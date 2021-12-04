Home

புதுடெல்லி காற்றுத் தரத்தைக் காக்க பணிக்குழு, பறக்கும்படை

1 mins read
82fc93a3-417b-4fb3-8cbb-21998e0df4c5
புதுடெல்லி ரிங் ரோட்டில் நேற்றுக் காற்றுத் தரம் தொடர்ந்து படுமோசமாக இருந்தது. நத்தை போல் போக்குவரத்து நகர்ந்தது. படம்: தி இந்து -

புது­டெல்லி: இந்­தி­யத் தலை­ந­கர் புது­டெல்­லி­யில் காற்­றுத்­தூய்மை படு­மோ­ச­மாக உள்­ளது. அந்­தத் தூய்­மைக்­கேட்டை அகற்ற 24 மணி நேரத்­தில் நட­வ­டிக்­கை­களை எடுக்க வேண்­டும் என மத்­திய அர­சுக்கு உச்ச நீதி­மன்­றம் உத்­த­ர­விட்­டது.

காற்று மாசுக் கட்­டுப்­பாட்டு நட­வ­டிக்­கை­க­ளைக் கண்­கா­ணிக்க ஐவர் கொண்ட பணிக்­கு­ழுவை அமைத்­துள்­ள­தாக மத்­திய அரசு நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­வித்­தது. இது தவிர 17 பறக்கும் படை­கள் கொண்ட கண்­கா­ணிப்­புக் குழு­வை­யும் மத்­திய அரசு அமைத்­துள்­ளது.

காற்று மாசு கார­ண­மாக தலை­ந­க­ரி­லும் பக்­கத்து ஹரி­யானா மாநி­லத்­தின் பல பகு­தி­க­ளி­லும் கல்வி நிலை­யங்­கள் மூடப்­பட்டு உள்­ளன.

தலைநக­ருக்குப் புதிய வழி­காட்டி நெறி­மு­றை­கள் நடப்­புக்கு வந்­தன. புது­டெல்­லி­யில் கன­ரக வாக­னங்­கள் நுழை­ய­வும் காற்று மாசுவை ஏற்­ப­டுத்­தும் கட்­டு­மா­னப் பணி­க­ளுக்­கும் தடை விதிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.