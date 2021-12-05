முன்னாள் செங்காங் குழுத்
தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரயீசா கான் நாடாளுமன்றத்தில் பொய் கூறியது தொடர்பாக அவரும் பாட்டாளிக் கட்சி உறுப்பினர்களும் கடந்த இரு நாட்களாக நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் சாட்சிய மளித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து சில கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. மன்ற நாயகர் டான் சுவான்-ஜின் தலைமையிலான உரிமைக் குழுவிடம் திருவாட்டி ரயீசா தெரிவிக்கையில் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் கூறிய பொய்யை நிலை
நிறுத்துமாறு பாட்டாளிக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான பிரித்தம் சிங், சில்வியா லிம் மற்றும் ஃபைசால் மனாப் ஆகியோர் தம்மிடம் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டார்.
நாடாளுமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை குழு சமர்ப்பித்த சிறப்பு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்ட தகவல்களில் இதுவும் ஒன்று. இந்தக் கூற்று திருவாட்டி ரயீசாவும் பாட்டாளிக் கட்சி உறுப்பினர்களும் குழுவிடம் தெரிவித்த கருத்துகளுக் கும் திரு சிங் வியாழக்கிழமை செய்தியாளர்களிடம் கூறிய கருத்துக்கும் இடையில் கருத்துவேறுபாடுகள் இருப்பதை மூன்று விதத்தில் உணர்த்தியது.
1. பாட்டாளிக் கட்சி ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு, திருவாட்டி ரயீசாவின் பதவி விலகல் தொடர்பிலான கேள்வி.
நவம்பர் 1ஆம் தேதி திருவாட்டி ரயீசா ஒப்புக்கொண்டவை பற்றி கவனிக்க ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு ஒன்றை ஏற்படுத்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி கட்சியின் மத்திய செயற்குழு ஒப்புக்கொண்டதாக திரு பிரித்தம் சிங் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
ஆனால் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு அமைக்கப்பட்ட பின்னர் அது குறித்து தாங்கள் வியப்படைந்ததாக திருவாட்டி ரயீசா, பாட்டாளிக் கட்சி உறுப்பினர்கள் லோ பெய் யிங் மற்றும் யுதிஷ்த்ரா நாதன் ஆகியோர் உரிமைக் குழுவிடம் கூறினர். நவம்பர் 29ஆம் தேதி ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவை தாம் சந்தித்தபோது சொந்த நலன் கருதி தாம் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் செங்காங் குழுத்தொகுதி சக உறுப்பினர்கள் தம்மை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் குழுவினர் கூறியதாக திருவாட்டி ரயீசா உரிமைக் குழுவிடம் தெரிவித்தார்.
2. விரைவில் உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளுமாறு திருவாட்டி ரயீசாவிடம் பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவர்கள் கூறாதது ஏன் என்னும் கேள்வி.
ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற அமர்வுக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற உரையாடலின்போது திருவாட்டி ரயீசா தமது உண்மையற்ற கருத்தை மாற்றத் தயாராக இல்லை எனத் தெரியவந்ததாக செய்தியாளர்களிடம் திரு சிங் கூறினார்.
மீண்டும் மீண்டும் அவரைக் கேட்டபோது ஏராளமான புதிய தகவல்களையும் 'தர்மசங்கடம் ஏற்படுத்தும் சொந்தக் கதை'களையும் திருவாட்டி ரயீசா கூறியதாகவும் அவர் சொன்னார்.
கடந்த காலத்தில் அவர் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளான தகவலும் அதனுள் அடங்கும் என்றும் இதன் தொடர்பிலான விளக்கங் களை அளிப்பது அவரது முழுப் பொறுப்பு என்றும் திரு சிங் தெரிவித்தார். நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்படும் எந்தவொரு தகவலுக்கும் அவர் மட்டுமே பொறுப்பு என்பது அக்டோபர் மாத அமர்வுக்கு முன்னரே திருவாட்டி ரயீசாவுக்குத் தெரியப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார். ஆயினும் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி, நாடாளுமன்றத்தில் திருவாட்டி ரயீசா தமது பொய்யை மீண்டும் கூறினார்.
3. எம்.பி.க்களின் பேச்சுகளை சரிபார்க்கும் நடைமுறை தொடர்பான கேள்வி.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத்திற்கு முன்னர் உரை சரிபார்ப்பு நடை
பெறுவது வழக்கம் என்றும் அந்த வகையில் பாலியல் தாக்குதலுக்கு ஆளானவருடன் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்றதாக கூறிய தகவலுக்கான ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தயாராகும்படி திருவாட்டி ரயீசாவிடம் கூறப்பட்டதாகவும் ஆயினும் அவர் அதன்படி நடந்துகொள்ளவில்லை என்றும் திரு பிரித்தம் சிங் தெரிவித்தார்.
ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிக்கான மன்ற விவாதத்தில் தாம் பேச வேண்டியவற்றை திருவாட்டி ரயீசா பாட்டாளிக் கட்சி இணையவாசலில் தாமதமாகச் சமர்ப்பித்தார்.
இதற்கிடையே, உரிமைக் குழுவிடம் சுமார் 4 மணி நேரம் சாட்சியமளித்த பாட்டாளிக் கட்சி உறுப்பினர் திருவாட்டி லோ பெய் யிங், கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவிடம் உண்மையைத் தெரிவிக்குமாறு திருவாட்டி ரயீசா கானிடம் கூறியதாகத் தெரிவித்தார். திருவாட்டி ரயீசாவின் செயலாளராக இவர் பணிபுரிந்தார்.