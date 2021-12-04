நோபெல் பரிசு பெற்ற செய்தியாளர் வெளிநாடு செல்ல அனுமதி
மணிலா: நோபெல் பரிசு பெற்ற பிலிப்பீன்ஸ் செய்தியாளர் மரியா ரேஸா (படம்) வெளிநாடு செல்ல நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இதையடுத்து நார்வேயில் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி அவர் நோபெல் பரிசை நேரிடையாக பெற்றுக் கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரேஸா, ரஷ்ய புலனாய்வு செய்தியாளரான டிமிட்ரி முரடோவுடன் நோபெல் பரிசை இணைந்துப் பெற்றுள்ளார். பிலிப்பீன்சில் பல்வேறு வழக்குகளை ரேஸா எதிர்நோக்குகிறார். விரைவில் பதவிக்காலம் முடியவிருக்கும் அதிபர் ரோட்ரிகோ டுட்டர்டேயின் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் பல ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் உட்பட அரசாங்க கொள்கைகளை ரேஸா விமர்சித்ததால் அவரை பழிவாங்கும் நோக்கில் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.
'தடுப்பூசி முக்கியம், பயணத்
தடைகள் அல்ல'
மணிலா: புதிய உருமாறிய ஓமிக்ரான் கிருமியால் அதிகரித்துள்ள தொற்றுக்கு எதிராக போராட மக்களுக்கு தடுப்பூசிகளை போடுவதை தீவிரமாக்க வேண்டும், சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தி உள்ளது. ஆபத்துள்ள தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு பயணத் தடைகளை விதிப்பதற்குப் பதிலாக தடுப்பூசிகளில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம் என்று நிறுவனம் கூறியது.
தென் சீனக் கடலில் வேவு
பார்த்த அமெரிக்க விமானங்கள்
பெய்ஜிங்: தென் சீனக் கடற்பரப்பில் நவம்பர் மாதத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அமெரிக்காவின் வேவு விமானங்கள் பறந்து சென்றுள்ளன என்று சீன சிந்தனைக் குழு ஒன்று தெரிவித்தது. கடந்த மாதம் ஏறக்குறைய 94 முறை அமெரிக்கா தனது விமானங்களை அனுப்பியதாக தென் சீன உத்திப்பூர்வ சூழ்நிலையை ஆராயும் அக்குழு தெரிவித்தது.
போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களுக்கு
சீனா அனுமதி வழங்கலாம்
பெய்ஜிங்: சீனாவின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஓழுங்குமுறை ஆணையம், போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த இவ்வாண்டு இறுதியில் அனுமதி வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு பயங்கரமான விபத்துகளில் சிக்கி 346 பேர் உயிரிழந்ததால் 2019 மார்ச்சிலிருந்து போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களை சீனா நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
தற்போது அத்தகைய விமானங்களில் உள்ள குறைபாடுகள் களையப்பட்டு சீர் செய்யப்பட்டுள்ளதால் சிங்கப்பூர் உட்பட பல நாடுகள் போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களைப் பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில் போயிங் 737 விமானங்களுக்கு விரைவில் அனுமதியளிக்கப்படும் என்று சீனாவின் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.