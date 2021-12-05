Home

ரயீசா-பிரித்தம்: மூன்று முரண்பட்ட அம்சங்கள்

3 mins read
ed7b5b29-2d6c-4b8e-aa53-4e0ce7e49006
திருவாட்டி ரயீசா கான், நாடாமன்ற உரிமைக் குழுவிடம் சாட்சியம் அளித்தார் (டிசம்பர் 2) படங்கள்: GOV.SG -
முன்­னாள் செங்­காங் குழுத்­

தொ­குதி நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் ரயீசா கான் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் பொய் கூறி­யது தொடர்­பாக அவரும் பாட்­டா­ளிக் கட்சி உறுப்­பி­னர்­களும் கடந்த இரு நாட்­க­ளாக நாடா­ளு­மன்­றக் குழு­வி­டம் சாட்சிய மளித்தனர்.

அத­னைத் தொடர்ந்து சில கேள்­வி­கள் எழுந்­துள்­ளன. மன்ற நாய­கர் டான் சுவான்-ஜின் தலை­மை­யி­லான உரி­மைக் குழு­வி­டம் திரு­வாட்டி ரயீசா தெரி­விக்­கை­யில் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் கூறிய பொய்யை நிலை­

நி­றுத்­து­மாறு பாட்­டா­ளிக் கட்சியின் மூத்த தலை­வர்­க­ளான பிரித்­தம் சிங், சில்­வியா லிம் மற்­றும் ஃபைசால் மனாப் ஆகி­யோர் தம்­மி­டம் கூறி­ய­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார்.

நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் வெள்­ளிக்­கி­ழமை குழு சமர்ப்­பித்த சிறப்பு அறிக்­கை­யில் தெரி­விக்­கப்­பட்ட தக­வல்­களில் இது­வும் ஒன்று. இந்­தக் கூற்று திரு­வாட்டி ரயீ­சா­வும் பாட்­டா­ளிக் கட்சி உறுப்­பி­னர்­களும் குழு­வி­டம் தெரி­வித்த கருத்­து­களுக் கும் திரு சிங் வியா­ழக்­கி­ழமை செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறிய கருத்­துக்­கும் இடை­யில் கருத்­து­வே­று­பா­டு­கள் இருப்­பதை மூன்று விதத்­தில் உணர்த்­தி­யது.

1. பாட்­டா­ளிக் கட்சி ஒழுங்கு நட­வ­டிக்­கைக் குழு, திரு­வாட்டி ரயீ­சா­வின் பதவி வில­கல் தொடர்­பி­லான கேள்வி.

நவம்­பர் 1ஆம் தேதி திரு­வாட்டி ரயீசா ஒப்­புக்­கொண்­டவை பற்றி கவ­னிக்க ஒழுங்கு நட­வ­டிக்­கைக் குழு ஒன்றை ஏற்­ப­டுத்த நவம்­பர் 2ஆம் தேதி கட்­சி­யின் மத்­திய செயற்­குழு ஒப்­புக்­கொண்­ட­தாக திரு பிரித்­தம் சிங் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறி­னார்.

ஆனால் ஒழுங்கு நட­வ­டிக்­கைக் குழு அமைக்­கப்­பட்ட பின்­னர் அது குறித்து தாங்­கள் வியப்­ப­டைந்­த­தாக திரு­வாட்டி ரயீசா, பாட்­டா­ளிக் கட்சி உறுப்­பி­னர்­கள் லோ பெய் யிங் மற்­றும் யுதிஷ்த்ரா நாதன் ஆகி­யோர் உரி­மைக் குழு­வி­டம் கூறி­னர். நவம்­பர் 29ஆம் தேதி ஒழுங்கு நட­வ­டிக்­கைக் குழுவை தாம் சந்­தித்­த­போது சொந்த நலன் கருதி தாம் பதவி விலக வேண்­டும் என்­றும் செங்­காங் குழுத்­தொ­குதி சக உறுப்­பி­னர்­கள் தம்மை ஆத­ரிக்­க­வில்லை என்றும் குழு­வினர் கூறி­ய­தாக திரு­வாட்டி ரயீசா உரி­மைக் குழு­வி­டம் தெரி­வித்­தார்.

2. விரை­வில் உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளுமாறு திரு­வாட்டி ரயீ­சா­வி­டம் பாட்­டா­ளிக் கட்­சித் தலை­வர்­கள் கூறா­தது ஏன் என்னும் கேள்வி.

ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நாடா­ளு­மன்ற அமர்­வுக்­குப் பின்­னர் நடை­பெற்ற உரை­யா­ட­லின்­போது திரு­வாட்டி ரயீசா தமது உண்­மை­யற்ற கருத்தை மாற்­றத் தயா­ராக இல்லை எனத் தெரியவந்­த­தாக செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் திரு சிங் கூறி­னார்.

மீண்­டும் மீண்­டும் அவரைக் கேட்­ட­போது ஏரா­ள­மான புதிய தக­வல்­க­ளை­யும் 'தர்­ம­சங்­க­டம் ஏற்­ப­டுத்­தும் சொந்­தக் கதை'களை­யும் திரு­வாட்டி ரயீசா கூறி­ய­தா­க­வும் அவர் சொன்­னார்.

கடந்த காலத்தில் அவர் பாலி­யல் தொல்­லைக்கு ஆளான தக­வ­லும் அத­னுள் அடங்­கும் என்­றும் இதன் தொடர்பிலான விளக்கங் களை அளிப்பது அவரது முழுப் பொறுப்பு என்­றும் திரு சிங் தெரி­வித்­தார். நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­படும் எந்­த­வொரு தக­வ­லுக்­கும் அவர் மட்­டுமே பொறுப்பு என்­பது அக்­டோ­பர் மாத அமர்­வுக்கு முன்­னரே திரு­வாட்டி ரயீ­சா­வுக்­குத் தெரி­யப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தா­க­வும் அவர் கூறி­னார். ஆயி­னும் அக்­டோ­பர் 4ஆம் தேதி, நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் திரு­வாட்டி ரயீசா தமது பொய்யை மீண்­டும் கூறி­னார்.

3. எம்.பி.க்க­ளின் பேச்­சு­களை சரி­பார்க்­கும் நடை­முறை தொடர்­பான கேள்வி.

நாடா­ளு­மன்­றக் கூட்­டத்­திற்கு முன்­னர் உரை சரி­பார்ப்பு நடை­

பெ­று­வது வழக்­கம் என்­றும் அந்த வகை­யில் பாலி­யல் தாக்­கு­த­லுக்கு ஆளா­ன­வ­ரு­டன் காவல் நிலை­யத்­திற்­குச் சென்­ற­தாக கூறிய தக­வ­லுக்­கான ஆதா­ரங்­க­ளைச் சமர்ப்­பிக்­கத் தயா­ரா­கும்­படி திரு­வாட்டி ரயீ­சா­வி­டம் கூறப்­பட்­ட­தா­க­வும் ஆயி­னும் அவர் அதன்படி நடந்­து­கொள்­ள­வில்லை என்­றும் திரு பிரித்­தம் சிங் தெரி­வித்­தார்.

ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிக்கான மன்ற விவா­தத்­தில் தாம் பேச வேண்­டி­ய­வற்றை திரு­வாட்டி ரயீசா பாட்­டா­ளிக் கட்சி இணை­ய­வா­ச­லில் தாம­த­மா­கச் சமர்ப்­பித்­தார்.

இதற்­கி­டையே, உரி­மைக் குழு­வி­டம் சுமார் 4 மணி நேரம் சாட்­சி­ய­ம­ளித்த பாட்­டா­ளிக் கட்சி உறுப்­பி­னர் திரு­வாட்டி லோ பெய் யிங், கட்­சி­யின் மத்­திய செயற்­கு­ழு­வி­டம் உண்­மை­யைத் தெரி­விக்­கு­மாறு திரு­வாட்டி ரயீசா கானி­டம் கூறி­ய­தா­கத் தெரி­வித்­தார். திருவாட்டி ரயீசாவின் செயலாளராக இவர் பணிபுரிந்தார்.