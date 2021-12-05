முன்னாள் தமிழக ஆளுநர் ரோசய்யா காலமானார்
சென்னை: முன்னாள் ஆந்திர மாநில முதல்வரும் தமிழக ஆளுநருமான ரோசய்யா, 88, (படம்) உடல்நலக் குறைவால் ஹைதராபாத்தில் நேற்று காலை காலமானார். "மிகுந்த அனுபவமும் ஆழ்ந்த அறிவாற்றலும் நிறைந்த மூத்த அரசியல்வாதி ரோசய்யாவின் மறைவு வேதனையளிக்கிறது," என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். ஆந்திர முதல்வராக 2009 முதல் 2010 வரையும் தமிழக ஆளுநராக 2011 முதல் 2016 வரையும் பணியாற்றியவர். ஆந்திர மாநிலத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட கோனிஜெட்டி ரோசய்யாவின் மறைவுக்குத் தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துவருகின்றனர்.
விபத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகள் உள்பட மூவர் மரணம்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரியில் நான்காம் ஆண்டில் படித்து வரும் மாணவிகள் மூவர் திருநெல்வேலியில் இருந்து 'மொபட்' வாகனத்தில் நான்கு வழிச்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தனர்.
ரெட்டியார்பட்டி மலைப் பகுதி அருகே அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிரே வந்த காரின் முன்பக்க டயர் வெடித்ததால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நடுவில் உள்ள தடுப்பையும் மீறி மொபட் மீது கார் மோதியது.
விபத்தில், திவ்ய காயத்ரி, 21, பிரிடா ஏஞ்சலின் ராணி, 22, ஆகிய இரு மாணவிகளும் காரில் வந்த ஒருவரும் நேற்று காலை உயிரிழந்தனர். மற்றொரு மாணவியும் காரில் வந்த மூவரும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துக்குச் சென்றுகொண்டு இருந்த நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம் உயிரிழந்தார். காவல்துறையினரின் விசாரணை தொடர்கிறது.
தொற்று தாக்கியும் விரைந்து மீண்டுள்ேளன்: கமல்ஹாசன்
சென்னை: கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் குணமடைந்து சென்னையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் இருந்து நேற்று வீடு திரும்பினார்.
"கொரோனா தொற்று தாக்கியும் விரைந்து அதிலிருந்து மீண்டிருக்கிறேன்," என்று தனது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளவர், "என்னை தன் சொந்த சகோதரன் போல் கவனித்து சிகிச்சை அளித்த மருத்துவமனைக்கு நன்றி. நான் விரைந்து நலம் பெற வாழ்த்திய முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், நண்பர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட திரையுலகினருக்கும் நன்றி," என்று தெரிவித்துள்ளார்.