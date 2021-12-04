புதுடெல்லி: இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லியில் காற்றுத்தூய்மை படுமோசமாக உள்ளது. அந்தத் தூய்மைக்கேட்டை அகற்ற 24 மணி நேரத்தில் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்க ஐவர் கொண்ட பணிக்குழுவை அமைத்துள்ளதாக மத்திய அரசு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது. இது தவிர 17 பறக்கும் படைகள் கொண்ட கண்காணிப்புக் குழுவையும் மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது.
காற்று மாசு காரணமாக தலைநகரிலும் பக்கத்து ஹரியானா மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலும் கல்வி நிலையங்கள் மூடப்பட்டு உள்ளன.
தலைநகருக்குப் புதிய வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் நடப்புக்கு வந்தன. புதுடெல்லியில் கனரக வாகனங்கள் நுழையவும் காற்று மாசுவை ஏற்படுத்தும் கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.