள எல்லா பொருட்­க­ளை­யும் எடுத்து தண்­ணீரில் கழு­விக்­கொண்டே இருப்­பார் என்­றும் நாள் ஒன்­றுக்கு ஆறு முறை அவர் குளிப்­பார் என்றும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

பயன்­ப­டுத்­திய சோப்­பை சுத்தப்படுத்துவதாகக் கூறி அதை வேறு ஒரு சோப்­பைப்போட்டு கழுவிய மனைவியைக் கண்ட கண­வர் கிரிஷ், 40, தன் மனைவி மன­நிலை பாதிக்­கப்­பட்டு இருக்­க­லாம் என்று முடிவு செய்து அவரை சிகிச்சைக்காக அழைத்­த­ார்.

ஆனால் கண­வ­ருக்­குத்­தான் பைத்­தி­யம், தனக்கு அல்ல என்று சொல்லி மனைவி மறுத்துவிட்­ட­தா­க­வும் இதனை அடுத்து மண­வி­லக்கு கேட்டு மனு செய்ய தான் முடிவு செய்­து­விட்­ட­தா­க­வும் இரண்டு பிள்­ளை­க­ளுக்­குத் தந்தை­யான கண­வர் கிரிஷ் தெரி­வித்­த­தாக ஊட­கத் தக­வல்­கள் கூறின.

கணவர் இப்போது தன் பிள்ளை களுடன் தன் பெற்றோர் வீட்டில் வசிக்கிறார்.