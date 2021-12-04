பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவைச் சேர்ந்த சத்யா, (உண்மை பெயர் அல்ல) 35, என்ற குடும்ப மாது, தகவல்தொழில்நுட்பத் துறை வல்லுநரான தன் கணவருடன் லண்டனில் இருந்துவிட்டு கொரோனா காரணமாக மைசூரு திரும்பினார்.
கொரோனா தொற்றிவிடும் என்ற பயம் காரணமாக அளவுக்கு அதிக சுத்த உணர்வு அவரிடம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.அதன் காரணமாக மடிக்கணினி, கைபேசி உள்ளிட்ட வீட்டில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து தண்ணீரில் கழுவிக்கொண்டே இருப்பார் என்றும் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு முறை அவர் குளிப்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பயன்படுத்திய சோப்பை சுத்தப்படுத்துவதாகக் கூறி அதை வேறு ஒரு சோப்பைப்போட்டு கழுவிய மனைவியைக் கண்ட கணவர் கிரிஷ், 40, தன் மனைவி மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்து அவரை சிகிச்சைக்காக அழைத்தார்.
ஆனால் கணவருக்குத்தான் பைத்தியம், தனக்கு அல்ல என்று சொல்லி மனைவி மறுத்துவிட்டதாகவும் இதனை அடுத்து மணவிலக்கு கேட்டு மனு செய்ய தான் முடிவு செய்துவிட்டதாகவும் இரண்டு பிள்ளைகளுக்குத் தந்தையான கணவர் கிரிஷ் தெரிவித்ததாக ஊடகத் தகவல்கள் கூறின.
கணவர் இப்போது தன் பிள்ளை களுடன் தன் பெற்றோர் வீட்டில் வசிக்கிறார்.